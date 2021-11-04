經典武打女星電影回顧　免費重溫楊紫瓊、羅芙洛、茅瑛英姿｜活動

香港武打電影在國際上大放異彩，又豈止男性打星專美，70-90年代一眾武打女星亦是功不可沒。最近便有免費電影活動，回顧一班經典武打女星的風采。



今年11月至12月，逢星期六晚上7時，大館為觀眾免費送上全新節目 -「香港電影系列：烈女過江」「烈女過江」介紹茅瑛、楊紫瓊、羅芙洛、胡慧中和大島由加里等一班漂洋過海的武打女星，她們用拳頭大放異彩，以飛腳為香港動作片寫下光輝一頁。

70年代至90年代，這班美貌與功夫並重的女星創下了別樹一幟的風格，這種由頭打到尾、娛樂為主的片種，在今天已難得一見的動作娛樂奇觀。她們在海外深受影迷愛戴，亦反映了香港動作片當年在亞洲影壇的崇高地位。

這次「烈女過江」分別選了台灣代表茅瑛的《中泰拳壇生死戰》，以女版李小龍姿態上映功夫《無間道》；來自大馬的楊紫瓊與美國代表羅芙洛行孖咇，《皇家師姐》開創女性警匪片的先河；日本的大島由加里與寶島的胡慧中大鬥演技，賣埠動作片《火種》為你帶來與別不同的觀映體驗；再加上集合七、八十年代動作電影精華的紀錄片《金裝武術電影大全》，絕對打得過癮，睇得開心！

播放電影：



《中泰拳壇生死戰》（1974）：11月6日、12月4日



《皇家師姐》（1985）：11月13日



《火種》（1993）：11月20日、12月11日



《金裝武術電影大全》嘉禾自製紀錄片（1990）：11月27日、12月18日



參與是次活動策劃的Facebook電影專頁「威哥會長」版主袁永康表示，大館一直有在周日舉辦大館電影夜，承蒙大館表演藝術總監 Frieda Ng邀請，找他策劃兩季電影節目，選一些比較少見重播的電影介紹給公眾，因此在十一至十二月份以「烈女過江─來港發展的動作女星」為主題重映四套七八十年代動作電影。

他表示六十年代開始，已有不同國家明星來港拍戲，大家認識的王祖賢、林青霞、張艾嘉、李連杰等等都是來港拍戲再成名，而七八十年代又特別多打星來港發展，例如茅瑛、徐楓、上官靈鳳、胡慧中、羅芺洛、楊紫瓊、西脇美智子等等，這些女星巾幗不讓鬚眉，讓香港動作電影不讓男演員專美，成為不少外國功夫電影迷的偶像，這次放映會精選了四套電影介紹這班曾來港發展的武打女星，並會有特別嘉賓來臨講解，讓大家多認識為何當年有這批電影誕生。

活動名稱：烈女過江 - 來港發展的動作女星



策劃：威哥會館



地點：大館 Tai Kwun洗衣場石階



免費入場、先到先得



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