大聖劈掛門創派百年　國術北拳南傳開香港武林新章︱來稿文章

【武備志編按】本文為香港大聖劈掛門國術總會來稿文章，內文為該會回顧兩代掌門耿德海、陳秀中由創派到傳揚武術的歷程。內文交代了大聖劈掛門創派背景，創辦人耿德海「五虎下江南」的歷史，又這門派如何北拳南傳，於香港開枝散葉的發展歷史。內文亦收錄門人口述歷史，回顧兩位掌門教授武學的具體情況，這些私人紀錄過往未見於已刊行的論著中，值得研究中國武術者所參考。



【序】

大聖劈掛門於上世紀初由師祖耿德海所創立，並在1930年南傳香港，創立香港大聖劈掛門，於灣仔鵝頸橋設館授徒。大聖劈掛門立足香港快將一個世紀，2020年本為本門香港創派90周年，然而因為掌門陳秀中於同年離世，未幾新冠疫情爆發，本會因而未有舉辦任何周年紀念活動，最終改以撰文形式為紀念，回顧兩代師祖由創派到傳揚本門的歷程，從中了解中國北方武術於香港武林開枝散葉的情況，亦讓大眾認識大聖劈掛門北拳南傳歷史，如何為中國武術發展添上濃墨重彩的一筆。

是為序。

耿德海(中)早年照片。(圖片由大聖劈掛門國術總會提供)

香港雖為蕞薾小島，地處神州一隅，然百年來華洋雜處，南北交流頻繁，在上世紀以來不少北方武人南來香港弘揚武學，中國文化餘緒遂在此開枝散葉。大聖劈掛門立派於這個大時代，師祖耿德海自上世紀三十年代南來香港設館授徒，時至今日門人遍布海外，枝葉繁盛，活躍大小武術賽事。適逢今年為本門在港創立九十周年（編按：文章原撰於2020年），讓我們透過兩位祖師耿德海及其嫡傳傳人陳秀中事蹟，回顧近代中國國術與香港武林發展。

(圖片由大聖劈掛門國術總會提供)

「五虎下江南」任教兩廣國術館

大聖劈掛門是結合大聖猴拳和劈掛拳兩種武術的北方門派，於民國初年由師祖耿德海宗師（1892 - 1970）所創。1929年耿德海與幾位極具名望的北方武術家將北拳南傳，及後他於三十年代來到香港創立大聖劈掛門，多年來桃李滿門，是本港其中一門較為人熟悉的北方武術。

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清末民初，耿德海生於北平（今北京），自幼便隨父親耿榮貴練習家傳的劈掛拳術，長大後隨父親出任鏢師。根據明代戚繼光《紀效新書》所載，劈掛拳即是古時的披掛拳，注重速度，擅長遠攻長打。至於大聖劈掛門的另一元素——大聖門猴拳，則是由陜西人寇四所傳授。

民國早年萑苻不靖，寇四因打傷軍閥爪牙而被追捕，幸得耿榮貴相救，但最終仍身陷囹圄，難逃囚牢厄運。然而他在獄中八年不忘鑽研拳術，他見到監牢附近常有猴子出沒，久而久之便將猴子的動作加以分析和摹倣，創出了大聖門名震中外的「五路猴拳」：企猴、石猴、迷猴、木猴和醉猴。出獄後寇四不忘耿榮貴恩情，可惜耿榮貴已仙遊，他見耿德海已長大成人，於是收之為徒傳授猴拳絕學，同時也成就耿德海創立大聖劈掛門拳術。

耿德海學有所成，其武藝很快便獲武林同道認可，在北平一帶威名遠揚，不久便獲上海中央精武總會邀請出任教練，並在1927年成立的中央國術館任教。1929年，兩廣國術館在廣州成立，時任廣東省政要的李濟深及陳濟棠，禮聘傅振嵩、顧汝章、王少周、萬籟聲及耿德海「五虎下江南」，五位宗師聯袂南下傳藝，讓南北拳術有所交流。

