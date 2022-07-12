武術防身教學示範片「定格連打」　一個簡單方法教你分辨好壞技術

喜歡武術研習者都會上網看影片，學習一下不同武術的技術，就算平常用不著也「得個知字」。

教學示範在網上有如恆河沙數，不論什麼門派大概也可以找到。只是，量多質素自然就會參差，更出現很多超乎想像的示範，例如凌空勁、怒目摔、及打得人「彈彈下」的跳跳拳。

武備志談過這些極端例子，這次我就談另一種奇怪教學：「定格連打」，又稱「回合制格鬥術」。

我們能理解「餵招」是需要先攻者以一個較慢的方式攻擊，但定下來被打一分鐘，也太誇張了吧？

延伸閱讀：

凌空勁？

【武術套路系列】套路的定義是什麼？組合技等於套路?

極端例子

搏擊圈流傳著一段「定格連打」極致的影片，由於原片已被下架，只能透過相關評通影片一窺究竟：

這被戲稱為「海關搜身拳」的示範，確實不知所謂。或許可以為片中主角找個藉口，說他也只是想展示不同技術的角度與可能性，但也解釋不了為何對方要以極慢速打一拳然後定著不動。

萬變不離其中

這種教學/示範有無數例子，但每個片段都是差不多的：

一開始老師會叫自己的學生出一拳，而這一拳一定是直拳，大多還要是踏步出拳。大家又有多常在搏擊中看到踏步出後手拳呢？



打出這一拳後，學生絕對不會把手收回來，而是定在那兒。大家又有多常在搏擊中看到打了一拳後沒有計劃地不收拳呢？



此時師傅就會有各種的連打、抓摔，瀟灑萬分。而學生在「被擊中」的時候，一定不會動，繼續受攻擊，而手也會定在那兒。大家又有多常在搏擊中看到一個人堅持舉著手被人打，還要打多久也繼續站在那兒？



學生也不是完全沒有反應的，這太不合理了! 學生也是人，所以在被攻擊下陰、眼、喉嚨這些要害時，他們會畏縮。在縮的時候，老師就能轉向鏡頭，展示出一個「哈哈你看多有效」的笑容。

每次定下來，都令人想到「回合制」的遊戲，要等對方出招後再到自己回合出一樣。只是老師那個回合可以打十拳。

閃電俠與龜

在真實情況下做到這種連擊，只有兩個可能，要麼你是閃電俠（如果你比較喜歡漫威那就用「快銀」吧），要麼對方慢如龜，而在這兩個情況下，你不需要用武術也能解決對手。

如果你在對方出拳那一下可以做這十多個動作，快成這個樣子的你大概隨便也能解決對方，例如跑到他背後推他；而假如對方出拳是如此慢，好讓你可以在他出拳時出這麼多拳，我還真希望你別出手，他身體大概很虛弱，不適合任何對打。

延伸閱讀：

【中國武術．打假】官方封殺「傳統武術大師」 結局可能適得其反

平衡「餵招」與不合理

我們都知道，教學片、示範片需要「鍡招」，也就是示範者清楚對方會用什麼攻擊自己、或會有什麼反應，再示範動作，以展示該技術的動作和應在什麼時間使用。

而同時對手的反應不會太過激烈、速度也不會很高，不然該示範會變得不清晰，而且難以控制，表現出來的效果也不會好。所以每次看到示範就說「這樣套招我也行啦」、「實際搏擊那會這樣」也是不合理的。大概沒有人會要求每次示範也是實際搏擊吧？

這跟平常做的組合拳訓練、以及一些反應訓練一樣，也是在某一情況下，做出特定的反應和動作，好讓肌肉記下動作。難道也要在訓練時跟教練說「這沒有用啦，實際打的時候他不會這樣的」？

訓練是訓練、搏擊是搏擊、示範是示範，各自有自己的用途和目標。示範因為是教學，就必須更慢更清晰，這大家也能理解。

如何去分辨

但去到以上那種「回合制」的示範，明顯太過分，已經是最終幻想系列(剛好FF是回合制)。那我們該如何去分辨那些教學不合理呢？

第一，是靠愈來愈少人用的Common Sense。當然，這個Common Sense也不真的是Common，這兒指的是武術的Common Sense。

在看過這麼多示範，這麼多比賽片，相信讀者或多或少也會知道也些示範合理，那些不合理吧?

如果你不太肯定，也可以靠一點數學，也就是——「鬼扯指數」：N的N次方。

N指的是「發出對方沒有反應的攻擊次數」，也就是說，如果一下的話「鬼扯指數」是1，兩下的是4，三下是27；如果對手堅持不收手不移動，那就變成N+1再計算，一下的話是4，兩下就已經是27。



而「鬼扯指數」大於5 的話，應該就可以完全不理會。(非精密數學，大家明白超過兩下已經不合理就好)

第二，就是靠實踐。如果一些技術不知道好不好用，那就找個朋友、師兄弟真的用一下那個技術，就知道究竟是荒謬還是實際。有很多技術看似奇怪，但說不定你做得特別好，或者有奇效。試一下又不會有什麼損失呀。

題外話，那些近乎「花式自殺術」奪刀教學，因問題過於嚴重，要另文再述。

今次係咁多！

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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