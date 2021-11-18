九節鞭｜環環相扣此鞭不同彼鞭　比繩鏢、流星錘多出一個好處？

九節鞭，是中國傳統的軟兵器之一。由於一般的九節鞭都是以九個金屬短棒扣連而成，因此得名。



九節鞭的形制

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九節鞭的結構共有三層，分別是鞭頭一節、鞭把一節，以及中段部份八節（亦有人會將鞭把算作九節之內）。每節間會用三個圓環相接，中節的一環會在兩側再添兩個小環，稱為「響環」，作裝飾乃至擾敵之用。

九節鞭的實際長度，可隨習者的喜好作修改，甚至節數亦不一定限在九節，因此歷史上也曾出現過「七節鞭」、「十三節鞭」等變樣款式。但若果是九節長度的話，則大多以習者齊肩為準。至於在重量方面，部份現代九節鞭會按短棒的粗幼度，分成重量型（900 g）、中量型（400 g）、輕量型（200 g）三級，讓習者能夠從淺入深選擇適合自己的款式。現代九節鞭在某些細節上，亦會跟傳統款式有所差別。例如現時套路表演用的九節鞭，會在近鞭頭的位置再增添一個名曰「鞭彩」的小方綢。另外，傳統的款式會用圓環鑲在鞭把連結處，而現時則會多用承軸。

九節鞭的歷史

九節鞭的真正歷史緣由暫不可考，曾有言指滿州人和北方民族特別擅使九節鞭，明末時滿清軍隊更是藉九節鞭橫掃中原。然而這純屬坊間傳聞，沒有太多史實基礎。事實上，九節鞭的其中一項特點，正正就是便於藏匿，即可以盤纏在腰間，亦能折疊收攏在肩背或衣袖，故九節鞭又被列為索系暗器的一種。可以推敲，這種輕巧的兵器，只能用作突擊或擾敵，而不能成為殺敵的主力。所以相比起將士，九節鞭更像是民間武者的創作。

九節鞭的用法

與其他的軟兵器相類似，九節鞭可以透過各個身體部位的抖動擲出，如手、肘、肩、頸、足、膝等。演武動作則有掄、掃、纏、繞、掛、拋等。

九節鞭的鞭頭並非鈍頭，其總長度也不及繩鏢。因此在實際用途上，九節鞭不能像流星錘般橫掃，或不像想像中那樣那麼適合長距離攻擊。但值得留意的是，九節鞭比前兩者都多出一種發力方式：抖彈。

抖彈省卻一般軟兵器必須借助甩動產生慣性揮擊的缺點，只需拉扯使鞭體儲力，再甩動手腕便可將其彈出。用者或更應當在欺近敵人時，以抖彈的手法將鞭頭擊出，以此貫穿其咽喉、眼睛等要害位置。

（圖片擷取自：功夫者YouTube，https://youtu.be/qvCuNFAXt38）

網上頻道《功夫者》的九節鞭發力示範，可以見到四肢的動作並不需要太大，關鍵是手臂抖彈的力量能夠沿手腕直達鞭頭，以此貫穿目標。

而在鞭頭擊出後，無論成功與否，用者都需要盡快收鞭（甚或棄鞭），以作好下一步準備，包括動用其他兵刃進攻等。倘若雙方進入了纏抱距離，也不排除可以用鞭身纏絞對方的項頸。這些技巧與其他軟兵器基本一致。

在現今的武術表演中，大部份的九節鞭套路都屬於「單鞭」，但亦有兩手各持一鞭的「雙鞭」，其舞花動作更趨綿密。

在2000年的《致命英雄》（Romeo Must Die）中，李連杰便以消防喉使出九節鞭法。眾所周知，李連杰是全國競技武術冠軍，並曾經研習過多種少林武術套路，九節鞭便是他的拿手好戲之一。然而，《致命英雄》的故事背景設在現代，並不適合使用傳統的九節鞭。於是製作組安排了李連杰使用貨倉裡的消防喉，以另類的方式打出九節鞭。

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