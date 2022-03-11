世界空手道聯盟重罰俄羅斯　禁運動員參賽、剝奪莫斯科歐錦主辦權

撰文：衛爾良
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繼早前國際柔道聯盟及世界跆拳道聯盟，暫停及取消了俄羅斯總統普京的榮譽資格後，世界空手道聯盟（WKF，簡稱「世空盟」）於昨日進一步表態，對俄羅斯實施嚴重制裁。

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世空盟昨日宣布，俄羅斯和白俄羅斯的空手道選手將被禁止參加其轄下所有比賽，直到進一步通知，以回應俄羅斯入侵烏克蘭。

世空盟執行委員會在一次線上會議後，宣佈這一項決定。委員會表示，它決定禁止俄羅斯和白俄羅斯的空手道選手參加比賽，以維護這項運動的完整性並確保所有參與者的安全。

世空盟主席Antonio Espinós說：「空手道家庭團結一致，聲援受到這些可怕事件影響的每個人。」

「雖然我們不想懲罰任何受到這場戰爭影響的運動員或官員，但我們的目的是保護整個空手道界，因為我們把空手道的尊重、誠信和榮譽等價值觀放在心上。」

「由於我們在近期內沒有安排國際賽事，我們承諾仔細審查所有不同的觀點和立場，以做出符合我們運動最佳利益的正確決定。」

「我們採取了必要的措施，在這個微妙的問題上得到了空手道界大多數人的充分支持。」

世空盟在決策過程中，諮詢了世空盟運動員委員會及國家空手道聯會。世空盟表示，對俄羅斯和白俄羅斯空手道運動員的禁令立即生效，它將持續監測烏克蘭局勢發展，並將「不斷評估」其決定。

世空盟早前已經剝奪了俄羅斯的空手道-1超級聯賽（Karate-1 Premier League）賽事，該賽事原定於10月在莫斯科舉行，而歐洲空手道聯盟亦已經取消了莫斯科明年歐洲錦標賽的主辦權。

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