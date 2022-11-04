香港女拳手黃大菁Ramona再戰UFC　憶習武遺憾細訴故鄉情｜專訪

香港首位女子UFC拳手黃大菁（Ramona Pascual）即將在周日舉行的UFC Fight Night中再度登場，第三次衝擊UFC首勝。武備志聯絡到Ramona進行專訪，了解她的備戰情況。



黃大菁（Ramona Pascual）在4歲的時候便跟父母移居香港，此後一直居住在香港，在香港成長、接受教育，更曾成為香港女子欖球代表隊成員。她在2016年於香港綜合格鬥賽事「IMPI World Series - Asia 4」正式出道，成為職業MMA拳手。她在早前2月首度登場UFC比賽，成為香港首位UFC女拳手。

武備志聯絡到Ramona進行專訪，了解她的備戰情況。

在周日（6日）早上舉行的「UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos」中，黃大菁將對陣初加盟UFC的巴西拳手Tamires Vidal。武備志聯絡到Ramona進行專訪，了解她的備戰情況。

武備志專訪內容︰專訪｜香港首位UFC女拳手黃大菁Ramona︰無悔付出所有投入夢想

+ 4

武編︰你在過去兩場比賽中展示了優異的表現。上場比賽後，你的狀況如何？你怎樣回看這兩場比賽呢？它們對你有什麼意義？

黃大菁︰我必須從那場比賽的後果中恢復過來。這是我的第一次UFC比賽有一個完整的訓練營，我覺得完全準備好了。我投入了大量心力去準備，但最後還是失敗了。這是令我相當受挫，我因此失望了好幾個星期。後來，我越重看這場比賽，就越能找出我做得好的地方，以及我在當中能夠改進的所有方面。

在比賽中，我想︰「如果我傷害了她，那麼我就會贏得這場比賽。」但我了解到，只做傷害是不夠的。我必需要積極，有高輸出，這都是關於裁判怎樣去評定它。因此，這是我必須學習的一課。

我需要成為一個完美、全面戰士。我不僅要打擊，還需要展示攻勢和地面技術。因此，我們一直在打磨我比賽的各個方面。我有三到四個月的時間來發展，並與那些觀察過我的進步，跟教練一起專門研究分析我表現。我最終取得了巨大的進步。從第一場比賽到第二場比賽間，我已有很大的不同。而現在，我在第三場比賽將有更大的進步。

武編︰你對接下來的比賽對手Tamires Vidal有什麼想法？你如何準備這場比賽？

黃︰雖然這是她的首秀，但我不會對她掉以輕心。她已經贏得了她在UFC的合同。她正處於五場連勝的狀態。她唯一輸給的人是次中量級的前五名。

同時，我也將利用這一點，即這是她在UFC的第一場比賽，她來自海外。她會感到興奮、緊張，並要處理好時差問題。這是我第三次參加比賽，而且是在Apex，有點像我自己的主場。我只需要去那裡，對自己和我能對她做的事情有信心。

武編︰你今年有否回過香港？你最想念香港的什麼？經歷留美訓練的日子後，香港對你而言有什麼意義？

黃︰今年我還沒有回去過香港，可能在年底。我的家人和朋友--是這些人讓這個城市成為我的家。看到從我11歲起就和我一起上學的朋友，從我開始職業生涯起就和我一起訓練的所有人，這對我來說是有意義的。當然，還有食物，我肯定會想念香港的食物。

香港是我的家，它將永遠在我心中佔有一席之地。它將永遠是我所代表的地方。我對武術的興趣在香港變成了一種激情，然後這種激情後來變成了一種職業。香港是讓我走到今天的催化劑。

+ 3

武編︰最近，香港綜合格鬥在業餘比賽及摔寢運動上有了突飛猛進的發展。基於你自己的在香港搏擊運動的經歷，你能跟初學的拳手們分享什麼嗎？

黃︰我剛開始時，我嘗試做任何自己可以做的事情。那還不是MMA，先是泰拳，後來是柔術。甚至未曾想過能在UFC打比賽，那時對我而言絕對只是一個幻想，但我從來沒有放在心中。

當我有時間回顧我所走過的路時，我想到我在這項運動中投入的所有時間，不知道我將會達到這個水平。如果我真的定下目標要到達這裏，它或者可以更快發生。

如果你想在職業武術領域取得成功，我想說的是，你只要一心致力於此。早晨上班前去拳館，或者午餐時、下班後再去。你必須學會弄清楚你想優先考慮的事情。在你的周圍要有支持這個決定的人。 你必須停止做某些社交活動——你真的必須對很多愉快的經歷說「不」才行，很多的婚禮、生日、假期。但是，在一天結束時，無論你走到哪裡——無論是UFC還是其他什麼——我認為如果你把自己獻給一門手藝，你會學到很多關於自己的東西，並能夠磨練某些技能，使你在一生中都能取得成功。

如果這是你的心願，就盡力去做吧！

+ 1

武編︰回顧你的武術之旅，你有否什麼後悔的事，或者如果有多一次機會你想重做的事？

黃︰有時我希望自己能早點開始接觸武術。但與此同時，我認為有過專業工作經驗有助於我整理現在的生活，並將事情應用到我對待事業的方式上。

我告訴自己要聽從內心的聲音。我肯定曾有一段時間試圖屏蔽它，因為我覺得我需要滿足別人對我的期望。我曾因為自己想成為一名職業拳手的事實而感到羞恥，雖然現在說起來相當可笑。而且，我的父母和朋友會怎麼看我？

當我終於開始聽從我內心的聲音時，事情就開始步入正軌了。

武編︰你未來有什麼打算？譬如說，一旦你的拳手生涯結束後？

黃︰我一直在思考這個問題。特別是在過去的一年。我肯定想繼續參與MMA行業。我有可能進入廣播評論，因為我看到很多拳手都在做這個。它看起來很有挑戰性，在屏幕上，必須快速思考，分析，並能夠很好地表達自己。你必須能夠做你的研究，對拳手和比賽以及預測給出高質量的觀點。這很令人興奮。對我來說，這引起了我的興趣。這將使我有機會繼續為這項運動提供回報。

本周日早上，大家務必留意​​「UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos」。大家一同支持香港拳手，為黃大菁（Ramona Pascual）打氣！

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 5

【ONE冠軍賽女拳手Rika Ishige 亦於校園欺凌中成長】