《紅樓夢》曹雪芹大戰沙士比亞　文豪格鬥遊戲登STEAM遊戲平台

以世界歷代文豪為角色的街機格鬥遊戲《Write 'n' Fight》於本月15 日正式登上STEAM遊戲平台，大家可以用莎士比亞（William Shakespeare）、狄更斯（Charles Dickens）、托爾斯泰（Leo Tolstoy）和曹雪芹等經典大文豪，放低支筆，在擂台上打返一場。



《Write 'n' Fight》由遊戲廠商 AVOS' 開發，玩家可用十五位作家角色進行格鬥，遊戲選角文學巨星包括：英國大前輩莎士比亞（William Shakespeare）、狄更斯（Charles Dickens）；俄國方面有《戰爭與和平》的托爾斯泰（Leo Tolstoy）與《卡拉馬助夫兄弟們》的杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky）；日本有知名小說家芥川龍之介；中國也有清代《紅樓夢》的曹雪芹；美國代表有《克蘇魯的呼喚》的恐怖小說作家洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft），以及暫時選手之中最年輕、赤著上身打鬥的海明威（Ernest Hemingway）。

繼承《街頭霸王》的傳統，依照選擇的作家角色，各個角色都有專屬主場，當中有俄國嚴寒的雪地，而洛夫克拉夫特的主場是設有他筆下克蘇魯巨像的奇異空間。本作亦如格鬥名作《Soulcalibur》，場景中設有「危險區域」，若角色被擊「出界」，會立即被判輸掉該回合。角色可以召喚自的「魔法」領域（“magic” arena），在專屬空間內擔任 Boss，讓對手陷入 boss 戰，與其他登門的文豪切磋。

遊戲動作與節奏非常快，各位作家的攻擊手段多數是拳腳功夫，但在普遍拳腳之外，某些動作有特別效果：例如海明威與托爾斯泰都有火炎腳（或火炎膝撞），一身軍服的托爾斯泰會亮出手斧砍人，甚至拿出長槍開火。

而玩家若熟悉作家在文學創作上的風格，便會知曉某些招式含意。例如超自然的洛夫克拉夫特則可以在背部多變出一雙手以「貫手」刺向對方，因為在他克蘇魯神話（英語：Cthulhu Mythos）之中，接觸（甚至只是企圖去認識、研究）克蘇魯的人都會受其影響，除了精神會受折磨而會出現幻覺，甚至身體亦會有變異。