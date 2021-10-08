老舍｜文武兼備的文壇大師　武功內外兼修拳腳兵器並重

中國少數民族多有尚武傳統，尤其蒙古和滿州這些曾經統治中國的少數民族，當中能文武雙修者，更屬難得。這次介紹的人物，在文壇大有來頭，幾乎蓋過他習武的歷史，他便是近代著名文壇大師——老舍。



老舍，本名舒慶春(1899-1966)，筆名「老舍」，滿洲正紅旗人，本姓舒穆祿，生於北京，近代著名小說家和戲劇家。文壇上代表名作有《駱駝祥子》、《四世同堂》。

因為旗人少而漢人眾，所以在清代男性旗人必須人人當兵，以保家衛國。老舍作為旗人，家族也因而有尚武傳統，可是，我們對老舍幼時習武的經歷，只有甚少文獻可考，老舍曾在《1934年計劃》一文中提及：「原先我就會不少刀槍劍戟」，但未有說明所指時間，只能從旗人習俗推論他有自幼習武經歷。1921年，老舍時任京師第十七高等及初級小學校校長，任職期間為北京市小學聯合運會活動，與顏伯龍合著《舞劍圖》小書(老舍文、顏伯龍繪圖)，免費發放給參加活動者，從中可見老舍對劍術有所認識。

兼習內外家拳兵器

老舍習武，內外兼修，拳腳兵器並重。1930至1937年，老舍先後任教於濟南齊魯大學和青島山東大學，因勤於寫作，引起背疼，久醫無效，使他下定決心鍛煉身體紓解痛意，遂拜師回族人、查拳大師馬永奎先生。據編撰《老舍與濟南》一書作者周長風所指，老舍在馬永奎那兒先習太極，繼而練步，再學潭腿、查拳、洪拳、六路短拳等。及後進一步再學五行棍、太極棍等兵器之術，自此每天早上均抽空鍛煉身體，一直堅持到老。又據民國《學生畫報》記者陳逸飛先生憶述，他曾拜訪老舍時見他耍「崑崙六合拳」，他還因想試老舍身手而遭到反擊，事後老舍表示自己在練內家氣功。

上世紀三十年代，日本侵華步伐日益倡狂。老舍曾應朋友之邀到國立體專演講，有一次演講的題目是《文學與武術》。他在這此演講表示：「不能重文輕武。重文，你一定忽略武術，只懂得一套文學理論，手無縛雞之力，等於一個人患了半身不遂之症，也等於一個人缺胳膊少腿，那就什麼事也做不成了。練武術的目的，一是強種健身，二是自衛殺敵。練好武術不要去打好人，要去打壞人。你不打壞人，壞人要打你，你也別等着挨打……」鼓勵國民尚武精神，共拒外侮。

將武術融入文學創作

和不少藝術創作者一樣，老舍也把自己的興趣融入創作中，將武術元素寫入他的小說和劇本中。

003_老舍小說《斷魂槍》被改篇為電影劇目

老舍短篇小說《斷魂槍》，便是他將武術融入文學作品的代表作。小說故事講述清朝末年，身懷絕技「五虎斷魂槍」的鏢師沙子龍無奈把鏢局解散，轉去經營客棧，收藏武藝，而「五虎斷魂槍」的槍法也只改為家族中秘傳。後來沙子龍伙記王三勝自認沙子龍弟子，到處賣藝向人挑戰，結果敗給孫老人，三勝回來煽動沙子龍出山，可是沙子龍堅決不肯。故事最後以沙子龍每晚練斷魂槍，摸著槍頭笑說「不傳，不傳」，以此諷刺中國武術流行秘傳、家傳這種令武學失傳的文化。老舍成功將武術與文化命題結合，融入小說創作中，令《斷魂槍》大受歡迎，先後改編為舞台劇、英文話劇和電影劇本。

文革年間，老舍不甘受鬥受辱，寧折不屈，於北京西北太平湖畔跳湖自盡，終年67歲，直至1978年，老舍才獲得官方平反。

參考書目：

李耀曦、周長風：《老舍與濟南》，濟南市：濟南出版社，1999。

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