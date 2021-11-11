馬來短劍Kris｜爪哇標誌性非遺兵器　彎曲劍柄設計原來大有用處

東南亞武術多擅長近身短打，因此由短打概念衍生出不同近身兵器，著名者如爪刀、掌心棍，即便是著名的菲律賓魔杖，普遍亦不出二十吋長左右，以棍來說也算是短棍種類。這次要介紹的，是馬來亞一帶十分流行，但在中港台較少人留意的馬來兵器─馬來短劍（Kris）。



「蛇形」還是「波浪形」？

在古代爪哇王朝，爪哇人喜歡佩帶Kris，尤以朝中大官或武將，必須在腰間佩帶短劍以示高貴。短劍一般都插在傾斜向右的腰背纏身巾之間，便於順手拔出使用。現在這種兵器主要流行於回教信仰的印尼、馬南亞、汶萊、泰國南部和菲律賓一帶。

Kris最早發現於14世紀年左右，有傳由印度或越南傳來印尼群島，亦有指發源地為馬來本土。Kris又名Keris，Kris為西方常用叫法，而在東南亞稱為Keris，這個發音從古代爪哇馬來語「刺」、「鑽」、「貫穿」等詞匯而來，反映這劍用法以刺和插為主，因此應譯為劍而不是刀。由於劍刃呈齒形、波浪形，因此中文又譯為波紋劍。

其劍身波浪多呈蛇曲形，而蛇文化對南亞帶有宗教性崇拜，故又稱為「蛇形劍」。但Kris應是以波浪形為主，未必一定呈蛇狀，而且古代Kris的形製是以象鼻為參考原型，寄寓大象神的威力，因此筆者對「蛇形劍」這譯名有保留。

根據馬來傳統，Kris最少要有兩種不同金屬元素組成，優質的Kris更以最少七種金屬元素打製。由於涉及的金屬用料不同和古代技術所限，古代Kris劍身流行帶有毒性，生鐵成份也使劍身容易折斷，插入敵人身體後留在對方體內。但隨著冶煉技術和文明進步，帶毒Kris已甚少見。

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好的Kris由人手打造，每把不論刀身、刀柄和花紋均有不同設計，因此現在也成為馬來一帶著名藝術收藏品，用來餽贈或在宗教儀式上使用，因此在用料上更講究，不像古時作為武器原意。

設計與使用

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Kris有匕首和短劍用途，劍身長度不一，劍刃設計和刀柄設計有別於一般短刀或短劍。劍刃設計因以波浪形尖頭為主，所以不利大力砍劈等動作，但卻有利削、刺、插動作。有別於直身劍刃，波浪形劍身設計一旦插入體內，持劍者可以扭動劍身，有助拔出短劍時鑽開身體肌肉，造成更大破壞和傷口範圍。

劍柄方面，根據馬來群島不同風俗，有數十種不同造型設計，但以劍柄彎曲，大刀鞘口為共同特點。早年馬來人認為Kris具有魔力，每一把劍均寄宿了一位神明，所以劍柄是不同神像雕刻，鑄劍師（Empu）在鑄劍時也要齋戒禁慾，擇吉日鑄劍，但當伊斯蘭教進入馬來亞時，神象形態劍柄設計則遭到禁止。

圖片來源： G.B. Gardner,”Keris And Other Malay Weapons”.

有別於一般劍柄在揮動時會有較大阻力，Kris劍柄短身，獨特如手鎗柄設計方便用家在做刺插等動作時更易發揮推力，阻力也較少（見上圖），而一旦捅入敵人身體，大手柄有利使劍留在身體，就算拔出也會留下較大傷口。馬來人後來根據Kris的設計製造長劍，劍身也是呈波浪形，但為平衡，劍柄則改為長身設計，握法亦改為一般長劍握法。

配合印尼拳短打埋身技法，Kris作為匕首功能大大得以發揮。

Kris配合刀套可以雙手兵器並用，配合攻擊。

2005年，聯合國教科文組織（UNESCO）將Kris列為「非物質文化遺產」，是少數具有此待遇的歷史傳統兵器。

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