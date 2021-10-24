洪金寶兩大詠春經典電影　敗家仔、贊先生與找錢華推出2K復刻藍光

洪金寶的兩部香港動作經典，《敗家仔》和《贊先生與找錢華》都描繪了歷史中詠春功夫大師梁贊的故事，訴說他如何成為傳奇人物。最近，有外國發行商公布推出這兩部動作經典電影的藍光2K復刻版。



洪金寶四十多年來一直是動作電影界的代表。洪金寶自幼於京劇學校受訓，師從于占元，是七小福重要代表人物，七十年代起成為香港動作片的主要人物。他演出超過二百個角色，並以武術導演和指導身份參與了大約一百部電影的製作。

當中便包括了兩部以詠春大師梁贊的傳奇故事為主題的作品︰《敗家仔》和《贊先生與找錢華》。電影重現多種詠春技法，加上硬橋硬馬動作場面，使其成為80年代詠春電影經典。

《敗家仔》。這套1981年上映的作品，以史實中的詠春拳王梁贊作為故事藍本，講述了他跟師父梁二娣及師伯黃華寶早年學藝的事蹟。本片由洪金寶自導自演，並以洪家班成員為配角。除了動作場硬朗之外，全片更演示了多種詠春拳技和口訣，乃不可多得的寫實詠春電影。難怪《敗家仔》當年甫一上映，便立刻深受觀眾歡迎，成為了港式武打電影的經典之作。

在《贊先生與找錢華》中，肥春（洪金寶演）和找錢華（卡薩伐演）都是梁贊（梁家仁演）的學生，他們必須利用所學的詠春拳來保衛他們的城鎮，對抗邪惡的商人和他的殺手團伙。後來梁贊被惡人所害，肥春及找錢華便頭戴考布，為師父報仇。\

最近，英國電影發行商「Eureka」在社交媒體公布，即將發行《敗家仔》和《贊先生與找錢華》藍光2K修復版，預定在明年1月公開發售。

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