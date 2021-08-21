王龍威：習泰拳空手道專演惡霸　邵氏御用反派唯獨拒演這類角色？

山東大漢王龍威身形魁梧，練得一手好功夫，是昔日邵氏年代御用大反派，角色十居其九都是大奸大惡，把主角欺負得很慘的大惡人。多年後的今天，他坦然演員是一份職業，導演覺得角色適合他便找他演，也接受了做反派「專業戶」，但在眾多類反派類型中，王龍威至今堅守不做這類角色......



文、攝：賴家俊

場地鳴謝：鮮浪潮

王龍威習多年泰拳及空手道。(賴家俊 攝)

五六十年代的香港，治安不靖，同時武術風氣熾熱，當時幾乎每個男兒都食過「夜粥」，在那年代成長的王龍威，當然也是武術愛好者！時值流行占士邦（James Bond）電影，男人高大好打基本上是深入民心的形象，身形健碩的王龍威在體型上已得天獨厚，當然想錦上添花，學一手好功夫！

「我學過洪拳，但不喜歡當時師傅教得太花巧，覺得空手道較適合自己，便轉學了空手道，還考到黑帶三段！我後來發覺洪拳和空手道有很多地方很相似，空手道有可能與洪拳有淵源？」

王龍威出席劉家良電影座談會，談及自己所見，很多苦練泰拳的師傅，晚年身體也七勞八傷，反而國術有注重養生一面，練得好會強健筋骨，很少聽到有國術老師傅練功練得周身傷。(賴家俊 攝)

王龍威後來還學過泰拳，在鐵虎會跟吳鐵虎師傅學過西洋拳擊，看似已放低了國術，但因為後來加入戲行，主流都是拍功夫片，他又長時間跟劉家良合作，公餘時間便向劉家良請教洪拳。雖然已年屆古稀之年，王龍威表示現在仍有練拳，並總結了多年來他學習不同武術的看法：

「我學的國術要打太多步，學泰拳反而覺得較實際。但現在看回來，很多苦練泰拳的師傅，晚年身體也七勞八傷，反而國術有注重養生一面，練得好會強健筋骨，很少聽到有國術老師傅練功練得周身傷。」

說起學武，王龍威表示自己不是宣揚暴力，但大家不能否認在現實世界生活是充滿暴力的，若在外國生活更加會有此感受。當然拳腳不敵鎗械，但習武能提升人的反應和警覺性，有時危急時甚至可以自救，甚或救人。

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最失意時遇恩人劉家良

七十年代張徹導演招考演員，王龍威投考並獲錄取，很快便隨張徹往台灣拍戲。

「當時未知拍戲是怎麼，張徹導演是我的啟蒙，但同時也是他把我定型，限死了我的戲路，只找我演反派。」

王龍威在張徹麾下，發展得並不順心，戲份不斷遭降級淪為做士兵，這時候他遇到了恩人劉家良導演。

「在我拍戲最失意時，劉家良找我，我向他訴苦，他二話不說叫我去客串《爛頭何》，叫我去他那邊試，於是我同張徹講要離開！」

說起拍劉家良的功夫片，王龍威表示雖然十分辛苦，但十分懷念，而且也在劉家良的高水準要求下，練得一手好身手，將來在戲行畢身受用。

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他特別記得拍《少林搭棚大師》，他要拿著橫木櫈打劉家輝，由於劉家良拍戲不校格（編按，指用常用的一分鐘25格菲林拍攝，「校格」指一分鐘用多於或少於25格的菲林來拍攝，用來播放快動作或慢動作），他要演員本身動作夠快，可是當時手上那張木櫈有十幾磅重，又易在打鬥時夾爆手，劉家良仍要他打得快才有味道。如是者王龍威習慣拍動作時可以快慢自如，後來他拍亞洲電視《醉拳王無忌》，他打出的動作快得讓一眾演員和幕後看得心驚，大家都不慣拍打戲這樣快，回想會這樣都是在劉家良的電影中訓練有素。

「劉家良拍戲要落足腰馬，腰馬不夠他永不收貨，打的動作也要一氣呵成十幾個動作。後來拍洪金寶的動作片，洪金寶只要幾下好強好有Power的動作，對比以前打幾下真的好少。」

洪金寶電影打真不易拍

說起洪金寶，洪金寶電影要求逼真也讓他難忘，尤其他參與第一套洪的作品《甩牙老虎》。

「有一場我和洪金寶和袁信義對打，洪金寶要求拳拳到肉，要真的打中對方，我心想點都要俾你打，我做反派當然先真打你先。結果辛苦拍完一個OK的版本，洪金寶仍然要拍好多個，他要選最好的，但往往選一開始OK那一Take。」

說起專演反派，王龍威也看透了成為反派「專業戶」，他表示演員是職業所以不是只看自己是否喜歡，但他有一個原則：可以做殺人放火，蝦蝦霸霸的惡霸；但從不演猥瑣、姦淫的反派，這是他從演四十多年來的底線。

不說不知，王龍威說起他可屬香港第一批辦泰拳賽的策劃人，可是當年搞拳賽蝕錢損手離場，讓他沒有再沾手搞拳賽。

「八十年代初我辦過一個叫『金龍會』的拳賽，當年傅聲也有來頒獎。眼見全場坐滿八成以為有錢賺，怎料原來我在戲行認識的拳賽合辦人胡亂送飛，連幕後電工道具都有飛睇，我出錢你去派，所以我不再搞了！」

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