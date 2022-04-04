UFC 273｜鄭贊成輾轉9年再度挑戰冠軍　韓國喪屍之名因何而起？

事隔9年，「韓國喪屍」鄭贊成終於再度挑戰冠軍！在周末舉行的UFC 273中，他將跟澳大利亞現任UFC羽量級冠軍Alexander Volkanovski。武備志今天為大家介紹一下這位韓國傳奇MMA拳手。



Korean Zombie是如何鍊成的？

+ 2

鄭贊成在1987年出生於韓國浦項市，年僅十多歲時就搬到了首爾的南楊州市。由於他的身材矮小和出身於農村，他經常被同學欺負。因此他的姨媽便在鄭14歲時，帶他到附近的韓式合氣道道場習武。大學畢業後，他開始接受柔道和巴西柔術訓練。

在18歲時，鄭加入了韓國海軍，開始接受跆拳道訓練。2007年6月，他贏得了由韓國桑搏協會舉辦的桑搏錦標賽。同年12月，他擊敗了其他韓國選手，贏得了Pancrase 韓國新星錦標賽的輕量級比賽。鄭在20歲時開始涉足MMA，並在不久後首次在正式比賽中亮相。2008年5月，他參加了KOREA FC的65公斤級 8人制 MMA錦標賽，並贏得了冠軍。

其後，鄭衝出韓國參加日本的MMA賽事，如Deep、戰極等，取得不俗的成績。在2010年，鄭終於得到海外MMA界的青睞，跟美國MMA賽事WEC 簽下合同。可惜，他在WEC的兩場比賽都不幸落敗。

後來，鄭贊成隨著WEC跟UFC的合併，轉登UFC舞台，更展開了他MMA生涯的高峰。

首戰創UFC史上首個Twister降服

+ 3

在UFC 的處子賽中，Korean Zombie 對上WEC的舊對手，曾經以分歧判定擊敗自己的Leonard Garcia。在這一場「二番戰」中，Korean Zombie 一鳴驚人地創造了UFC 史上第一個「Twister」降服，令他在海外人氣馬上急升，旋即獲得進入Main Card的機會。

Twister 是一種看似很像「把對手當成毛巾扭動」的降服技，常見於自由式摔跤、巴西柔術、MMA中。它屬於Neck Crank 的一種，即是透過扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓力和傷害，迫使對方投降。

要了解Twister 的降服原理，我們要先了解一下人體頸椎的結構。它便於作出俯仰及扭轉動作，向前下擺的最大活動幅度為45-50度，向後上擺為85度，左右旋轉各為80度。卻不便作出向左右傾側的動作，只有大概40度左右。而由於脊椎的形狀，它對於前傾及左右傾的忍受能力較低。而Twister 正正針對頸椎的活動弱點作出降服。

想進一步了解Korean Zombie如何以Twister降服Leonard Garcia，可參看《【Twister】不是扭扭樂：摔跤常見的降服技 為何在MMA十分罕見》了解更多。

差點成為首位亞洲UFC冠軍

之後他以7秒擊敗Mark Hominick，及用D'Arce choke降服了Dustin Poirier，令自己的排名不斷上升。他本來會在2013年7月對上Ricardo Lamas ，但在6月時因為 Anthony Pettis 受傷，不能在8月時對上當時的羽量級冠軍José Aldo，所以UFC取消了Chan-Sung Jung跟Ricardo Lamas的比賽，而給了他冠軍挑戰權，令他成為首位挑戰UFC冠軍的韓國拳手。

在UFC 163的冠軍戰中，鄭贊成在第四回合不幸揮空拳而令其右肩脫骱，然後更被Jose Aldo帶到地上施以地面打擊，最終以TKO 落敗。雖然比賽落敗，但他受傷奮戰的事令其"Korean Zombie"之名變得更加「深入民心」。

Korean Zombie被軍役耽誤後強勢復出

可惜的是，在其MMA生涯高峰之際，鄭贊成卻決定暫別MMA職業生涯，於2014年10月宣布即將履行韓國公民責任，開始為期兩年的兵役。終於在3年後，Korean Zombie 於2017年的UFN 104中正式復出，並一直出賽至今。

+ 1

Zombie復出後最令人難忘的，莫過於在2018年慘被Yair Rodriguez 最後一刻逆轉轉身肘擊的畫面。不過他很快重新振作，在接下來的兩場比賽皆首回合擊倒對手，連績兩次勇奪「當晚最佳表現」獎金。

雖然Zombie在後來的UFC Fight Night 180中，不敵西方喪屍Brian Ortega。但在對陣Dan Ige時，以老練經驗成功擊敗對手。最終以羽量級排名第四的成績，相隔9年後再次獲得挑戰冠軍的機會。

屢獲UFC表現獎金 韓國喪屍再續傳奇

總括而言，鄭贊成的搏擊風格就正如他的名號「Korean Zombie」，抗打力十足之餘，又會無畏無懼地跟對手展開搏拳，因此基本上有他出場的比賽就絕對不會有悶場，他的比賽終結率高達82%。

在他的10場UFC比賽中，他便奪得了9次賽後獎金：2次「當晚最佳降服」（Submission of the Night），3次「當晚最佳表現」（Performance of the Night），2次「當晚最佳比賽」（Fight of the Night），1次「當晚最佳擊倒」（Knockout of the Night）！獲獎率高達70%，Korean Zombie成為「精彩比賽」的代名詞。

+ 13

在本周末的UFC 273中，UFC 第九次讓Korean Zombie 成為主賽擔當，對上澳大利亞現任UFC羽量級冠軍Alexander Volkanovski。Volkanovski自2019年擊敗Max Holloway成為冠軍後，已成功衛冕2次。他在UFC 266對陣Brian Ortega時更展示出壓倒性打擊及地面威力。

假如Korean Zombie 他今次勝出的話，將會成為UFC史上首位亞洲男子冠軍。到底他能否奪得勝仗呢？

Zombie今年已經35歲，更是3位孩子的父親，相信這可能是他奪得UFC冠軍的最後機會了。

武圖App2

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：

+ 4

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】