【2019總結】武備志編輯精選：十年來最具影響力的十大武術電影

2019年快將完結，回顧近十年多套燴炙人口動作電影，在香港熱播並掀起熱潮。當中有本港品牌、亦有荷里活大作，更有新興電影市場作品，這些作品大多深入民心，當中有票房大賣，亦有贏盡口碑，甚至掀起相關功夫熱潮，成為武術圈熱話。【武備志】嚴選了近十年十套熱話動作電影，看看當中有沒有你的心水？

1. 葉問(2010-2019)

《葉問》第一集雖然於2008年上映，但它的後續各集均是在2010年至2019年內播放，所以這套電影的影響力可謂是近十年才開花結果。

話說自九十年代徐克開拓新的黃飛鴻電影後，國術英雄人物題材電影開始凋零。雖然往後有零星黃飛鴻題材電影，但聲威都不及李連杰版《黃飛鴻》。

以葉問為題材的電影最先於2002年由王家衛率先表示開拍，但種種原因令到王家衛的《一代宗師》要遲至2013年才上映。而東方電影黃百鳴捷足先登，率先完成並推出以葉問生平為素材的電影！

甄子丹《葉問》系列大打民族主義元素，由第一集起先後打過日本人和美國人，對戰過空手道、洪拳、拳擊、太極和其他系詠春等。不論你是否同意它所吹捧的民族情懷和商業元素，但它無庸置疑掀起了近十年全球，尤其中港兩地的詠春熱，由它衍生的外傳、前傳、其他模仿作品甚至紀錄片，如雨後春筍，越拍越多，而詠春也成為近年較熱門為人認識國術。

經典對白：我要打十個！

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【葉問4】Scott Adkins：香港武打電影是全球動作片的最高指標

2. 《鋼鐵鬥士》(WARRIOR) (2011)

其實美國有大量關於MMA，或者說是「鐵籠比賽類」的電影，但大多劇情都是青春運動劇的套路。只是，《鋼鐵鬥士》則把兄弟羈絆、戰後創傷、生活困窘、「酗酒父親年長回頭，兄弟如何面對及解開心結」等等元素混於一起，造出一個扣人心弦的故事。片中飾演他們父親的Nick Nolte更被提名奧斯卡。

相比弟弟「一拳超人」式一拳一件，哥哥每次都要逆境大翻身，確實令人看得咬牙切齒。記得有一場比賽，平常看動作片很安靜的小編，也因哥哥絕境降服對手，激動得像看真比賽那樣大叫了出來。

MMA在這十年發展得很快，除了那些真人show以外，這套電影亦功不可沒。

題外話，片中哥哥練習時教練要他聽貝多芬，《激戰》中張家輝聽Sound of Silence，打拳要聽柔和經典歌，或者當中也有致敬成份。

經典對白：You set the rhythm. Feel the Beethoven.

3. 《突擊死亡塔》(The Raid)(2011-2014)

《突擊死亡塔》為印尼出品，兩集先後於2011年和2014年上映，雖然在香港不是票房大賣，卻成武術圈熱話之作。

自千禧年後，一些亞洲地區電影，將當地武術融入電影拍攝中，而成為全球熱話。2000年那十年以泰國演員Tony Jaa在《拳霸》系列大打古泰拳開其濫殤，《突擊死亡塔》可為其繼緒。電影系列大打印尼傳統國術Silat，雖然男主角Iko Uwais之前亦拍攝了幾套打Silat電影，但直到《突擊死亡塔》才讓這門馬來武術及印尼傳統國術透過電影而廣為全球認識。

小編認為，兩集劇情線並不算豐富，但營造困獸鬥場景(尤其第一集)，令打鬥場面更顯壓迫和豐富。兩集多場經典打鬥場景，除了讓Silat武術為全球認識外，此系列亦捧紅了幾位男角，分別是男主角Iko Uwais、兩集反派Yayan Ruhian和Cecep Arif Rahman後來亦進軍荷里活，之後多了荷里活作品出現Silat這武術元素。值得一提的是，三位男角都是學習Silat多年的武術家，他們在印尼本身亦有教授武術，或者是代表國家的搏擊運動員。

經典場景：

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【The Raid／突擊死亡塔】富印尼武術特色的警匪片

【Silat】武者Cecep：讓Silat概念融入生活中

4. 《救參96小時2》(Taken2)(2012-2015)

