UFC287｜Adesanya「阿里戰術」擊敗Pereira　逆轉反擊是有意為之?

於剛過去的UFC 287中，「黑龍」Israel Adesanya 生涯第四次對上 Alex Pereira，此前三次均敗在對方手上，這次終於在第二回合擊敗對手，拔刺之餘亦重奪冠軍腰帶。假如只看KO前的20秒，或許會覺得 Alex Pereira 佔盡優勢，只是一時大意被反擊而招致落敗，但情況又是否如此?



四戰Alex Pereira 終能一吐污氣

Israel Adesanya 與 Alex Pereira 曾在2016與2017年於Kickboxing比賽中對陣，兩場比實均由Alex Pereira 勝出，2017年那場更是Adesanya 首次KO敗。

Alex Pereira 及後於2021年進入UFC 並連勝三場，終在2022年獲得挑戰當時為冠軍的Adesanya的機會。該場比賽儘管分數上佔優，但Adesanya 最後卻在第五回合被Alex Pereira重拳KO，這也是他於MMA的第一次KO敗，Alex Pereira 亦順理成章成為他的「氪氣石」。

「黑龍」Israel Adesanya（Getty Images）

這次第四戰，二人在KO發生前的分數都非常接近：Adesanya 不斷轉架以及長距離的直拳，加上頻繁的以中高段踢攻擊，儘管被撞下仍對Pereira做成了不少傷害；Pereira 的戰略則後明顯，先以低踢（尤其是小腿踢）減慢Adesanya 的速度，再希望組合重拳壓過去「食糊」，因此每當Adesanya 轉回正架時，Pereira就會立即施以低踢。

Alex Pereira（Getty Images）

比賽終局正是如此展開：Pereira的低踢得手，Adesanya 腳步不穩退至籠邊，Pereira立即追上以組合拳及膝希望打出KO；但攻擊卻被Adesanya擋住，即時右拳反擊擊中Pereira，Pereira 立即恍神，Adesanya再一記右拳及追擊就KO對方，贏出比賽。

「Rope-A-Dope」

賽後的訪問中，Adesanya 就指那個逆轉反擊，其實是自己的策略，當時並不是真的處於接近被擊敗的劣勢：

「我知道我的腿受傷了，所以我選擇了左架。我知道是時候了——裝死，裝死，裝死。我設下了陷阱。在＂Rope-a-Dope＂之後，我就看到他平躺在地上，像《冰雪奇緣》中的Elsa一樣「冰」了（frozen like Elsa）。」

倚繩戰術(rope-a-dope)，指的是拳手刻意倚在繩邊，保留體力，忍受及閃避著各種打擊，等待對方疲倦或有破綻是作出反擊。拳王阿里在「叢林之戰」中，正是以此戰術擊敗George Foreman。【當年今周】拳王阿里叢林之戰 展示智慧與勇氣的經典一戰 | 香港01

可以看到在這場比賽，Adesanya的左小腿的確受到了不少傷害，但在籠邊的重拳以及膝擊，除了一記身體打擊之外，他都有擋下來，並精準作出反擊。

這並不是Adesanya 第一次刻意走到籠邊，也不是第一次在籠邊閃避後以右拳反擊。

在上次對上Pereira時的第一回合，他也有把對方引導到近籠邊的位置，再以類似的反擊差點打出KO:

因此，這的確是 Adesanya刻意的策略，看準 Pereira 打出重拳追擊時過份投入，忽略了防守，就以此作為反擊的時機。

但這場比賽也能看到，Adesanya對低掃仍是沒有特別的對策，假如比賽繼續下去，當傷害累積影響到移動能力，勝負就難以預料了。

不過現實沒有「如果」，這場勝利是屬於Adesanya的。他更成為了UFC 30年來，不計臨時冠軍，第一位失去了中量級王座後，可以再奪回腰帶的冠軍拳手，真的是前無古人。

作者：平安

有些事是終身志趣

