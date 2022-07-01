專訪｜朱漢邦從國際商人到WBC會長　盼以金腰帶拳王大賽拋磚引玉

朱漢邦1947年出生於廣州，後隨家人遷居台灣，留學美國。80年代正值中國實行改革開放，朱漢邦覷準機會，成為首批進入大陸的台商之一，多年來長居香港。朱漢邦商務發展遍布全球各地，業務包羅各行各業。在事業取得輝煌成果背後，朱漢邦不忘支持香港搏擊運動發展，更擔任現屆WBC香港總會會長一職。

到底朱漢邦是如何跟搏擊運動結緣的呢？一切要從他年輕時代說起。

服兵役初遇搏擊運動 與徐家傑結緣成為WBC會長

朱漢邦年輕時在台灣成長，台灣制度需要人民服兵役。在他於海軍陸戰隊服兵役3年期間，當中一些長官醉心搏擊運動，在他們影響之下他亦對搏擊產生興趣。從退伍至今多年以來，他都一直保持健身，維持體態。

而朱漢邦後來成為WBC香港總會會長，則跟WBC香港總會主席徐家傑的緣份有關。

朱漢邦成為WBC香港總會會長，跟WBC香港總會主席徐家傑（圖右）的緣份有關。（賴家俊攝）

二人多年前在朋友的飯局中早已碰面，直至數年前真正深入結識。其後，二人在相處之中，發現對方跟自己的三觀、對人對事對人的價值觀十分接近，於是成為好朋友。朱漢邦十分支持徐師傅的搏擊運動推廣工作，每逢徐師傅學生打贏比賽，他都會特地設宴祝賀。徐師傅深感朱漢邦滿腔熱情，於是邀請他擔任WBC香港總會會長。

這對朱漢邦而言，不只是好友給予的一個榮幸，也是一個難得的機會推廣香港搏擊運動，向年輕一代發揚正向思維。他一直認為，大多數人對於拳擊、搏擊運動的看法，一直停留在某個特定階段，好像是武館、舞獅等，但搏擊運動背後的「尚武」精神卻經常被忽略。因此，他希望能夠透過WBC工作，把武術精神發揚光大，令它成為正面、正向的運動，並在青少年當中普及，令他們走上正途。

金腰帶拳王大賽意義重大 盼為搏擊運動拋磚引玉

在本周未（7月2日）晚上，WBC將於九龍灣國際展貿中心舉行「金腰帶拳王大賽」。（圖片擷取自Facebook）

在本周未（7月2日）晚上，WBC將於九龍灣國際展貿中心舉行「金腰帶拳王大賽」。這是疫情爆發以來，香港本地難得一見的職業拳擊體育盛事。

朱會長表示，今次比賽意義重大，因為疫情爆發至今接近三年，社會氛圍持續低迷，市民都很迷茫，尋找不到出路。對於中下層的年青人，政府沒有一個良好的渠道產生歸屬感，亦沒有讓他們發洩的地方，引致很多社會問題發生。為了解決困境，他認為社會需要對年輕一代給予認同，給他們一個機會一個晉升階梯，使他們對未來抱有希望，便會有目標動力去追逐。

他希望這場比賽能夠「拋磚引玉」，引起社會及政府對搏擊運動及年輕一代的重視，未來投放更多資源發展，為香港營造正面前景，化解社會上的怨氣。

「WBC 香港泰拳、拳擊金腰帶拳王大賽2022」雲集12名來自不同背景的拳手同場較量。全晚將舉行六場賽事，三場拳擊賽、三場泰拳賽，當中破天荒地同場進行五場WBC金腰帶賽，打破香港歷史紀錄。

完整對賽名單：



76公斤超中量級賽：劉宇軒 VS 林得凱



WBC拳擊超羽量級62公斤金腰帶賽：袁文俊 VS 文潤榮



WBC泰拳羽量級55公斤金腰帶賽：梁家燊 VS 陳躍文



WBC拳擊香港沈量級65公斤金腰帶：陳揮龍 VS 李鑑任



WBC泰拳超羽量級60公斤金腰帶暨神將坤真紀念杯：朱敬聰 VS 黃潤南



WBC泰拳羽量級56公斤排名戰：黎瀚元 VS 黃長輝



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