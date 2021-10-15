土耳其塗油摔跤｜六百多年歷史的運動比賽　被脫下褲子居然會落敗

之前武備志曾經提及「油道王」秋山成勳，但其實塗油搏擊運動早有先例。今天便為大家介紹歷史悠久的土耳其傳統運動——塗油摔跤（Yağlı Gűreş，Oil Wrestling）。（封面圖片擷取自Twitter）



土耳其塗油摔跤歷史

摔跤的源頭或許可以數至人類起初時間，而塗油摔跤（Yağlı Gűreş，Oil Wrestling） 則有多個說法，最多人說的是在14世紀，蘇萊曼一世征服Domuzhisar或Domuz的城堡後，他命令衛隊中的40名士兵在休息時摔跤，但有一對兄弟未能分出勝負，最後經過一日一夜後力竭而死。後人為紀念二人，因此開始有這活動。

而油方面，有說是為了展示平衡和互相尊重，亦有說是古時很多人會用油來驅蚊，所以用油覆蓋身體去摔跤。因為年代久遠，未有一致說法，如有其他說法亦還望讀者指正。

Kirkpinar 的規則

Kirkpinar 是每年一度的塗油摔跤大賽，按土耳其摔跤網的介紹，在2000年時舉辦的第639屆Kirkpinar 成為了世上最古老而還有繼續舉辦的運動。整個比賽能吸引上千的摔跤手去到愛第尼（Edirne）這個地方參加比賽。

比賽分了13個級別，由第一級Baş Pehlivan（首席摔跤手）到第十三級的En Iyi Peşrev（優秀初學者）。跟其他摔跤比賽不一樣，塗油摔跤不是單純按重最去分等然後決定對賽選手，而是由裁判統合身形、年齡及往績去作決定。但有一個特例，那就是Baş Pehlivan，這個級別的對賽雙方是來自於場地賽會抽籤決定。

比賽前選手會以橄欖油塗身，這些油或會混入清水以抵禦太陽的高溫。選手們會上身赤裸，下身穿著一種名叫Kispet 的皮褲出賽。按現代的賽例，作賽時間為30分鐘。他們會在草地上比賽，而賽場亦比一般的摔跤賽場大很多，同時一個大賽場中會有多人同時比拼。

最基本的優勝方法近似於希羅式／古典式摔跤（Greco-Roman wrestling），使對方面朝天並兩肩著地就贏，而並不需要壓著對方(Pin)來取勝。但跟古典式摔跤不同，塗油摔跤可以抓腳。

一個有趣的優勝方式是把對手抬起離地，走5步就能勝出。把對方面朝地的壓在對方上邊，再拖以壓制也能勝出比賽。

為什麼要伸手進別人褲內？

選手並沒有規定不可以把手伸進別人的Kispet 皮褲內（但不可以伸手進去後抓任何東西），選手也可以抓褲的任何部位去控制對手。按土耳其摔跤網的說法，被脫下褲子會輸掉比賽，當用此方法控制對手，對手就不能站立而又不被脫下褲子，所以就控制對手獲勝。

同時也可以用這個方法，抓起對手作一些投摔技，就如這場比賽：

這種伸手進褲的獲勝方法叫Paça Kazık，翻譯後應該是「樁」的意思，也在此請希望懂土耳其文的讀者指正。

在遊戲中的塗油摔跤

《Super Street Fighter IV》中的角色Hakan就是使用塗油摔角，大家玩遊戲時也不妨看看跟現實有什麼不同：

參考網站：Turkish wrestling、All About Turkey、Turkish Cultural Foundation

【16歲美女高中生創造歷史 力壓一眾男生成摔跤州冠軍】

+ 4

【格鬥籃球Rugball 集古典式摔跤、欖球、籃球元素於一身】