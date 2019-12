【2019總結】武備志編輯精選：十年來最具影響力的十大武術電影

2019年快將完結,回顧近十年多套燴炙人口動作電影,在香港熱播並掀起熱潮。當中有本港品牌、亦有荷里活大作,更有新興電影市場作品,這些作品大多深入民心,當中有票房大賣,亦有贏盡口碑,甚至掀起相關功夫熱潮,成為武術圈熱話。【武備志】嚴選了近十年十套熱話動作電影,看看當中有沒有你的心水?

1. 葉問(2010-2019)

《葉問》第一集雖然於2008年上映,但它的後續各集均是在2010年至2019年內播放,所以這套電影的影響力可謂是近十年才開花結果。

話說自九十年代徐克開拓新的黃飛鴻電影後,國術英雄人物題材電影開始凋零。雖然往後有零星黃飛鴻題材電影,但聲威都不及李連杰版《黃飛鴻》。

以葉問為題材的電影最先於2002年由王家衛率先表示開拍,但種種原因令到王家衛的《一代宗師》要遲至2013年才上映。而東方電影黃百鳴捷足先登,率先完成並推出以葉問生平為素材的電影!

甄子丹《葉問》系列大打民族主義元素,由第一集起先後打過日本人和美國人,對戰過空手道、洪拳、拳擊、太極和其他系詠春等。不論你是否同意它所吹捧的民族情懷和商業元素,但它無庸置疑掀起了近十年全球,尤其中港兩地的詠春熱,由它衍生的外傳、前傳、其他模仿作品甚至紀錄片,如雨後春筍,越拍越多,而詠春也成為近年較熱門為人認識國術。

經典對白:我要打十個!

伸延閱讀

【葉問4】Scott Adkins:香港武打電影是全球動作片的最高指標

2. 《鋼鐵鬥士》(WARRIOR) (2011)

其實美國有大量關於MMA,或者說是「鐵籠比賽類」的電影,但大多劇情都是青春運動劇的套路。只是,《鋼鐵鬥士》則把兄弟羈絆、戰後創傷、生活困窘、「酗酒父親年長回頭,兄弟如何面對及解開心結」等等元素混於一起,造出一個扣人心弦的故事。片中飾演他們父親的Nick Nolte更被提名奧斯卡。

相比弟弟「一拳超人」式一拳一件,哥哥每次都要逆境大翻身,確實令人看得咬牙切齒。記得有一場比賽,平常看動作片很安靜的小編,也因哥哥絕境降服對手,激動得像看真比賽那樣大叫了出來。

MMA在這十年發展得很快,除了那些真人show以外,這套電影亦功不可沒。

題外話,片中哥哥練習時教練要他聽貝多芬,《激戰》中張家輝聽Sound of Silence,打拳要聽柔和經典歌,或者當中也有致敬成份。

經典對白:You set the rhythm. Feel the Beethoven.

3. 《突擊死亡塔》(The Raid)(2011-2014)

《突擊死亡塔》為印尼出品,兩集先後於2011年和2014年上映,雖然在香港不是票房大賣,卻成武術圈熱話之作。

自千禧年後,一些亞洲地區電影,將當地武術融入電影拍攝中,而成為全球熱話。2000年那十年以泰國演員Tony Jaa在《拳霸》系列大打古泰拳開其濫殤,《突擊死亡塔》可為其繼緒。電影系列大打印尼傳統國術Silat,雖然男主角Iko Uwais之前亦拍攝了幾套打Silat電影,但直到《突擊死亡塔》才讓這門馬來武術及印尼傳統國術透過電影而廣為全球認識。

小編認為,兩集劇情線並不算豐富,但營造困獸鬥場景(尤其第一集),令打鬥場面更顯壓迫和豐富。兩集多場經典打鬥場景,除了讓Silat武術為全球認識外,此系列亦捧紅了幾位男角,分別是男主角Iko Uwais、兩集反派Yayan Ruhian和Cecep Arif Rahman後來亦進軍荷里活,之後多了荷里活作品出現Silat這武術元素。值得一提的是,三位男角都是學習Silat多年的武術家,他們在印尼本身亦有教授武術,或者是代表國家的搏擊運動員。

經典場景:

伸延閱讀

【The Raid/突擊死亡塔】富印尼武術特色的警匪片

【Silat】武者Cecep:讓Silat概念融入生活中

4. 《救參96小時2》(Taken2)(2012-2015)

