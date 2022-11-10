跆拳道父女兵｜港隊女將奪亞洲少錦銅牌　爸爸教練最怕給她壓力？

對每位父母親而言，見證子女天天成長是非常奇妙的一件事。香港跆拳道女將馬心沂早前勇奪亞洲少年跆拳道錦標賽銅牌，身為跆拳道資深教練的父親感觸良多。本篇報道訴說跆拳道父女兵背後的一點一滴。



自小隨父親習跆拳 順其自然任其發揮

馬立本教練跟女兒馬心沂合照。（梁煒陽攝）

馬立本教練是資深跆拳道教練，多年來擔任香港跆拳道搏擊代表隊教練。所謂「虎門無犬子」，正當許多人對馬教練女兒馬心沂寄予厚望之際，孰不知對他而言，反而最怕自己讓女兒感到壓力。

馬教練跟妻子都是職業跆拳道教練，最初得知懷上心沂的時候，他們已經商量好一定會讓女兒接觸跆拳道，但完全沒有要女兒承繼父母或做運動員的想法，亦不打算強迫她去訓練，就當是跟其他小朋友一起玩耍，未來如何則順其自然。

正因為有了這樣的想法，當心沂還未到六個月大，馬太已經會推著嬰兒車到道場場邊，帶她觀看爸爸帶領跆拳道集訓班的樣子，希望讓心沂不會害怕跆拳練習的聲音，感受和體會跆拳道是什麼。

直到心沂長大至兩歲半，開始有能力去學習跆拳道時，馬教練一些師兄弟便開始問他：「阿本，你會否讓女兒給別人教啊？」因為他們認為父母自己教子女跆拳道，會好難教得順意，怕學生們會尷尬，又怕子女恃著關係去撒嬌不聽話。但馬教練則很想自己親身去教，他說當時其實背後沒有什麼動機。因為這個決定，反而令他在繁忙的教練職務中，多出跟子女相處的機會。

後來到佢長大一點的時候，我自己教練工作就變得忙碌，更加想借訓練的時間，去當成家庭活動的機會。跟她練習，一來可以加強訓練，我知道她的特點地方，另一方面可以爭取時間跟老婆仔女去練習。 馬立本教練

對於小小的心沂來說，她最初跟父母學習跆拳道，也沒有想過專注在這項運動中。她同時參與其他課外活動，如游水、彈琴、體操等。心沂六歲開始便學習藝術體操及競技體操，因為具有身體柔軟及包含不同翻騰動作，令她很感興趣。父母亦很支持女兒接觸不同活動，希望她能從中鍛煉身手。

心沂第一次參加幼兒組跆拳道比賽，第一場便被對手踢中眼部，疼痛之下輸掉比賽。當時小朋友比賽屬於鼓勵性質，即使落敗亦能獲獎。因此，心沂當時一方面因獲獎而高興，另一方面亦對自己的表現感到失望，因為小小的挫敗便去逃避。

後來，當心沂長大，十歲參加全港女童賽後，她首次接觸到跆拳道運動員這一種職業，漸漸對此產生一種目標和憧憬，在父母鼓勵下更加入了「跆拳道運動選才計劃」，後來更成功進入港隊，展開跆拳道運動員生涯。

家中女兒成為道場學生 亦父亦師的相處

爸爸是跆拳道資深教練，不少學生在國際跆拳道賽事中奪獎。日常關係親密的爸爸，在道場中成為了所有學員的教練，跟心沂的相處方式截然不同，這也是「亦父亦師」的特別之處。

心沂從小跟隨父親學習，早已習慣自己的雙重身份，她說：「不會覺得爸爸在家中，跟在道場中表現唔同。因為我是由女兒身份去到學生身份，去到道場練習會尊重場合，去做適合的行為，不會因為他是我爸爸就去做不恰當的事情，跟其他學生一樣一視同仁。當我有不明白的地方，我就會請教他，那一刻我不會當他是我爸爸。」

她自小認識爸爸的學生，他們一起操練，見到師兄師姐有加入港隊，代表香港去出賽，心沂把他們當成目標，跟隨他們去努力，也會模仿他們嘗試做不同的動作，翻看他們的比賽片段去學習。

馬心沂有時還是會忍不住暗自跟父親的其他學生比較。（梁煒陽攝）

話雖如此，心沂有時內心還是會忍不住跟其他學生比較。她會因為他們比賽成績很好、表現很好，她想到自己身為馬教練的女兒時，便會感到壓力。心沂說：「尤其當爸爸去稱讚其他學生而沒有讚賞自己時，見到別人那麼厲害，自己努力這麼久，但自己好像仍然好渺小，我便會有一種失落的感覺。」

對於馬教練而言，他亦努力在道場中維持好教練身份，不會因為心沂是自己女兒而特別對待她。在道場操練時，馬教練認為自己「九成九」是以教練角度去做。他表示：「我通常都會以教練角色為主，有時也會覺得好難（做）。有時見到子女有少許頑皮，我都會責備他。有時女兒有些動作做得未如理想，我就跟大家去講解，其實是想說給她聽。」

