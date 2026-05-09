全港最大型教育展覽　留學多元國際化

環球教育博覽2026在5月16日至17日於灣仔會議中心舉行。活動將匯聚多個國家的頂尖學府，包括英國、澳洲、新西蘭、美國、加拿大、歐洲及亞洲，提供最新的國際教育資訊和服務，特別推薦大灣區的升學及內地學生入讀香港院校的申請服務。劍橋大學教授，以及著名主持人森美先生會在現場分享最新的國際教育趨勢和大灣區的升學資訊，此外，也有來自捷克、法國、馬來西亞、香港和中國內地的院校、領事館和文化機構參與。



琥珀教育自豪地成為全港最大的教育博覽的主辦單位之一。我們致力於推廣留學的多元化並提供面對面的最新升學資訊，幫助無數學生成功考入理想的學校，並協助他們赴海外升學。為期兩天的教育博覽將提供超過20場講座，涵蓋升學須知等多個重要主題，以及有名人嘉賓和政府代表的分享，幫助學生和家長更好地了解國際留學的選擇和趨勢。

為期兩天的「環球教育博覽2026」將提供超過20場講座，涵蓋升學須知的各個重要主題。

隨著DSE和IB考試結束，學生可以開始計劃下一步的升學之路。談到海外升學，許多人會首先考慮英國、美國、澳洲、加拿大和法國等熱門地區。但隨著時代變化，越來越多國家的教育質量顯著提高，留學的選擇變得更加多樣化，因此今次博覽會所提供的資訊，涵蓋不同國家的熱門課程推介、專業體驗分享、宿舍簡介、升學須知等。

全新的APAC課程將推出，幫助來自中國內地的學生適應香港的留學生活和學習模式。超過千間學校可以申請琥珀教育作為行內領先的升學機構，每年為過千名學生提供專業留學資訊和申請協助。我們的專業顧問團隊，會根據學生的成績和意向選擇最合適的學校。學生可以利用這個難得的機會，了解世界各地的院校，幫助自己輕鬆面對放榜日並制定後備方案。

琥珀教育的專業顧問團隊，會根據學生的成績和意向選擇最合適的學校，幫助學生輕鬆面對放榜日並制定後備方案。

過千間學校供學生申請

琥珀教育提供超過千間學校供學生申請，如果學生心儀的學校不在我們的服務範圍內，我們也可以協助他們申請。這次的教育博覽不僅有多間院校參展，還提供大學預備班、文憑課程和國際基礎大學一年級課程等信息，以照顧不同需求的學生。

「環球教育博覽2026」將提供多達20場精彩講座供學生和家長選擇。

超過20場精彩講座

為期兩天的教育博覽，將提供多達20場精彩講座供學生和家長選擇。特別邀請來自劍橋大學的教授親自講解「數學係如何應合ai新時代需求」和「入讀劍橋大學新資訊」，及來自各國的參展院校會主持以上講座。講座主題涵蓋熱門課程推介、專業體驗分享、宿舍簡介等，所有內容圍繞升學須知的重要資訊，必定對有意出國升學的學生和家長有很大幫助。我們很榮幸再次邀請到著名主持人森美先生，分享香港與海外升學的不同，以及國際視野下的科目選擇，同時分享他對香港教育國際化及內地學生融入香港教育的看法，讓學生和家長可以從第三方的角度，深入了解香港的教育趨勢及內地和香港教育的未來發展。而名人嘉賓與政府代表則會提供多角度的教育視野。

環球教育博覽除了有眾多優秀院校參展外，多個國家的領事館及政府代表亦將參加，分享各國教育制度與文化特色。

琥珀教育主辦的「環球教育博覽2026」將於5月16日至17日舉行。

領事館 - 國家政府代表

環球教育博覽除了有眾多優秀院校參展外，多個國家的領事館及政府代表亦將會參加，親臨分享各國教育制度與文化特色，包括澳洲、德國和美國等領事館的代表。他們將會與學生和家長分享當地的文化背景和學術特色，並詳細講解各國的教育制度和申請流程，幫助學生全面了解每個國家的升學機會及其獨特之處。

全新APAC HKUPP課程推出

琥珀教育將推出全新的APAC香港高校預備課程Hong Kong Universities Preparation Programme（HKUPP），旨在幫助外國學生，特別是中國內地的學生熟悉香港的教育制度和模式，為他們未來在香港的升學鋪路。APAC HKUPP課程可在一或兩周內完成，並分為三個部分。課程會教授學習技巧、學術寫作技巧，並分享在香港日常生活中的實用對話，學生可選擇用中文或英語進行生活技巧課程，以便於在語言環境舒適的情況下，更快適應香港的生活和學習模式，幫助中國內地及海外學生適應香港的教育制度與生活模式。

博覽會將為有興趣在2026-2027學年出國升學的學生，提供最新的升學資訊和一站式的留學支援。

如想了解更多國際院校並與學校代表對話，切勿錯過琥珀教育主辦的「環球教育博覽2026」，將於2026年5月16日至17日（星期六至日）舉行。博覽會將為有興趣在 2026-2027學年出國升學的學生，提供最新的升學資訊和一站式的留學支援。它不僅是全港最大型的教育展覽，更是一次全面了解國際升學趨勢的好機會。歡迎有興趣的學生及家長親臨遊覽！若同學未能參加「環球教育博覽2026」，琥珀教育將於7月15至16日及18日舉行「國際升學展2026」，為對英國、澳洲、美國、新西蘭和加拿大升學有興趣的同學提供資訊，是學生和家長不容錯過的升學盛事。不要錯過，立即登記！

「環球教育博覽2026」不僅是全港最大型的教育展覽，更是一次全面了解國際升學趨勢的好機會。

活動詳情

• 日期：2026年5月16日至17日（星期六至日）

• 時間：中午12時至晚上7時

• 地點：香港灣仔會議展覽中心5G展覽廳

• 查詢電話：灣仔琥珀薈 2377 7888 / 旺角 2377 7880

• WhatsApp/Signal：灣仔 6117 6512 / 旺角 5229 7770

• 登記連結：https://shorturl.at/5EiP2

（資料由客戶提供）