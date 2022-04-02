董海川｜八卦掌之祖與楊無敵楊露禪齊名　曾任太監無礙武林傳奇

董海川（1797—1882），本名董明魁，清代直隸省文安縣人，八卦掌創始人。與楊式太極拳師祖楊露禪齊名，被視為中國武術史上的兩大巨擘。



早年嗜武四出遊歷

由於年代久遠，現存唯一有關董海川的文字記錄，是其弟子在光緒九年（1883）為他所立的碑銘。其餘事蹟則多為後人杜撰，或經弟子口述而成。

按照文安縣留存下來的族譜，董海川為家中次子，父親董守業乃當地農民，據聞曾經習武，但從不以授武為業。至於董海川的堂兄董憲，則是一名喜文善武的全才，董海川在他的影響之下，對武術產生了濃厚興趣，經常來往雄縣及文安等地，向人討教拳法。及至年長，董海川已經精通各式拳械，並且臂力過人，在鄉里間享負名聲。

道光五年（1824），26歲的董海川離開了家鄉，四出遊歷。跟據武術家吳圖南（1884—1989，吳式太極拳名家，本身亦是武術史學家）所撰寫的《國術概論》，董海川曾到訪過吳越巴蜀，最終在江皖的深山之中，遇到了一位名曰畢澄霞的道人（另有說法為九華山的雲盤老祖），得授轉掌之法。由於轉掌之道與易理相通，故董海川將之命名為八卦掌。不過這個故事始終欠缺事實根據，似不足信。

唯一更為可信的是，董海川曾學習過道教武術，蓋因八卦掌的轉掌步法，的確與道教祭祀的禹步相近。走圈在道教法事中十分常見，與八卦掌的轉掌動作亦相當類似。

中年入宮成為太監 後與楊露禪切磋一嗚驚人

藝成後的董海川結束旅程，並把自己的名字由「明魁」改成「海川」，據聞有「海納百川」之意。他曾一度回到家鄉文安，卻在中年時當上太監，進入了皇宮。關於董海川當上太監的原因，歷來有兩種說法：一說指董海川曾在鄉間傷人，為了逃離官非而入宮；另有指董海川加入了太平天國一類的反清組織，入宮全為了執行任務，刺殺朝中要員。

姑勿論何種說法為真，董海川當上太監一段很短的時間後，就出宮轉投肅王府，並在府內擔任武術教練，獲授七品官銜。某日，在京師號稱「楊無敵」的楊式太極祖師楊露禪，去到肅王府作客，與董海川等人交流武藝。兩人切磋後不分上下，董海川從此名動京師。

晚年的董海川離開了肅王府，決定專注授武。據考證，曾拜在董海川門下的弟子多達千人，但最終能在墓誌銘上留名的只有69人，以「八卦硬掌」的尹福名列首位。

光緒八年（1882），董海川逝世，被葬於北京東直門外小牛房村旁。董海川畢生任俠，門下弟子又人才輩出，其生平事蹟早在武術界中廣為流傳。及至民國年間，文人常森淼更將董海川的經歷改篇成武俠小說《雍正劍俠圖》，為董海川的名字再添傳奇色彩。

現時八卦掌門人已經遍佈全球各地，與太極拳、形意拳合稱為「三大內家拳」，並分成了不同支流，代表例子有尹派、程派、梁派等。1980年，董海川被門人由北京東直門遷葬到京西萬安公墓，其家鄉文安縣則在2016年成立董海川祖居記念館，繼續向後人介紹這位八卦掌之祖的傳奇故事。