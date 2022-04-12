75歲倉田保昭開YouTube頻道　預告重演七十年代與楊斯空手道對決

著名日本動作演員倉田保昭，本身也是一名空手道武術家，年屆75歲的他於上年宣布結束他經營多年的空手道道場。道場教學雖然退下來，但倉田保昭並未言休，在今年初他經營個人YouTube頻道《和制龍頻道 倉田保昭》，不時出片露兩手，回顧當年拍戲點滴。



（圖片來源：kurata_samurai_spirit_club / Instagram）

倉田保昭於70年代初來港發展，縱橫香港影壇50年，除了演技出色外，他本身亦是空手道七段、柔道三段、合氣道二段的武術家，上年宣布經營多年的空手道道場光榮結業。雖然退下道場教學工作，但倉田保昭卻把道場「移師」YouTube，積極在YouTube推新片。

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《和制龍頻道 倉田保昭》是倉田保昭及其團隊制作的YouTube頻道，在「簡介」中表示建立於2021年1月18日，但在最近三個月才活躍出片。頻道內容為分享倉田保昭的生活點滴，當中包括他分享過往拍戲經歷，當中包括他首次在香港演出作品《惡客》和與劉家良合作電影《中華丈夫》，此外他還會露兩手，例如在《猛龍特警隊》式的片頭中他便以七十多歲之齡，重演一次年青時的招牌凌空飛踢。影片雖然全日語，但部份開放字幕功能，觀眾可以用翻譯系統，大約知道倉田保昭說什麼。

（圖片來源：kurata_samurai_spirit_club / Instagram）

他在其中一條片中這樣描述：「我在 75 歲時開始使用 YouTube，我不知道我能做什麼，但我很想享受它 ……我現在75歲了，但工作人員要求我跑、跳、踢都很高！！我會努力的，希望大家喜歡」。

在四月一日這別具意思的日子，倉田保昭推了一條題為「〇〇〇〇回來了？！」的特報，片中字幕寫上「七十年代倉田空手道VS香港空手道」將再現，片中對手若隱若現的造型，讓人聯想起七十年代，倉田保昭經典劇集《神拳飛龍》中對戰香港先生楊斯的情景（二人也多次在電影合作），短片留言有網民問是否楊斯的兒子參戰（編按：楊斯兒子楊子江為健美運動員）？究竟是怎麼回事，大家只能拭目以待。