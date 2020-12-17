有超能力還要學普通武術？　改造身體下的武術反思｜武編周記

編輯R因為是《Cyberpunk 2077》製作公司的粉絲，所以就算遊戲多Bug也繼續沈迷。但一邊玩就一邊想，為什麼2077年還要用拳頭打人，或者用刀用槍，讓人想起「超能力者應該學什麼武術」這個奇怪討論。

《Cyberpunk 2077》中的武術門派

是的，根據設定，《電馭叛客 2077 (Cyberpunk 2077)》中應該是有武術門派的。《Cyberpunk 2077》的故事設定來自於桌遊《電馭叛客 (Cyberpunk)》系列，這款桌遊中就有列出一系列的武術，真的是極度包羅萬有，簡單說就是你能說得出來的都有（但不知道是否由玩家後加)。合氣道、空手道、相撲、柔道、跆拳道、詠春、洪拳、蔡李佛、拳擊、摔跤、散打、截拳道等等武術當然有，一些比較細分的流派如極真空手、和道流也有列出。

當然也存在一些奇怪的未來武術，例如「電鋸劍擊」以及該世界中的財閥荒阪公司自利研發的「荒阪手(Arasaka-Te)」。

不過問題是，當我有大炮手或者真真正正的「螳螂手」時，我還需要空手道、拳擊、摔跤嗎？

有超能力還用「武術」?

假如廣義地理解「武術」，即把其看成是「人與人搏鬥時的技術與方法」，那「武術」當然在什麼時代也有存在空間。但假如此「武術」是指「現存人類的格鬥方式」，那麼大可以不必。因為不一樣的身體，肯定會用不一樣的技術呀。

試想想你雙手可以噴火，那麼理所當然你的殺着就是「雙手對着對方噴火」，而不是「左高段踢」。因此你的搏擊技法很大程度上就會向雙手傾斜，因為你只要製造出「令雙手對着對方」的機會，你就會贏。

結果，你會圍繞着雙手的噴火能力去「建設」自己的技術，以更多的技術和前設(set up)，去使「雙手對着對方」的情況增加。那麼訓練方法也會改變，與其戴上拳套打沙包，不如多練雙手被制服時，如何脫手再噴火。

同理，假如你刀槍不入，根本就不用雙手「守高」（還是「手高」？每次都想問），每次搏拳就可以了；可以飛的話，還為什麼要腳踏實地跟人打，飛起來踢一腳就走吧。所以每次看到超能力者學普通武術，我也不明所以。除非你像《降世神通》一樣，那些「功夫」與其超能力有關（動畫中的動作也真的來自中國武術）:

當我有大炮手，我肯定會避免主動纏抱，而拉開距離發炮；我有「螳螂手」也不會參考劍術動作，而會找方式最大化自己的優點。

有最適合人類的武術嗎？

會說起「超能力者的武術」，是因為現實中有很多人會去模仿某些大師，卻沒理會這些技術是否適合自己。模仿當然是學習的第一步，但慢慢的也要因應自己的身體和心理去作出改動，使技術變成「自己的東西」，不然的話這些技術不會「就手」，因為你沒有你師父的身體。身高、體重、手長、個性等等，都會影響技術的發揮。你師父用得好、用得到，不代表你可以，但反之亦言。

另一個討論，是關於這世上是否存在「最適合人類的武術」，也就是人類的最優(optimum)戰鬥方式。最簡單的答案當然是「沒有」，因為不同場合需要的技術不同，所以不可以用劃一準則來看。就算是在同一場地、規則，如MMA比賽，因為規則較自由，現時勝出比賽的方式有很多，當主流（Meta）都可算是還未出現，就更難說得上有「最優」及「最適合人類的武術」。

+ 9 + 9 + 9

再者，「最適合人類的武術」或者「能把人類優勢發揮最好的作戰技術」，肯定不是徒手搏擊。我們的拳頭雖然有威力，但相比其他動物，我們用赤手空去攻擊的效率很低。

獅子老虎有爪，我們只有以小骨頭加上皮肉組成的手，握拳打人甚至會弄傷指骨；人類的手更適合握着一些東西去攻擊，石頭也好，木棍也好，都比單純用手好，這一點前UFC冠軍George St-Pierre的其中一位教練Greg Jackson 也有說過。

這當然不代表要放棄徒手搏擊，徒手搏擊當然有大量優點，加上武術發展至今，已有其防身以外的意義。會帶起這個問題，只是想說明爭論「哪個武術最強」，即「最適合人類的是什麼武術」，很多時候都是問錯問題，因為真正要問的是「你想在什麼情況下處理什麼問題」以及「你練的東西能否解決那個問題」。

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