《救參96小時》亦都需要用一整個系列來看待。首集於2008年上映，第三集於2015年上映。首集因為故事主軸要他在96小時內救出在旅遊時遭到綁架的女兒，所以有此港譯名稱，之後兩集雖然都是救人，但完全同96小時無關。男主角里安維遜(Liam John Neeson)在戲內飾演極鬥老爸，透過推理解迷偵破各種綁匪線索，並逐一擊殺敵人。

《救參96小時》會入選，正如【武備志】曾撰文提過，它透過近身C.Q.C.技術，讓上了年紀演員(五十歲打後)也適合拍動作電影，亦開始了讓年長大叔也加入動作電影的熱潮。荷里活個人英雄電影，在七八十年代的《虎膽龍威》、《第一滴血》甚或《鐵血戰士》已開先河，但這些系列中男主角拍攝時正值壯年(當時大約三十至四十歲)，而且大多是以鎗炮等熱兵器消滅敵人，雖然都有搏擊場面，但明顯相對現在標準而言，不是太精心設計，而且打鬥動作活動範圍亦比較大。

內地動作電影導演徐皓峰說，近年荷里活興起了「特工式打鬥」，所謂特工式打鬥即類似C.Q.C近身格鬥技。演員不用太過大動作，以擒拿摔撻或身邊的小工具制服、甚至擊殺敵人。而為了配合這種打鬥風格，動作打鬥場景也往往設計於房間、升降機和車廂等狹小空間內。*

此電影開啟了後續其他相類風格的格鬥電影，例如《叛諜裁判》(The Equalizer)系列、《轟天猛將》(The Expendables)系列。

*九十年代Steven Seagal所拍攝動作電影，大量運用合氣道亦有類似打鬥風格，可惜當年未能成為風氣。

經典對白：I will find you and I will kill you

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丹素華盛頓、里安納遜等年長打星齊習C.Q.C. 年老無懼動作片

5. 一代宗師(2013)

論票房，王家衛導演版的葉問電影《一代宗師》雖然不如甄子丹版轟動全港，但是卻為武術圈津津樂道！

《一代宗師》的主要角色除了張晉有武術底子外，梁朝偉、章子怡和張震都是在拍攝這套電才學習詠春、八卦和八極拳。拍攝期間亦因梁朝偉拍打戲受傷而一度延遲進度。

相較於甄子丹《葉問》打大民族主義，《一代宗師》訴說清末民初，社會動盪，大時代變遷下武人角色遽變，南北武術交往和傳統社會瓦解下，武人為了生活而投奔不同出路的無奈。

《一代宗師》會廣受好評，除了唯美和考究的美術佈景，王家衛式的拍攝風格外，它還發掘了很多傳統武術面對當代社會，甚至武人自身心路歷程反思的命題。由宣佈開拍到出街一別十年，王家衛慢工出細貨，作品不落窠臼，內容嚴肅而不套俗，成為一代武術片經典。

經典金句：「功夫，兩個字：一橫一直。」

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【武編週記】《一代宗師》與「一橫一直」

【來稿文章】「桌」對廝殺─談電影《一代宗師》中的兩場武打戲

6. 激戰 (2013)

2013年，張家輝一張赤裸上身爆肌雜誌封面成為城中熱話，電影《激戰》興起了城中MMA熱。

電影由張家輝、彭于晏兩位男主角成為焦點。故事講述張家輝所演一位因打假拳而曾入獄的過氣拳手，遇上家道中落的富二代彭于晏。彭于晏為了激勵生意失敗的父親而參加MMA(綜合格鬥)比賽，他的鬥心激起張擔任他教練，甚至激發張的鬥心後來親自參賽。

《激戰》當年風靡一時，城中男士個個話要「張家輝身材」，而女的就直接要「彭于晏」。戲中張家輝所演失意拳手，道出職業運動員步入中年的無奈(雖然戲中他是因犯罪而換來這結果)；由最初不屑教減肥班，最後同時享受打拳及教學，亦有豁然開朗之感。整套電影貫穿激情和勵志，尤其掀起城中MMA熱！

經典金句：「怯！你就會輸成世。」

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7. 特殊身份 (2013)

《特殊身份》是甄子丹於2013年的中港合拍作品，當中最經典是他和安志杰的MMA格鬥，【武備志】曾有專文撰述！

坦白說，其實《特殊身份》會入選，是因為小編好想選《導火線》(2007)，可惜這套電影過了十年限期，所以姑且選擇《特殊身份》來說《導火線》。

《導火線》會成為經典，是因為它是首套甄子丹大量運用MMA綜合格鬥技來設計動作場面，可謂全球首套以綜合格鬥為主要動作設計商業電影。電影除了影響之後香港和海外動作電影設計風格外，亦讓普羅大眾開始認識綜合格鬥。之後甄子丹不斷進一步探索以MMA融入他的作品中，《特殊身份》便是後續嘗試。

