韓國角弓｜製作手藝成非物質文化遺產　弓身短小彈性卻更勝蒙古弓

韓國在奧運射箭項目中一向表現優異，在2020年奧運中更勇奪了五個射箭項目中的四面金牌。究竟為何他們於射箭項目如此得天獨厚呢？或許這跟韓國傳統箭藝有關，武備志今天就為大家介紹一下韓國角弓究竟有何特別。



韓國角弓的製作方式

韓國角弓是一種複合弓，即是藉由不同材料製作而成的弓，傳統的韓國角弓弓身由竹和動物筋腱組成，以確保彈力足夠，並會用上水牛角以加強拉力，受到高溫的牛角可以打造成合適的形狀，一併附於弓上，而將弓弰附上弓臂的黏合劑亦絕不簡單，韓國角弓會用上魚鰾加熱製成的黏合制，確保黏力足夠，最後還用上樺樹皮防潮；直至近代有由碳纖維製成的角弓，效能與傳統製法相當。

這樣製成的韓國角弓弓身較短之餘富有彈性，未上箭弦之前會形成橢圓形，而上弦的程序亦非易事。上弦時需要把韓國角弓加熱至適當溫度，再用力將弓打開上弦，期間不確保弓身沒有扭曲，直至弓冷卻後才再行測試弓弦能否成功拉至滿弓。

由於上弦過程困難，稍有不慎就可能導致角弓受損，甚至上弦者遭回彈所傷，所以在韓國甚至會有上弦師一職，以確保能順利上弦。

韓國亦深明製作韓國角弓之困難，在1971年已經將弓矢匠納入了非物質文化遺產，期望這門傳統手藝能傳承下去。

使用方法與其他弓箭不同

韓國角弓的彈性較強，弦度可達 70% - 80％，較蒙古弓只得 30% - 40%為高，令韓國角弓的使用方式亦與慣常有異。

韓國角弓因為彈性足夠，所以拉弦可到肩膀位置，相比平常現代弓拉至大約嘴部位置不同，又加上彈力較大促使壓力上升，韓國角弓會使用類似蒙古式的射法，將拇指佩帶扳指扣弦為，再使用食指或中指搭上拇指借力。另外，使用韓國角弓時，亦多與目標成斜角，而非直線，即是會弓箭會射向左前方的目標。

射箭的距離亦是韓國角弓的一大特點，韓國角弓平常的射箭距離已達至 145 米，基本上長弓才能射至這個距離，據指傳統韓國角弓的射箭範圍甚至可以遠達 250 - 350米。

歷史傳承的射箭傳統

至於韓國角弓能順利傳承至今的原因，則與韓國的歷史有莫大關係。

因為韓國古代常藉由弓箭防守城池，造成對箭術的重視，射箭成為考試內容，平民百姓甚至可以藉由精湛射藝成為貴族，射箭風氣甚盛；直至二十世紀，射箭轉向運動化和標準化，在韓國政府支持培養下，射箭被視為訓練心神的一種運動；韓國角弓亦以另一種方式繼續傳承於現代社會，成為全世界僅存有傳統製弓手藝的國家。

參考資料：

설특집 활 Korean bow documentary (w/ subtitles)Korean Traditional Archery, Gungdo

武圖App2

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