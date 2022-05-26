巴西柔術十道法則｜最重要竟然是學會偷懶　唯有一項絕不能打破？

早前《BJJ World》發佈一篇文章，分享了巴西柔術十道「黃金規條」，內容饒富深意。

在文章開首，作者明言這篇文章的目的是「提供觀點及基本方向」，絕不是「金科玉律」。他指巴西柔術的實際上最重要的，是關於禮儀的不成文規則。因為任何人在墊子上的行為方式，會嚴重影響他的認可程度和技藝上的成長。除此以外，每個人都能找到自己的巴西柔術方式來遵循。

作者進一步指出，巴西柔術是一項不喜歡遵守規則的武術。因為它的一切重點是欺騙一個跟你了解同樣動作的人，使其在比賽中陷入劣勢，並以降服對手為最終目標。這證明了勝過對手需要一定創造力，而規則只會阻礙個人成長和創造力。當作者提及「巴西柔術中沒有規則」時，並不是說「什麼都可以」。而是它容許「合理下的自由」，而不拘泥於動作的「規範」。

換言之，巴西柔術有一些規則可以被當成「黃金規則」，但它們的存在只是為了幫助人們理解巴西柔術的內涵，並幫助人們發展他們的比賽和個人風格。這些規則並非不可打破的，但確實有其方向指導作用。

以下為作者提出的「巴西柔術十道黃金規條」。

1. 最小的努力，最大的結果（Minimum Effort, Maximum Result）

也許這是所有規則中最重要的一條。如果你想在巴西柔術中獲得成功，你就必須找到一種偷懶的方法。這聽起來是反直覺的，但它是有效的。你越是能通過更少動來實現目標，你就會變得越好。事實上，這與巴西柔術中「槓桿和技術戰勝力量」的理念是一致的，而且它是一個更深入的版本，可以在任何地方應用它。正如大多數人認為，在巴西柔術中重點不在於「如何移動和跳躍」，而是在於「知道何時移動」。

更簡單地說，如果你能用腳或手輕輕一彈就能穿越防守或掃跌對手，你會不會這樣做？僅僅通過深呼吸就能制服別人呢？這就是最小努力的意義所在。

2. 柔術中也有輸的時候（There Is Losing In Jiu-Jitsu）

不要再認為「你要麼贏，要麼學習」。就巴西柔術的規則而言，在巴西柔術中你可以而且會輸，而且你會輸得很慘。這是沒辦法的事，沒有必要在「落敗」背後加上糖衣包裝。教訓無處不在，在「失敗」和「勝利」中都有。此外，巴柔的目標是迫使某人投降，這無論在比賽還是在訓練中，都是無可否認的「落敗」。因此，你可以在柔術中失敗，而且你實際上需要這樣做。落敗是一件好事，也是你需要找到方法和處理的事。

3. 控制就是一切（Control Is Everything）

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在傳奇巴西柔術教練John Danaher的哲學思想下，「先有位置後有降服」的老套路不復存在，他將其改為「先控制後降服」，並突出了巴柔的精要所在，而他的腳鎖系統就是一個完美的例子。在那之前，人們只是把「腳鎖」作為降服的工具。當Danaher將「控制」引入其中時，人們突然看到一個強大的武器出現，並在被大多數人認為不值得探索的地方。

然而，巴西柔術中的控制是很棘手的。你不能像其他擒拿武術般，只是壓制（Pin）住某人並希望得到最好的結果。相反，你需要控制你的對手，以一種非常具體的方式限制他們的動作。這樣一來，他們的每一個動作實際上都對你有利。這需要很長的時間來理解控制，但這是非常值得的，因為有了它，你可以自由地服從任何人。

4. 擁抱苦難（Embrace Suffering）

對於任何進入巴西柔術的人來說，這並不是真正的可選項。然而，在藍帶之後，它成為人們逃避的東西，而這正是為何人們往往需要很長時間才能進步。痛苦是真正理解你周圍發生的事情的一個好方法。而且，由於總是會有比你強得多的人，你應該擁抱苦難，並期待著它。這是巴西柔術的黃金規則之一。

當然，這並不意味著你不應該在每次對練或比賽時，努力執行技術和降服對手。然而，如果你讓自己處於非常糟糕的境地並忍受隨之而來的痛苦，你會學到更多。隨著時間的推移，你會開始喜歡上它，當你的頭腦從所有的恐慌中清醒過來時，你會發現沒有人可以教授你的柔術事情。

