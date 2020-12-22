恰西克馬刀｜哥薩克傳統的天堂之刃　成就俄國偉業卻因蘇俄險失傳

人們不時戲稱俄羅斯為「戰鬥民族」，但你又認識俄國多少呢？鼎鼎大名的哥薩克騎兵曾是17世紀俄羅斯帝國東進的主力，而他們所用的「天堂之刃」，更成為日後俄軍的制式馬刀。今次則為大家介紹一下哥薩克騎兵的驕傲——恰西克馬刀（Shashka）。

「恰西克馬刀」（Shashka）是哥薩克民族的傳統兵器。「恰西克」來源於高加索語，意思是「天堂之刃」，而哥薩克族是一群於13世紀於東歐和中亞一帶出現的遊牧民族。據說「哥薩克」一語在當地便有「自由的人」的含義，哥薩克不是一個單一民族，他在高加索地區糅合了俄羅斯人、烏克蘭人、波蘭人和韃靼人等活動於中亞的多個種族。這群自稱「哥薩克」的族群因要逃避蒙古人的殘暴統治，而輾轉流徒到俄羅斯南部近頓河流域一帶定居，後來為俄羅斯征服。由於哥族遊牧特性，擅於騎馬，因此其族人遂成為俄國沙皇麾下的哥薩克兵隊。

▍恰西克馬刀

傳統的哥薩克騎兵刀又名「恰西克馬刀」，長一米左右，厚背寬刃，刀身擁有明顯弧度，重心靠後，與日本步兵刀一樣以刀刃向上的方式佩帶。這種設計讓刀身出鞘後即可投入戰鬥，在馬背上使用一旦出鞘，便可順勢一砍。刀柄呈「P」形，柄尾會為勾狀；刀柄後段左右兩側分開，亦即凹進去，從刀背方向下看呈「Y」形，透過這重設計令用家可以保持平衡感和單手操控，便於揮舞和轉刀，有效防止在戰鬥中大刀被甩出脫手，當然也有裝飾之用。

亦因刀柄呈「P」狀如鷹頭，故有「鷹之利爪」之稱。哥薩克騎士的劈刀技巧就是以重心孤形劈硬，重心靠後的設計便於在馬上直戮對手時保持平衡。19世紀中俄國征服高加索後，體會到哥薩克馬刀的優點，遂於1881年代將這款馬刀稍加改良，引入俄國軍隊體制中，之後更於不同年代出現不同設計制式版本。

由Cold Steel製作的恰西克馬刀，具有不俗的斬擊能力。

▍恰西克刀的兩個特別使用方法

恰西克刀有兩個使用特點。其一是針對步兵的反握撩殺，即反向握住刀柄，刀刃向前，刀尖向下。當在馬上追擊步兵時，這招十分有效。熟練的哥薩克騎兵可以輕鬆的在正握和反握中進行切換，在現存使用恰西克刀的舞蹈中，舞者便時而正握，時而反握，便是這種刀法餘緒。

其二是針對騎兵的柄尾劈砍，由於恰西馬克刀柄尾是鷹頭狀，在對戰中，武者可以握持設計穩重的柄尾來作戰。這樣便可以增加刀的攻擊距離，有效擾亂方對兵器距離判斷感。

不過，在俄國軍中體制的馬刀使用水平，仍然遜於傳統哥薩克騎兵刀術。一般哥薩克人，他們在7-8歲時已接受軍事訓練，包括馬術和刀法。但自引入軍事體制後，那些約18歲才入伍的士兵，就較難精通馬術和刀法。以蘇俄直至二戰為止的騎兵為例，軍中只要求騎兵懂得四種簡單的刀法。

因為蘇俄時期實行「去哥薩克化」，私人擁用恰西克馬刀是嚴重罪行，亦不許任何民間機構傳授刀法，幾乎令到這種馬刀刀法在俄國消失。可幸透過民間父子秘密相傳和哥薩克民族舞保留刀舞部份，近年得以在俄國再度興起。

以上是一些恰西克馬刀的刀法展示影片。

《Hellish Quart》是一款「1對1」的劍鬥遊戲，以動作捕捉技術透過動態動畫準確呈現「史實歐洲武術」（Historical European Martial Arts，簡稱HEMA）的兵器技法，重現17世紀的劍鬥技術。遊戲當中便有哥薩克角色手執恰西克馬刀進行對決。

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