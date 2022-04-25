Luta Livre｜曾與巴西柔術一較長短　同是地戰武術何解今聲名不揚

巴西柔術發展蓬勃，在世界各地逐漸流行，如香港近年亦開設了不少巴西柔術館，實可謂遍地開花，藉著多樣的地戰技術，巴西柔術幾乎成為MMA的不可或缺的一部份；但是，與巴西柔術異卵雙生的兄弟卻是備受冷落。



同樣是二十世紀起源於巴西的Luta Livre，無獨有偶地專注於地戰技術，而且更採取無道袍的形式和允許地面打擊，不過其發展卻遠不及巴西柔術，到底當中有什麼原因？武備志今次將會為大家介紹Luta Livre的歷史，並嘗試分析箇中原因。



什麼是Luta Livre？

Luta Livre由Euclydes "Tatu" Hatem創立，Tatu本來是一名Catch Wrestler，他糅合了Catch Wrestler和柔道，並加入了打擊技，創出了Luta Livre，在葡萄牙文解作自由搏擊。

Luta Livre主張使用無道袍的形式，又可分為兩種風格——Esportiva和Vale tudo。前者專注於Grappling技術，禁止使用打擊技，所以很講求使用降服技，而Luta Livre又以Leg lock聞名；而後者則允許使用立技和打擊技，雖然重點仍是在於地戰和降服技，但從中已經可見MMA的影子。

由於Luta Livre和巴西柔術發源年份相近，又同樣源自巴西，而且關注於地戰技術，所以在Vale tudo中經常會上演Luta Livre對上巴西柔術的比賽，如Luta Livre創立人Tatu在1940年擊敗過George Gracie，Tatu的弟子亦在1968年戰勝過Carlson Gracie。其後Luta Livre仍有發展，例如在1970年代，Roberto Leitão針對Luta Livre的理論有不少論說，又致力提攜後輩，例如Marco Ruas便曾跟其學習。

不過Luta Livre自八十、九十年代開始走下坡，然而，Luta Livre一開始已經接近現今MMA的形式，而且當時又常與巴西柔術齊名，更加有不少戰勝巴西柔術的紀錄，理應有相當的發展空間，為什麼現在一談地戰技巧，好像大多人聯想到的就是巴西柔術呢？

影響Luta Livre的重要比賽

Luta Livre和巴西柔術有多次比賽衝突，大家都希望證明自己是地戰方面的專家，而當中1991年Desafio - "Jiu Jitsu vs. Luta Livre" 可謂一場關鍵的賽事。

由於兩項武術的恩怨已久，在Robson Gracie的建議下，電視廣播公司Rede Globo決定舉辦由Luta Livre對巴西柔術的賽事，以圖擺平雙方的爭執。比賽原定五場，本來打算採用Grappling的規則，不過後來改為無限制格鬥，不過在五場比賽中，其中兩場分別因為Marco Ruas缺席和Marcelo Behring受傷，所以最終只舉行了三場比賽，而三場比賽都由巴西柔術代表取勝。

這場賽事後，巴西柔術聲名鵲起，似乎顯得Luta Livre較巴西柔術為弱，尤其是該比賽可以使用打擊技，又使用無道袍的比賽方式，理應情況有利於Luta Livre的練習者，更有資料指當時有不少人受影響而前往學習巴西柔術，Luta Livre漸走下坡。

Luta Livre目標弱勢群眾 資金來源有限

除了因為Luta Livre輸掉與巴西柔術的比賽外，Luta Livre發展不及巴西柔術的一大主因則是社會地位及文化的差異。Luta Livre與巴西柔術的研習者的背景普遍有較大的差異，早期的Luta Livre多是供草根階級學習，有不少皆是來自貧民區，很多都目不識丁，甚至有批評他們都是「買不起道袍」才練習Luta Livre；相反，不少巴西柔道的研習者都來自上流社會，擁有較充足的資源，同時有著相應資源去推廣巴西柔術。在這種情況，在社會定型之下，學習Luta Livre的人或許會被看輕，而有經濟能力的人都會選擇學習巴西柔術，當然以上的只是推論，未有真實數據反映。

資金可謂一門武術存亡絕續的關鍵，而Luta Livre則是缺少了推廣的資源。即使Luta Livre在比賽中敗予巴西柔術，但應該仍有相當的發展空間，而真正令巴西柔術可以稱霸MMA的原因，則是源自巴西柔術研習者的推動；當Luta Livre仍在奮力與巴西柔術比拼時，巴西柔術已經不斷尋求發展，而其中Gracie家族實可謂功不可沒。之前武備志介紹Vale tudo時已經提過Gracie家族對於推廣搏擊運動的貢獻，而Gracie家族正是巴西柔術的研習者。（其實最初並未有「巴西柔術」(Brazilian Jiu-Jitsu)這個叫法，Gracie家族一直叫自己推廣的武術做「格雷斯柔術」(Gracie Jiu-Jitsu)。現在這名稱也有繼續使用，例如他們的教學網也叫做Gracie Jiu-Jitsu Academy）

所以巴西柔術應聲而起，踏入眾多觀眾的視野，至今Gracie家族仍然在世界各地推廣巴西柔術，令巴西柔術日益壯大，而巴西柔術亦隨着發展不斷演變，從其他武術引入合適的地戰技術，例如對應Luta Livre加強Leg lock訓練，又從高專柔道(Kosen judo)及柔道中吸納Triangle的用法，並因應需要加入無道袍練習，然後再繼續張展；相反Luta Livre正是缺少了合適的推廣者，所以只能囿於巴西，較難衝出世界。

Luta Livre能夠捲土重來嗎？

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現時主要學習Luta Livre的著名拳手較少，很大程度上是基於惡性循環。由於巴西柔術的發展迅速，世界各地的道館不斷增加，學習的人數相應增多，所產生的出色選手亦漸多，而當著名的選手增多，打算學習該武術的人又會增多，因而又能開設更多道場，此舉於巴西柔道而言自然是良好的循環；然而在這種循環下，同樣專注地戰的Luta Livre卻受到沉重打擊，由於Luta Livre的道場數目較少，即使有志學習Luta Livre的人亦不易覓得合適的Luta Livre道場，可能會轉投巴西柔術的懷抱。

目前Luta Livre已經較難興起，只能勉力保持武術繼續傳播。目前MMA中的地戰部份已經很大程度上被巴西柔術壟斷，Luta Livre已經失去當初的良機，現時只能固守一隅，幸而如今Luta Livre已經擺脫了當初巴西的階級包袱，可以較容易地推廣到不同人群，繼續傳播這門武術。

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其實，如果Luta Livre要再次吸引大眾參與，除了需要持續的推廣外，更需要出產擅長Luta Livre的著名拳手。現時的職業MMA選手中亦有一些受過Luta Livre的訓練，不過該批選手很可能同時接受過巴西柔術的訓練，很難清楚分辨清晰地指明為擅長Luta Livre的選手，例如之前談過José Aldo的防摔技巧，其實José Aldo就是糅合巴西柔術和Luta Livre的例子。如果有擅長Luta Livre的好手於MMA場上獲得不俗的成績，相信可以引起觀眾對於Luta Livre的興趣，進而增加學習的人數。

結語

Luta Livre本來是頗為適合MMA的一項武術，不過至今卻聲名不顯，當中研習者的社經地位佔了不少因素。如今Luta Livre已經擺脫了當初的困境，但與此同時，巴西柔術已經佔據了大部份市場，武備志今次與大家談談Luta Livre，除了讓大家了解到Luta Livre的歷史背景外，更希望一同見證這門武術的未來發展。

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