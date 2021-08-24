徐克版《黃飛鴻》三十周年　讓洪拳宗師打北派贏票房惹傳武爭議

今年是徐克版《黃飛鴻》電影上映30周年，這是繼關德興版《黃飛鴻》後，第二個最廣為人認識和高度評價的《黃飛鴻》系列。電影於1991年8月於香港上映，錄得票房2900多萬港元收益，導演徐克憑此片開始執導或監製多套《黃飛鴻》作品，他亦憑此推動了「歷史武俠片」潮流，極大地震撼了華人影壇，而這系列《黃飛鴻》電影多個打鬥場面，更成為香港動作片經典場面，至今仍為人所回味！我們看看此片對武俠片發展，或黃飛鴻的故事敘述，帶來了怎麼承先啟得的新嘗試？



徐克版《黃飛鴻》，由李連杰演黃飛鴻。

一、推動歷史武俠片潮流

武俠人物融入歷史元素，早在五六十年代新派武俠小說已大行其道。但早年由胡鵬和王風兩位導演執導的《黃飛鴻》電影，黃飛鴻只是南方一位拳師，平時警惡懲奸，維持鄉里間的秩序，受人尊敬的長者，一生未有與怎麼重大歷史事件有關，即使遇到外敵，但這類敵人角色本身心地善良，只為地方惡霸挑撥而與黃飛鴻為敵；然而徐克版卻把黃飛鴻年輕化，還把黃的故事提早五十年，虛構了一段黃飛鴻與晚清中國波瀾起伏有關的歷史，更讓一個流行於南方的俠義故事變為民族英雄代表。

整個徐版《黃飛鴻》系列，黃飛鴻經歷義和團事件、甲午戰爭和八國聯軍入侵等事件，徐克藉虛構黃飛鴻故事重寫中國近代史，突顯黃飛鴻面對外敵入侵的大時代，傳統與現代衝突爭論。這種歷史觀或與徐克版製作年代有關：當時香港正值回歸前夕，香港這個一百五十年華洋共處，中西文化交流的地方，與黃飛鴻時代的廣州─自清代起便為最早對外通商口岸類似，自身文化如何傳承和改進，是當時香港人關心的問題。

徐版中黃飛鴻（李連杰 飾）面對外敵入侵，憂國憂民，本來在歷史上一個南方拳師，卻在徐版中成為外抗強權，內求自立，開發民智，由起初抗拒到後來迎向文明的民族英雄。而此後的武俠電影，開始更多的將主角融入歷史事件元素，武俠片成為民族英雄片重要題材，徐克於當中擔當了重要推手。

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二、闡述黃飛鴻與南北武林衝突

關德興版的黃飛鴻電影（大部份由胡鵬執導），大多數是講述嶺南鄉里間的故事，並不觸及民國以來已流行的南北武林互融與衝突的討論，而且忠於原型人物，更無南北排外意識，主流故事情節環繞黃飛鴻在嶺南一帶懲惡糾紛。1956年《黃飛鴻伏二虎》首次出現北方武人角色，但戲中北方武人為避難南來，其本人及後人與黃飛鴻合力懲惡而相交為友；六十年代的《黃飛鴻肉搏黑霸王》及《黃飛鴻虎鶴鬥五狼》，開始出現北方人反派，但他們全因生活為世所迫，誤入歧途，結局仍是改過從善。

然而徐克版的《黃飛鴻》，黃飛鴻除了要面對「華洋衝突」，還發生「南北衝突」的情節。例如在第一集《黃飛鴻》中，反派「嚴震東」作為南下外省人，不忿歧視而入歪途，與黃飛鴻鬥到至死方休；到第三集《獅王爭霸》，要對付北京城的惡棍趙天霸，於獅王爭霸中承機拯求有被行刺風險的李鴻章。

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三、天馬行空的「傳統武術」動作設計

徐克當年拍《黃飛鴻》時曾邀劉家良擔任武指，但二人在武打設計上出現分歧，徐克的要求天馬行空，拍「佛山無影腳」時要李連杰吊威也像會飛般踢腳，劉家良則質疑這打法有違洪拳本質而拒任武指。

