志奮領獎學金香港30週年開放申請　全額資助赴英讀碩士學位

志奮領獎學金（Chevening）即日起至今年10月6日開放申請，得獎者將獲全額資助赴笈英國大學修讀碩士學位課程。得獎者將具備世界級專業知識、英國的人脈網絡及共同價值觀，以應對全球挑戰並推動其社區及更廣泛地區的可持續發展。



志奮領香港踏入30週年里程碑

志奮領獎學金是英國政府的全球獎學金計劃，由英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）及其合作機構資助，於1996年開始在香港徵選受獎人，今年迎來30週年里程碑。

特別歡迎來自未被充分代表群體的人士申請

英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）獎學金部門主管 Emma Hennessey 表示，志奮領正在尋找準備好與英國合作、共同打造具韌性、繁榮且可持續未來的卓越人才，以及多元化且具包容性的全球未來領袖團隊，因此「特別歡迎來自未被充分代表群體的人士提交申請」。

（志奮領獎學金網站圖片）

全球創造持久影響力的承諾

過往獲選得獎者，除個人成就外，還包括領導潛力、建立有意義聯繫的能力，以及在社區及全球創造持久影響力的承諾。

Emma Hennessey 鼓勵任何考慮申請的人士，仔細審視志奮領的願景與宗旨，思考自身的經驗與抱負如何能與他們全球社群努力實現的影響力互相契合。