5. 三種方法：簡單的、困難的和愚蠢的（The Holy Trinity Of Easy, Hard, And Dumb）

這是作者經常用來向人們介紹巴西柔術的一個概念。因為上文已經說過，懶惰實際上是你想要的東西，而且技術動作因人而異，所以沒有絕對「正確」或「錯誤」的做事方式，這就是人們如何從這些概念中獲得意義。

這個規則是這樣的：在柔術中沒有對錯之分。你所做的任何事情，要麼用簡單的方法（這是最好的），要麼用困難的方法（這是我們大多數人花大部份時間試圖弄清楚的地方），要麼用愚蠢的方法（這是我們給訓練夥伴/對手的禮物）。最終目標是可以理解「簡單的方法」。當你實現它的那一刻，你也會與第一條規則同步，並且要經歷很多痛苦才能得。然後你會看他們是如何結合在一起的。

6. 利用力量對抗力量（Using Strength Vs. Strength）

既然在談論巴西柔術的黃金法則，作者也利用這個機會破除一個神話——在巴西柔術中你不需要任何力量。與這句說話相反，力氣、力量、爆發力和其他運動能力事實上在擒抱中有著巨大的作用。然而，柔術的規則是永遠不要用這種力量來對抗力量。每當你覺得有人在壓迫你或用力量對付你時，你必須盡可能地放鬆，並嘗試繞過力量。直接硬碰永遠不能保證可行。如果你不回應力量，而是繞過它，你實際上會在大多數同類交流中佔上風。

7. 你需要基本功（You Need The Fundamentals）

還記得關於控制的規則嗎？如果你想學習柔術中的控制是什麼，你需要掌握基本功。而且，儘管它們可能不像你看到的一些旋轉、飛躍和滾動的技術那樣有趣，但它們更為可靠。首先要掌握基本功，集中在進攻和防守兩方面的東西。事情的真相是，你的一生都在打磨你的基本功，但在早期對他們的重視將為你提供最好的回報。

8. 對方拍蓆後不要再堅持降服（Never Hold On A Submission After A Tap）

這一點可能是顯而易見的，但由於某些原因，某些人沒有遵守住它。對方拍蓆意味著你應立即放手，即使你認為你沒有鎖得那麼緊。有時甚至可能是口頭投降，或者是在某體勢下意料之外的拍蓆，每當這種情況發生時，你不要只是繼續說： 「這沒什麼。」要尊重拍蓆，當你感覺到或聽到有人拍蓆時，總是毫無例外地放手。在巴西柔術的所有規則中，這是一個你不會打破的規則。它是「所有規則都有例外」之外。

9. 尊重（Respect）

在柔術中，尊重是一件大事。你需要尊重健身房裡的每個人。你不必喜歡每個人，但你需要尊重你的訓練夥伴、教練、比賽中的對手、裁判等等。如果你真的接受了巴西柔術，你無疑會學會如何去做，但重要的是要知道，在這項運動中人們把他們最寶貴的物質財富——他們的身體——交給你去把弄。你要尊重它，因為如果你不這樣做，人們也不會尊重你。這就是受傷和壞事發生的時候。

10. 你可以向所有人學習（You Can learn From Everyone）

雖然聽起來令人驚訝，但作者最近傾向於從白帶和偶爾的藍帶那裡學到更多東西，而不是從更高的級數和教練那裡。這條規則背後的概念是，每個人都有東西可以教你。當他向人們展示一個動作時，會鼓勵他們嘗試並找到使其成為自己動作的微妙方法。當他們成功時，作者會問他們為什麼這樣做，他們的思考過程是什麼。

你會驚訝於，你能從那些在柔術方面頭腦空白的人那裡學到多少東西。例如，一個訓練了三個月的女孩在她的第一堂腳鎖課上教了作者一個腳跟勾握法，只是因為她認為比他們習慣的握法更有意義。確實如此，這種握法非常有力，而且是他以前從未見過的。

結論

巴西柔術的「黃金法則」是作為簡單指南而存在。正如上文所討論的，在巴西柔術中「開始偷懶」和「尋找容易的方法」是最為想要的。不過，記得偶爾違反一下除了第8條之外的所有規則。畢竟，關鍵是要從我們自己的角度來探索事物，並以對我們有意義的方式來教導自己。

（以上內容源自「BJJ World」的《The 10 Golden Rules Of Brazilian Jiu-Jitsu》，不代表武備志立場）



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