後來徐克找了袁和平擔任武指，結果拍出一代經典，當中很多武打場面雖然天馬行空，但娛樂性甚高，例如第一集《黃飛鴻》最尾一幕竹梯大戰，李連杰與任世官於各竹梯之間游鬥（據說這幕拍了一個月）、又如《黃飛鴻之二：男兒當自強》中甄子丹以濕布成棍大戰李連杰，濕布打得鏗鏘有力，如靈蛇遊走而帶勁。精彩的打鬥場面，讓徐版《黃飛鴻》系列兩度獲得香港電影金像獎最佳動作獎項。

徐克自《蝶變》起，已追求在武俠片融入科幻和天馬行空元素，拜科技改進所賜，讓他在九十年代拍攝《黃飛鴻》時，可以更得心應手拍出上述經典對打場面。然而，徐版的黃飛鴻雖然打得好看，但讓本來是洪拳宗師的黃飛鴻，會在銀幕上打起北派功夫，這反過來向大眾傳播了「錯誤」的洪拳知識，而為國術中人爭議。

徐克參與的各版黃飛鴻電影。

四、為黃飛鴻故事添上女主角

五六十年代的黃飛鴻電影，剛陽味十足，女角只以配角形式出現。徐克別出心裁，為黃飛鴻添了十三姨（關芝琳 飾）這個角色，十三姨既是黃飛鴻長輩，又是他的戀人、既是黃的武術學徒，但又是他學習西洋文明的導師，黃飛鴻與十三姨的曖昧，除了推進劇情發展，亦為黃飛鴻故事添上趣味，讓黃飛鴻本來嚴肅的長者形象，添上活力朝氣，讓觀眾更喜愛可親。而據說十三姨的原型，便是黃飛鴻的第四任妻子莫桂蘭（1891-1982）。

莫桂蘭自幼習練南拳五大門派之一的莫家拳（南拳中罕有以腿法著稱的拳術），後來嫁給年長她三十多年的黃飛鴻，成為他的第四任妻子，由於黃飛鴻前三任妻子都英年早逝，黃飛鴻認為自己「命中尅妻」，故莫桂蘭只好以妾的身份入門。由於莫桂蘭有武術底子，黃飛鴻便順理成章將自己的各式洪家拳如虎鶴雙形、鐵綫拳等傳予了她，黃飛鴻過身後，莫桂蘭雖然生活不如意，但仍堅持傳授黃飛鴻的武藝。1936年，莫桂蘭移居香港，以行醫和授拳維生。

民間流傳的說法，黃飛鴻的子女根據禮法應該叫莫桂蘭為「四姨」。但廣東話中「四」和「死」近音，所以就取「一三合為四」的意思，稱莫桂蘭為「一三姨」。而1與3合在一起，常常被看作是「十三」。於是，黃飛鴻的子女和徒弟們都叫莫桂蘭為「十三姨」。

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年尾推出4K修復版UHD

本月17日，專門發行重要傑作及當代電影「權威」版本的美國公司The Criterion Collection，宣布會於本年11月推出6集徐克版《黃飛鴻》完整UHD Boxset，當中頭三集以4K數碼修復，第四至六集則以2K數碼修復，全部有原裝mono粵語聲軌，還收錄徐克、施南生、剪接麥子善、影評人Tony Ryan’s全新訪問、《黃飛鴻之三獅王爭霸》刪剪片段等。

【徐克參與的《黃飛鴻》系列】

導演、編劇及監製：

《黃飛鴻》（1991）

《黃飛鴻之二：男兒當自強》（1992）

《黃飛鴻之三：獅王爭霸》（1992）

編劇及監製：

《黃飛鴻之四：王者之風》（1994）

導演：

《黃飛鴻之五：龍城殲霸》（1994）

監製：

《少年黃飛鴻之鐵馬騮》（1993）

《黃飛鴻之西域雄獅》（1997）



參考資料：

陳墨：《中國武俠電影史》，風雲時代出版。

黃志輝：〈從黃飛鴻電影看功夫片的地域及排外意識〉，收入蒲鋒、劉嶔合編《主善為師：黃飛鴻電影研究》，香港，香港電影資料館，2012。

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