《救參96小時》亦都需要用一整個系列來看待。首集於2008年上映,第三集於2015年上映。首集因為故事主軸要他在96小時內救出在旅遊時遭到綁架的女兒,所以有此港譯名稱,之後兩集雖然都是救人,但完全同96小時無關。男主角里安維遜(Liam John Neeson)在戲內飾演極鬥老爸,透過推理解迷偵破各種綁匪線索,並逐一擊殺敵人。

《救參96小時》會入選,正如【武備志】曾撰文提過,它透過近身C.Q.C.技術,讓上了年紀演員(五十歲打後)也適合拍動作電影,亦開始了讓年長大叔也加入動作電影的熱潮。荷里活個人英雄電影,在七八十年代的《虎膽龍威》、《第一滴血》甚或《鐵血戰士》已開先河,但這些系列中男主角拍攝時正值壯年(當時大約三十至四十歲),而且大多是以鎗炮等熱兵器消滅敵人,雖然都有搏擊場面,但明顯相對現在標準而言,不是太精心設計,而且打鬥動作活動範圍亦比較大。

內地動作電影導演徐皓峰說,近年荷里活興起了「特工式打鬥」,所謂特工式打鬥即類似C.Q.C近身格鬥技。演員不用太過大動作,以擒拿摔撻或身邊的小工具制服、甚至擊殺敵人。而為了配合這種打鬥風格,動作打鬥場景也往往設計於房間、升降機和車廂等狹小空間內。*

此電影開啟了後續其他相類風格的格鬥電影,例如《叛諜裁判》(The Equalizer)系列、《轟天猛將》(The Expendables)系列。

*九十年代Steven Seagal所拍攝動作電影,大量運用合氣道亦有類似打鬥風格,可惜當年未能成為風氣。

經典對白:I will find you and I will kill you

伸延閱讀

丹素華盛頓、里安納遜等年長打星齊習C.Q.C. 年老無懼動作片

5. 一代宗師(2013)

論票房,王家衛導演版的葉問電影《一代宗師》雖然不如甄子丹版轟動全港,但是卻為武術圈津津樂道!

《一代宗師》的主要角色除了張晉有武術底子外,梁朝偉、章子怡和張震都是在拍攝這套電才學習詠春、八卦和八極拳。拍攝期間亦因梁朝偉拍打戲受傷而一度延遲進度。

相較於甄子丹《葉問》打大民族主義,《一代宗師》訴說清末民初,社會動盪,大時代變遷下武人角色遽變,南北武術交往和傳統社會瓦解下,武人為了生活而投奔不同出路的無奈。

《一代宗師》會廣受好評,除了唯美和考究的美術佈景,王家衛式的拍攝風格外,它還發掘了很多傳統武術面對當代社會,甚至武人自身心路歷程反思的命題。由宣佈開拍到出街一別十年,王家衛慢工出細貨,作品不落窠臼,內容嚴肅而不套俗,成為一代武術片經典。

經典金句:「功夫,兩個字:一橫一直。」

伸延閱讀

【武編週記】《一代宗師》與「一橫一直」

【來稿文章】「桌」對廝殺─談電影《一代宗師》中的兩場武打戲

6. 激戰 (2013)

2013年,張家輝一張赤裸上身爆肌雜誌封面成為城中熱話,電影《激戰》興起了城中MMA熱。

電影由張家輝、彭于晏兩位男主角成為焦點。故事講述張家輝所演一位因打假拳而曾入獄的過氣拳手,遇上家道中落的富二代彭于晏。彭于晏為了激勵生意失敗的父親而參加MMA(綜合格鬥)比賽,他的鬥心激起張擔任他教練,甚至激發張的鬥心後來親自參賽。

《激戰》當年風靡一時,城中男士個個話要「張家輝身材」,而女的就直接要「彭于晏」。戲中張家輝所演失意拳手,道出職業運動員步入中年的無奈(雖然戲中他是因犯罪而換來這結果);由最初不屑教減肥班,最後同時享受打拳及教學,亦有豁然開朗之感。整套電影貫穿激情和勵志,尤其掀起城中MMA熱!

經典金句:「怯!你就會輸成世。」

7. 特殊身份 (2013)

《特殊身份》是甄子丹於2013年的中港合拍作品,當中最經典是他和安志杰的MMA格鬥,【武備志】曾有專文撰述!

