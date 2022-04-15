法國棍術｜與Savate齊名的法蘭西國技　為何比賽會出現華麗轉身？

一般的棍術比賽，大多都是擺好架式、見招拆招、趨前避後的模樣。但今天武備志要介紹的棍術，卻是帶有一些華麗轉身、跳高蹲低的打擊，它就是法國棍術——Canne de Combat。

Canne de Combat（法國棍術）被稱為「法國紳士的武術」，與Savate（法國踢腿術）一樣，是法國具代表性的武術。

手杖成為法國紳士兵器的歷史

棍棒可算是人類歷史上最早應用的兵器之一。但若說要形成棍棒武術體系的話，則可能要去到中世紀時期，各種武術著作出現了。現時大多棍棒技術都已轉化成民族運動或防身技術的形式出現，法國的Canne de combat便是其中之一。

在19世紀的歐洲，手杖不僅是權威、力量、社會地位的象徵，更成為貴族、紳士階層必備的時尚配飾和防身武器。當時在城市的街上行走，經常會遇到流氓賊匪的滋擾或侵犯，所以一杖在手便成為無言的威攝，必要時更能保障自身安全。

法國人自19世紀初起，便把手杖發展成一種稱為「La Canne」的防身短棍系統，更把其引入到傳統的Savate學校中，跟Savate的踢擊技術一起傳承多達200多年。現在流傳的法國棍術一般分成以下形式：

- 短棍（Canne）

- 雙短棍（Double canne）

- 長棍（Baton）

- 雙長棍（Double Baton）

- 棍術防身術（Canne défense）

- 法國棍術揉合Savate踢擊技巧（Canne chausson）

- 棍術防身術揉合Canne chausson（Canne Fouet）



法國棍術的比賽形式

法國棍術的運動競技形式，於1970年代由Maurice Sarry依靠古典技術，加上綜合他的自身的觀察和研究發展而成。他在1975年成立National Committee of Cane and Baton，並於1978年公布了法國棍術的運動競技形式。運動所用的棍棒以栗木制成，所以重量非常輕，適合安全地進行快速競技。進行比賽時，選手會穿上防護服、手套、劍擊面罩等，以保障安全。法國棍術至今已成為國際性的競技運動，在法國、美國、加拿大、英國等地都有法國棍術的協會舉辦比賽。

在Canne de Combat的比賽中，一般會分成單手棍和雙手棍兩種。單手棍長度約95厘米，但有兩種重量版本。一種重量較重，約120克，以綠線標示，於基本技術訓練中使用；另一種重量較輕，約100克，以黑線標示，於比賽和高級訓練中。雙手棍長約140厘米，重約400克。

比賽的場地跟奧運劍擊截然不同，會在直徑長9米的圓形內進行，讓運動員需如真實情況般自由攻防。比賽時限為在2-3回合，每回合長1.5-2分鐘，採取擊中得分累積制。

打擊主要按照6種法國棍術技巧，如：Brisé、Croisé téte、Latéral croisé、Latéral extérieur、Enlevé、Croisé bas等。得分打擊部位包括：頭部（正面、側面、上面）、軀幹（不包括手腳，並只限男性）、小腿。

比較特別的是，當打擊小腿時，必須配合指定下蹲動作，包括：Avant （前蹲）、Arriére （後蹲）、Exterieur（外蹲）、Balance stance、Grenouille （蛙蹲）。

而且法國棍術比賽中，它鼓勵選手先手打擊，但不接受同步打擊。如果A先行打擊，B接著進行打擊，則會如下：

如果無人擊中，沒有人得到分數；

如果A打不中，B反擊命中，沒有人得到分數；

如果A打中，然後B也反擊擊中，那麼A得到一分，B沒有得分。



這也解釋了為何在比賽中選手們會更主動做出先旋轉、後出棍的動作，也令這種武術的動作變得更華麗。

武圖App2

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