電話亭格鬥｜泰國創全球最細擂台搏擊賽　肘膝頭錘展另類纏鬥實況

提起電話亭格鬥，大家亦可能見過日本硬派動作電影《RE:BORN》（中譯《重生之鬼》）的其中一幕，男主角在電話亭中跟美女殺手（前AKB成員篠田麻里子飾）貼身纏鬥。二人在狹小空間中近身搏鬥，充分表現「零距離戰闘術」的「硬橋硬馬」打鬥風格。

可是，電影歸電影，現實中的電話亭格鬥又是如何的呢？

全球最細的擂台︰電話亭格鬥比賽

近日網上流傳一段在電話亭進行格鬥比賽的影片，引起不少格鬥愛好者關注。其實那是在泰國及俄羅斯興起的格鬥比賽——電話亭格鬥比賽。

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電話亭格鬥比賽在4月10日於泰國舉行的「FIGHT CIRCUS 3」中首度亮相。根據外媒報道，比賽在狹小的經典英式電話亭中裸拳較量。按照緬甸拳規則進行，拳手允許以拳、腳、肘、膝及頭錘攻擊。

從片段中的電話亭外形可見，該電話亭可能是K2（第二代）款式。它是1924年皇家藝術委員會設計比賽的得獎作品，由Giles Gilbert Scot爵士的設計。K2款式電話刻高9呎3吋（2.82米），邊長3呎6吋（1.05米）。電話亭門及兩側各有18塊大小相等的長方形。

換言之，拳手要在約1.1平方米大的狹窄空間中搏鬥，難以發揮一般拳腳打擊技術，亦使攻防距離節奏變得相當緊湊。

及至12月下旬，俄羅斯亦舉行了類似的電話亭格鬥比賽，還找來體重240公斤的俄國網紅Grigory Chistyakov與一般身材的對手作賽。不過跟「FIGHT CIRCUS 3」不同，這場比賽只允許以拳、肘攻擊。

哪種武術最適合狹小空間？

提起狹小空間作戰，大家可能會想起《葉問3》那一幕，葉問電梯中一面護妻一面迎戰泰拳手。不同武術中都有黐手訓練，介乎「拳擊距離」（中）、「纏鬥距離」（近）之間，似乎相當適合像電梯般的近身格鬥。然而這是真的嗎？

在「斷水流大師兄」的文章《【MMA·詠春】以黐手為中心的系統所遇到的最大難題》中，曾經作出過類似的討論。大意就是「黐手距離」是一個很難維持的距離，過遠會很難靠近對方容易後退；過近又會很快就被帶到纏抱距離，然後被摔。所以大師兄指出，若不想改進防摔或摔技，「要麼就想方法把對方一直控制那「黐手距離」上，要麼就要有能令自己在各個距離中來回的技術和能力」。

如果認為，「黐手距離」是一個「虛假距離」，根本就不應該留太久，要麼快速進去後就繼續向前，要麼打不到就後退的話，那就要有被人纏抱以及自己打進去的預備，更不要預計對方會站在原地、留在那個距離跟你繼續黐手。也就是說，如果認為「黐手距離」不應該留太久，那定點的黐手訓練就應該被其他訓練方式取代。 《【MMA·詠春】以黐手為中心的系統所遇到的最大難題》

不難預見，「黐手」在狹小如電梯、電話亭般的空間中未必有利，可能反而更加容易落入纏鬥、纏抱當中。同樣，大多數立技技術都需要用上較大空間施展拳腳威力。在一米多的空間中，幾乎「人貼人」的狀況下，只能選擇小幅度的打擊動作。（可能有讀者會馬上想起寸拳，但它對於發力時機、重心移動相當講究，在近身糾纏的狀態下極難使用。）

以上電話亭比賽選取緬甸拳方式進行，亦是因為配合纏身格鬥技術。緬甸拳與許多傳統武術一樣，技術包括拳擊、肘擊、踢擊、膝擊等，還有大量纏抱、抓握、摔撻技術，還有「第九肢」——頭錘。拳手在近距離搏擊或纏鬥時，不時以頭肩作出打擊，令對手難以實施近身技術，甚至能化解箍頸撞膝技術。

不知大家認為哪種武術最適合狹小空間中搏鬥呢？不妨留言分享你的看法。

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