坦白說,其實《特殊身份》會入選,是因為小編好想選《導火線》(2007),可惜這套電影過了十年限期,所以姑且選擇《特殊身份》來說《導火線》。

《導火線》會成為經典,是因為它是首套甄子丹大量運用MMA綜合格鬥技來設計動作場面,可謂全球首套以綜合格鬥為主要動作設計商業電影。電影除了影響之後香港和海外動作電影設計風格外,亦讓普羅大眾開始認識綜合格鬥。之後甄子丹不斷進一步探索以MMA融入他的作品中,《特殊身份》便是後續嘗試。

經典對白(《導火線》):Tony!你玩完啦!(一路講一路除衫)

伸延閱讀

【特殊身份】甄子丹導火綫後的MMA動作電影 最後決戰技術分析

《導火線》甄子丹:你玩完喇Tony!



8. 《殺神特攻》(John Wick)(2014-2019)

邊有人諗到殺咗隻狗,就攪到滿城惺風血雨。荷里活電影男神奇洛李維斯,繼九十年代《廿二世紀殺人網絡》系列後,再打造一個新的殺手電影品牌系列。

《殺神特攻》由2014首集到2019年第三集,架構了一個饒有特色的殺手世界觀。本來因喪妻之痛而退休的殺手John Wick,因愛妻遺下愛犬遭黑幫黑二代所殺,而踏上了報仇之路。整套電影除了鎗林彈雨,人肉如豆腐外,John Wick亦經常運用各種令人意想不到生活道具秒殺敵人。而且每集運用多種不同武術,君不見Youtube有多個研究John Wick系列動作短片,就好似研究《死神又來了》(Final Destination)各集演員點死法一樣,如數家珍逐一研究各集打了哪些武術,又評選了各集經典打鬥位。

John Wick 亦令更多人知道「中軸鎖定射擊法 (Center Axis Relock)」,也就是頭一二集常用的那種把槍貼近自己的射擊和換彈姿勢。

經典場景:

伸延閱讀

【殺神3】當中的Final Boss 原來是大有來頭的武術世家Mark Alan

【電影】盤點《殺神John Wick》中的各種武術

9. 《洛奇外傳》(Creed)(2015-2018)

此系列一共兩集(第二集於2018年上映),為2006年《洛奇:勇者無懼》(Rocky Balboa)衍生作品,在香港譯名為《洛奇外傳》,但英文原名已見到作品在命名上想擺脫Rocky系列影子,而且史泰龍在《洛奇外傳》中定位為男配角。

史泰龍一生有兩個作品系列最為家傳戶曉,一個是《第一滴血》中的藍保,另一個便是拳擊手Rocky電影系列。

《洛奇外傳》系列以史泰龍與傳人Creed的關係,為Rocky這拳手一生劃上完美句號。在兩集電影中,「成長」、「傳承」和「師徒」角色如何定位是這套作品想探討課題。一個搏擊運動員的成長和他的意義,是為了成就他人(師父),抑或是為了其他原因?都是這系列重點想討論。對很多習武朋友來說,是很有共鳴和值得反思。

這套作品會入選熱話電影,是因為只有Rocky這一個有關於運動員 (嚴格來說是搏擊運動員)的故事延續了三十年,成為幾代人集體回憶。這系列電影創建了一些影響至今流行文化(地標、音樂、場景),而故事於2018年《CREED2》劃上了完美句號。

經典情景(向Rocky致謝):

伸延閱讀

拳擊最經典電影系列:洛奇

《洛奇外傳》:徒弟應該要完成師傅的夢想嗎?

10. 師父(2015)

由《一代宗師》編劇徐皓峰親自執導之作,延續民國的武術世界。在《師父》裡頭,武術較技不再令人血脈賁張,反而處處充斥著儀軌和規矩。武術界就如商會,就算你功夫再高,也要顧及他人的面子,否則就無立錐之地。在這樣一個叢林法則底下,師父要令門派站穩陣腳,就必須要在徒弟成功踢館之後,將其廢掉以還他人面子。徐皓峰鏡頭下的武人,就是如此功利和無奈,這亦是所謂「時代感」的著墨之處。

基於寫實而又帶點浪漫的風格,《師父》的武打場景也大異於其他主流作品。雖然同樣是以詠春拳作題作,但《師父》的軸心卻是放在兵器八斬刀之上。對徐皓峰來說,八斬刀乃詠春拳的精髓所在。而其技理,則與八卦掌的子午鴛鴦鉞完全相通。這兩套拳法,一南一北,卻表達出殊途同歸的至理。徐皓峰本人自小學習八卦掌,今次拍攝《師父》目的之一,就是想用八卦掌探索出詠春拳的本質。

《師父》能夠入選十大,是因為它開創了武打片的新時代,那是一個逝去了的舊時代。

經典場景:



伸延閱讀

挾刀揉手:《師父》中的「武學境界」

也談《逝去的武林》