但好景不長，國民政府內部傾輒，政府撥給武館的經費突然中斷，失去經濟支持的兩廣國術館成立不久便要解散。時局丕變，為了逃避禍端，1930年耿德海輾轉到達香港立足，先在香港精武體育會任教，隨後在石板街成立民眾國術社，發揚大聖劈掛門功夫，其後再遷至鵝頸橋繼續薪火相傳。

據陳秀中早期入室弟子萬榮佳憶述，耿德海對門人極嚴，採行「不打不教」方針。「當年逢星期一、三、五會跟陳秀中師父學功夫，而星期二、四、六則要往鵝頸橋把所學打給師公看。每次師公會挑選一名同學向他出招，然後逐一指點拆解；由於要求雙方出手全力以赴，給擊中的同學大多會叫痛，但師公教晦要痛過才知箇中厲害，將來用招時才懂格外小心，換以今天，這種教學方法已把徒弟嚇走。」

耿德海與四大弟子合照。左起：許海、陳秀中、耿德海、周升帆、林樹藩。(圖片由大聖劈掛門國術總會提供)

拳手輩出勇奪多屆擂台冠軍

耿德海南下教拳四十年，門下弟子眾多，學成他的功夫卻沒幾人，能伴隨左右之四大金剛陳秀中、周升帆、許海及林樹藩等秉承師訓協助社務，直至1954年，宗師門下最年青弟子陳秀中獲師父允許設館授徒，弘揚國粹，更標註用耿德海嫡傳弟子的名義教拳只有他一人，陳秀中從傳授武術和推動大聖劈掛門朝搏擊運動發展兩方面，將本門發揚光大。

陳秀中（1936 - 2020），廣東博羅人，於香港出生，十二歲拜大聖劈掛門宗師耿德海為師。1970年成立大聖劈掛門國術總會並出任掌門，1976年他領隊出征美國夏威夷，參加港美擂臺賽，力戰群雄，技驚四座，揚威國際。並曾應邀到美國、加拿大、澳洲、台灣、韓國及星、馬各地授徒和表演猴拳。

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陳秀中授徒極嚴，然而因材施教，對親傳弟子悉心栽培，從以下兩事可見一斑。萬榮佳憶述入門早年只准打沙包練體能，眼見其他師兄弟不斷學新套路而心有不甘。後來獲師父傳授槍法，但見師父用粉筆在牆上畫了一個圈，要他每天把槍砸在圈內，如是者三個多月後其他師兄弟已學完整個套路，萬榮佳卻只懂攔、拿、札幾招。在一次師父要求的同門較技下，萬榮佳出乎意料之外輕易讓對方的槍脫手飛出，師傅向他解釋自己是正式拜師入室徒弟，所謂練拳不練功到老一場空，所以才先教功法，實是用心良苦；入室弟子冼灝英表示，自小身體瘦弱，師傅說自己打沙包不夠力，要他早上先學跑，練好體能才再提高要求，如是者練了兩年體能才可學習功夫，然而這兩年的鍛鍊卻讓他打下良好的學武基礎。

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多年來在陳秀中獨特搏擊訓練方式下，為本門培育出一班出色拳手，包括有陳觀泰、冼林沃、陳少川及黃志偉，先後打下多場經典名戰，其弟子在東南亞國術擂台賽中戰績彪炳，勇奪四屆國術擂台賽冠軍；大約八十年代，陳秀中在審視當代博擊運動發展後，認為用傳統國術擂台打法將不適合新的搏擊運動潮流，於是讓冼林沃等一眾門人由國術擂台轉戰泰拳有繩搏擊擂台，吸取不同運動的長處，兼容並蓄豐富訓練方法，為本港國術界融入有繩擂台先鋒。

近年，較專注傳承大聖劈掛門功夫之弟子分別有耿俊發、萬榮佳、冼林沃、冼灝英、陳啟良、梁振林，羅健雄，黃承輝等門人。大聖劈掛門在港成立至今快一個世紀，一眾門人將秉承師訓，傳承所學，發揚國粹。

（圖片由作者提供，題目為編輯所擬。本文不代表武備志立場）