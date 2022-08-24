UFC 278｜全面拆解Edwards高踢擊倒部署　從一個小動作反敗為勝

UFC 278最終以意料之外的方式落幕，Leon Edwards在第五回合最後一分鐘，以一記高踢擊倒了「P4P之王」Kamaru Usman，不單打破Usman追平Anderson Silva連勝紀錄的美夢，更成為UFC史上第二名英國冠軍。

這記被DC、Joe Rogan及Dana White譽為「UFC史上最精彩的高踢擊倒」的高踢，到底是如何層層部署而成呢？

事前大部署

首先，我們先要了解Edwards今場採取的基本戰術。Edwards的戰術意圖十分明顯，針對應對打擊威脅，避免Usman取得地面操控。Edward以反架及膝擊反擊Usman極具威力的前手，打擊方面以後腳踢擊為主，一方面保持距離提防Usman抱摔，另一方面分散Usman注意力創造拳擊機會。

從第一回合表現而言，Edwards的戰術頗為成功。根據「UFC Stats」資料，Usman在第一回合只打出6記「命中顯著打擊」（Landed Significant Strikes），而Edwards則打出13記。雖然Edwards在一次纏鬥中滑倒，被Usman搶到上位優勢，但展示出不俗的地面防守，很快便重新站起，轉到籠邊纏鬥。其後，Edwards更成為首位成功摔倒Usman的UFC拳手，甚至搶得其背位直至回合終結。

不過，在這個回合中便已出現了「驚人一腳」的蛛絲馬跡：每當Edwards踢擊Usman軀幹及前腳，Usman都習慣伸出前手擋格。

第二回合，Edwards跟Usman在站立打擊方面不分上下，尤其Edwards試圖以膝擊反擊Usman刺拳。雖然Edwards有時倚靠籠邊作出守勢，但他實在地在Usman攻勢後以打擊來回應，而且主動向Usman發起抱摔，失敗後仍能全身而退。

然而，Edwards在第三回合開始體力下降，漸漸無法反應Edwards的攻勢。Usman覷準機會以打擊掩護抱摔，主動發起纏鬥壓迫打法，成功控制第三回合。第四回合初，Edwards數次踢擊得手，更一度搶到Usman站立背位Body Lock，但在籠邊纏鬥時被Usman「犯規抓籠」防住，Usman繼而發起籠邊纏抱攻勢，其優勢持續至回合完結。

及至在第五回合上半，現場評述亦認為Edwards大勢已去，甚至覺得他已放棄比賽：「Edwards已經崩潰了，最明顯的舉動是，他與教練沒有眼神接觸，甚至迴避眼神，他對自己的表現感到羞愧。」

不過其實Edwards並沒有放棄比賽，並在第五回合作出「終結高踢」的部署。

最終打擊部署

一切從Herb Dean在2分26秒暫停籠邊纏鬥，重新作賽開始。

Edwards重新回到自己擅長的打擊距離，而Usman則剛從籠邊取得優勢，所以略為拖慢節奏，只要他小心不被擊倒便已足夠勝出比賽。

Edwards在2分8秒踢擊Usman軀幹，Usman以前手向下擋格。（圖片擷取自：https://bit.ly/3KflEMz）

Edwards在2分8秒踢擊Usman軀幹，Usman以前手向下擋格。Usman打出刺拳落空，Edwards一記清脆「1-2」，令Usman留下印象。

Edwards在下一輪攻勢中，再踢出強力軀幹踢擊，腳前掌正中Usman腰帶位置。但Usman認為踢中下襠，Herb Dean暫停賽事。這一腳踢擊，使Usman前手擋格的慣性動作加劇。

Edwards似乎已發現Usman的前手動作，於是他改為踢擊Usman前腳，Usman今次前手作出同樣反應。（圖片擷取自：https://bit.ly/3KflEMz）

Edwards決定再進一步試探，左腳踏前佯踢，Usman前手不禁下擋。（圖片擷取自：https://bit.ly/3KflEMz）

比賽重新開始，Usman先以一記重擊回應。Edwards似乎已發現Usman的前手動作，於是他改為踢擊Usman前腳，Usman今次前手作出同樣反應。Edwards決定再進一步試探，左腳踏前佯踢，Usman前手不禁下擋。這時，Edwards已確定Usman陷入慣性防守中。

1分9秒踢出低掃作最後檢查，確保Usman前手反應仍在。（圖片擷取自：https://bit.ly/3KflEMz）

其後，Edwards拖慢節奏以刺拳不斷觀察Usman距離反應。1分9秒踢出低掃作最後檢查，確保Usman前手反應仍在。

在最後部署階段，Edwards在遠距離先後打出兩記刺拳，為Usman創造「安全距離」。

綜合以上層層觀察部署，Edwards以「1-2」後手直拳誘使Usman後手拍擋、前手下擋，成功創造「UFC史上最精彩的高踢擊倒」，一切都成為歷史。

所以說，每記擊倒背後並非全是運氣使然，而是有一定蛛絲馬跡可以追尋到，了解當中部署或能讓大家進一步享受搏擊運動的樂趣。

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