經典對白(《導火線》)：Tony！你玩完啦！(一路講一路除衫)

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【特殊身份】甄子丹導火綫後的MMA動作電影 最後決戰技術分析

《導火線》甄子丹：你玩完喇Tony！



8. 《殺神特攻》(John Wick)(2014-2019)

邊有人諗到殺咗隻狗，就攪到滿城惺風血雨。荷里活電影男神奇洛李維斯，繼九十年代《廿二世紀殺人網絡》系列後，再打造一個新的殺手電影品牌系列。

《殺神特攻》由2014首集到2019年第三集，架構了一個饒有特色的殺手世界觀。本來因喪妻之痛而退休的殺手John Wick，因愛妻遺下愛犬遭黑幫黑二代所殺，而踏上了報仇之路。整套電影除了鎗林彈雨，人肉如豆腐外，John Wick亦經常運用各種令人意想不到生活道具秒殺敵人。而且每集運用多種不同武術，君不見Youtube有多個研究John Wick系列動作短片，就好似研究《死神又來了》(Final Destination)各集演員點死法一樣，如數家珍逐一研究各集打了哪些武術，又評選了各集經典打鬥位。

John Wick 亦令更多人知道「中軸鎖定射擊法 (Center Axis Relock)」，也就是頭一二集常用的那種把槍貼近自己的射擊和換彈姿勢。

經典場景：

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【殺神3】當中的Final Boss 原來是大有來頭的武術世家Mark Alan

【電影】盤點《殺神John Wick》中的各種武術

9. 《洛奇外傳》(Creed)(2015-2018)

此系列一共兩集(第二集於2018年上映)，為2006年《洛奇：勇者無懼》(Rocky Balboa)衍生作品，在香港譯名為《洛奇外傳》，但英文原名已見到作品在命名上想擺脫Rocky系列影子，而且史泰龍在《洛奇外傳》中定位為男配角。

史泰龍一生有兩個作品系列最為家傳戶曉，一個是《第一滴血》中的藍保，另一個便是拳擊手Rocky電影系列。

《洛奇外傳》系列以史泰龍與傳人Creed的關係，為Rocky這拳手一生劃上完美句號。在兩集電影中，「成長」、「傳承」和「師徒」角色如何定位是這套作品想探討課題。一個搏擊運動員的成長和他的意義，是為了成就他人(師父)，抑或是為了其他原因？都是這系列重點想討論。對很多習武朋友來說，是很有共鳴和值得反思。

這套作品會入選熱話電影，是因為只有Rocky這一個有關於運動員 (嚴格來說是搏擊運動員)的故事延續了三十年，成為幾代人集體回憶。這系列電影創建了一些影響至今流行文化(地標、音樂、場景)，而故事於2018年《CREED2》劃上了完美句號。

經典情景(向Rocky致謝)：

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拳擊最經典電影系列：洛奇

《洛奇外傳》：徒弟應該要完成師傅的夢想嗎？

10. 師父(2015)

由《一代宗師》編劇徐皓峰親自執導之作，延續民國的武術世界。在《師父》裡頭，武術較技不再令人血脈賁張，反而處處充斥著儀軌和規矩。武術界就如商會，就算你功夫再高，也要顧及他人的面子，否則就無立錐之地。在這樣一個叢林法則底下，師父要令門派站穩陣腳，就必須要在徒弟成功踢館之後，將其廢掉以還他人面子。徐皓峰鏡頭下的武人，就是如此功利和無奈，這亦是所謂「時代感」的著墨之處。

基於寫實而又帶點浪漫的風格，《師父》的武打場景也大異於其他主流作品。雖然同樣是以詠春拳作題作，但《師父》的軸心卻是放在兵器八斬刀之上。對徐皓峰來說，八斬刀乃詠春拳的精髓所在。而其技理，則與八卦掌的子午鴛鴦鉞完全相通。這兩套拳法，一南一北，卻表達出殊途同歸的至理。徐皓峰本人自小學習八卦掌，今次拍攝《師父》目的之一，就是想用八卦掌探索出詠春拳的本質。

《師父》能夠入選十大，是因為它開創了武打片的新時代，那是一個逝去了的舊時代。

經典場景：



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挾刀揉手：《師父》中的「武學境界」

也談《逝去的武林》

