Roy Horan離世│曾演李小龍《死亡塔》　女兒《戰狼II》女主盧靖姍

據動作電影監製Bey Logan在社交媒體透露，曾參演成龍《蛇形刁手》傳教士一角、李小龍遺作《死亡遊戲》之後續《死亡塔》Lewis而聞名的前香港美籍動作演員Roy Horan（1950-2021）離世，享年71歲。

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於美國出身的Roy Horan，上世紀七十年代在香港留學，據IMDb資料他師從動作演員兼跆拳道大師黃正利習武，1975年大學畢業後移居香港，並在黃正利引薦下加入電影圈，多演出反派，曾在成龍《蛇形刁手》演「傳教士」、黃正利《龍形魔橋》演「俄羅斯總理」一李小龍《死亡塔》（李小龍未完成遺作）演「Lewis」。1991年淡出幕前轉投幕後工作，息影後在香港理工大學設計學院任教電影製作，並協助建立多媒體創新中心，2005年開始從事認知神經科學和靜坐的研究，直至2011年退休。

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Roy Horan女兒是電影《狼牙》和《戰狼II》女主角盧靖姍，盧靖姍近年進軍荷里活，曾參演美劇《綠箭俠》，在第一到第四季中一人分飾男主角的女友「小冬」，及「小冬」的雙胞胎姐妹「梅」。盧靖姍曾受訪表示，她的童年就是電影《打死不離3父女》的真實寫照，她從小在父親的薰陶以及培養下，對表演藝術、功夫等都有著濃厚的興趣，從小隨父親練武，有不錯身手。