然而，有時候這種「亦父亦師」的關係，反而令馬教練在訓練女兒時產生神奇的化學作用。馬教練回憶在一次暑假集訓中，大夥兒集訓時我會做佢訓練拍檔，讓他感到心意相通的感覺。

我跟她練習時，我跟佢講解完個動作細節時，我覺得她感覺特別不同。我全心全意去講，她就全神貫注好認真去聽。當刻感覺好奇妙，好開心，因為她好完全咁信賴我。因為我作為父親教練，關係已經非常密切，相比對住其他學生我可以更加放膽去表達，把我想講的東西更加不會害羞地表達出黎。

賽前確診無法現場為女兒加油 害怕多話成為壓力

馬心沂賽前因為緊張而多次落淚，幸得父親訊息安慰。（梁煒陽攝）

今次是心沂第一次參加亞洲少年跆拳道錦標賽，可惜馬教練卻確診新冠肺炎，無法親身到現場為女兒加油，這使女兒更加感到緊張。

心沂認為自己本來技術及體能都未必可以應付得來對手，雖然經過教練協助去訓練後有所進步，但比賽前一晚卻因為太過緊張而睡不著。翌日早上教練跟她熱身調整，她好不容易回復比賽狀態，可是去到比賽前一刻她又因為心情緊張而哭起上來，教練唯有傳訊給馬教練，讓他跟女兒打氣，安撫女兒情緒。

馬教練憶述：「今次帶隊教練WhatsApp找我，叫我：『你同佢講兩句啦，佢好緊張。』於是我便跟女兒說：『加油努力，唔緊要架，你去做你想做嘅野，盡力去做啦。』聽完之後，教練就說：『佢聽完又喊喇，大鑊喇！』我就說：『你放心啦，呢啲等佢自己去處理啦。』」心沂聽到父母的錄音給自己鼓勵後十分感動，心情隨後平復下來，做好心理準備去比賽，最終奪得銅牌。

馬教練的鼓勵說話看似微不足道，跟平常教練所說的沒什麼分別，其實他是害怕「說話如果太多，就會係壓力」。這亦是他身為父親教練一直非常在意的事。

「因為她是我的女兒，跟平時其他運動員學生那種相處的關係不同。很多時候我擔心自己會給到她壓力，令她不開心。」馬教練害怕女兒會因父之名，而經常被拿來比較。他都不敢去要求女兒有任何成績，不敢對女兒說「全港賽你對陣的對手，你應該應付到」、「這個賽事你應該怎樣怎樣」之類，只會去說「俾心機」之類。

因為我想，說話如果太多，就會是壓力。 馬立本教練

直播觀賽反見感動時刻 跆拳引領女兒成長

馬教練認為心沂加入跆拳道港隊後，她慢慢有了目標，可以帶領住她的人生。（梁煒陽攝）

另一方面，馬教練只能在家中隔離，一邊透過螢幕為女兒打氣。但是這樣從第三者角度觀看女兒比賽，反令他有了另一種體會及反思。

比賽當天，馬教練透過網絡觀看比賽直播，當女兒正在進行「即時錄像挑戰」時，他發現鏡頭左上角所有隊員、帶隊教練都站起來等候，成功取分後全部人馬上興奮慶祝，手舞足蹈地激烈拍掌。他形容說：「我作為父母，好感恩有一班隊友、教練在那裏，為自己女兒而去打氣，這種感覺真的太良好。想到自己女兒可以有機會參與一個這樣的比賽，又可以贏到比賽令到這麼多人開心，這件事情好神奇。」

隨著心沂逐漸成長，她在家中跟父母開始出現磨擦，家長有家長的要求，子女亦有他們自己的想法，這使身為父親的馬教練不禁擔憂。例如，心沂為了全心全意備戰亞洲賽，採取了「先打好跆拳，然後才處理學業」的決定，結果需要留班重讀，重新追回成績進度。

小朋友有運動訓練唔會學壞的！ 馬立本教練

馬教練首次面對子女進入青春期，他跟太太都在學習如何應對。有時他責備完女兒之後，他都會回想自己年青時的情況，嘗試從女兒角度出發去思考他們的想法。此外，馬教練認為心沂加入跆拳道港隊後，她慢慢有了目標，可以帶領住她的人生。她即使對其他事不大上心，但對跆拳道訓練卻非常著緊。

馬立本教練感謝羅嘉輝、王猛、安志光及杜亦皆師範帶領少訓教練團給予一個年青人空間，瘋狂練習跆拳道。又多謝協會胡樹強總監推動跆拳道運動，令女兒心沂開展精彩人生！最後，他多謝心沂師公即我師父林木業師範訓練自己成為一位用心的教練。（梁煒陽攝）

他認為透過跆拳道訓練，可以讓年青人有空間發揮所長，將平時成長、學業的壓力暫時放下或者減輕一點，在良好氣氛、有團隊紀律下奮鬥。

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