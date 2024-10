英國讀醫科成績門檻較本地低　可免試回港執業｜附入學及面試貼士

入讀醫科成為醫生並非狀元尖子學生的專利,除了在本地大學攻讀醫科外,前往英國升讀醫學院亦是選擇之一,成績要求較低之餘,如果院校獲香港醫務委員會納入「獲承認醫學資格名單」,大學畢業後於英國當地完成為期兩年的醫院實習後,即可回港以特別註冊的形式在香港的公營醫療機構執業。



《非官方醫學院入學指南》(The Unofficial Guide to Getting into Medical School)作者及倫敦大學學院名譽講師 Dr Bogdan Chiva Giurca 及英國升學顧問「Academic Asia」執行董事李岳橋接受「01教育」訪問,提到英國44間醫學院均接受國際生報名,部份院校的入學成績門檻較香港的院校低,亦提供與香港不同的學習體驗。他們指在英國完成整個醫科課程需時5至6年,建議預算約300萬港元,如果學生有意赴英升讀醫科應及早部署,預留充足時間建立個人履歷。另外,學生醫科畢業後只要完成實習亦可回港執業,個別院校更可免除相關考試。



Dr. Bodgan Chiva Giurca 於多年前以國際學生身份到英國修讀醫科,現時以自己的經驗成功幫助大量學生入讀英國不同大學的醫學院,並完夢成為醫生。他亦是英國國民保健署急症科醫生及醫療研究刊物 HSJ 100: 醫學界最具影響力人物。(盧勁揚攝)

英國大學設7%名額收國際生 完成醫科學位約需300萬

現時英國的大學包括醫學院最多可錄取7%的國際學生,香港學生可以國際生身份申請入學,獲錄取後支付國際生學費就讀。港生持有英國國籍可透過本地生途徑申請入學,若學生於入學前3年未有居留英國,將需要支付國際生學費,但亦有部分學校對所有持英籍學生劃一收取本地生學費。另外,部份英國私立大學醫學院不設國際生限額,沒有英國國籍的香港學生亦較易入學。

當地大學的國際生學費視乎院校而定,介乎每年約3萬至6.5萬鎊(約30.3至65.7萬港元),連同住宿、膳食及雜項等支出,以5至6年完成課程計算,完成醫科課程預算為約300萬港元。

要到外國升學,使費當然是重要的考慮因素。Tim建議家長如果有意安排子女到英國入讀醫學院,約5至6年的課程需要預備約300萬元。(盧勁揚攝)

醫學院分兩大類、成績非首要 選校要先認清個人特質

現時英國醫學院主要分為綜合型醫學院及傳統醫學院兩類。綜合型醫學院如曼徹斯特大學及利物浦大學等,課程為臨床導向,注重實務操作,學生入學後第一個星期甚至第一日就會接觸病人;傳統醫學院如劍橋大學及牛津大學等大多錄取尖子,注動學術與研究,學生會先多兩至三年完成理論課程,之後才會接觸病人,模式與香港大學及中文大學相同。

Dr. Bogdan解釋,英國醫學院收生不只考慮成績,亦重視學生性格,因為醫學院新方向是因應學生性格提供相應的技能培訓,因此建議學生根據自己的性格特質選校。例如較為外向、擅於溝通、情緒智高較高的學生應選擇綜合型醫學院,即使並非尖子亦有機會獲取錄;如果本身學術成績突出、喜歡研究寫作、邏輯思考,就應該選擇傳統醫學院。

英國劍橋大學的醫學院提供研究型課程,模式與香港大學及中文大學相似,一般錄取頂尖學生。(資料圖片)

入學成績方面,Dr Bogdan以英國白金漢大學的醫學院為例,指其最低要求只是於英國A-Level取得「ABB」或於IB考獲34分(滿分為45分),反觀港大及中大實際錄取的學生大多於IB考獲44分或以上。

他強調,雖然英國的醫學院收生分數不一,但所有醫科生都需要通過英國醫學委員會取得專業資格,是嚴謹而劃一的水平認證,持有專業資格就同樣是醫生,同樣可以在全英國任何地方執業。他亦指醫學院表現最好的學生基本上都是國際學生,當中包括香港學生。

建議Year 9起準備報名 不讀醫科亦不會浪費

如果有意入讀醫科,Dr. Bogdan建議要由Year 9(即香港中三)起準備,爭取充足的時間完成研習、獲取工作經驗、參加社會服務等,豐富個人履歷內容,提高獲得錄取的機會。如果學生太遲起步,例如到Year 12(即中六)才準備報名,將顧此失彼。另外,即使學生於最後一刻發現自己對醫科沒有興趣,仍然可以用已累積的履歷報讀其他課程,準備功夫不會浪費。

他強調,報讀英國醫學院的目的是準備多一個升學途徑,家長及學生應該同時報讀其他課程,例如香港本地的醫科,而非孤注一擲。另外,如果學生未能入讀醫科,也可先修讀與醫學相關的課程,畢業後報讀為期4年的醫科研究生課程,雖然比原本的升學途徑多花1年時間,但同樣可以成為醫生。

畢業後可赴多地就業 回港執業可以免試

相信家長和學生都會好奇,於英國讀醫後如何回港執業。根據《醫生註冊條例》,持有認可醫學資格及香港以外地方的醫生註冊的人士,只要獲公營醫療機構聘請為全職醫生,即可向香港醫務委員會取得特別註冊行醫。另外,香港醫務委員會網站的獲承認醫學資格整全名單(截至2024年6月28日)包括19間英國的大學,當中包括牛津大學、劍橋大學、紐卡素大學、利物浦大學、南安普敦大學等。

Dr. Bogdan表示,英國醫科生於醫學院完成畢業試後會,會開始於醫院進行為期兩年的實習。完成首年實習後,如果實習醫生有一直遵守各種要求及規定,即會獲得委員會確認其資格,並通知英國醫學委員會該名實習醫生已經達到相關要求,可以頒受正式醫生資格。第二年實習通過與否,將由另一個委員會決定。雖然畢業生於醫院實習1年就可以取得專業資格,不過如果學生有意回港執業,他建議於學生完成兩年的實習期,以免除在香港實習一年的要求。

根據《醫生註冊條例》,持有認可醫學資格及香港以外地方的醫生註冊的人士,只要獲公營醫療機構聘請為全職醫生,即可向香港醫務委員會取得特別註冊行醫。(資料圖片)

英國醫科入學申請及面試貼士

要入讀英國的醫學院主要有4個環節,包括1) 達到最低成績要求、2) 通過UCAT測試、3) 通過履歷檢視、4) 通過面試,Dr. Bogda亦分享了一些入學申請及面試貼士:

- 院校會使用電腦作嚴謹的初步篩選,所以學生的成績必需要滿足最低要求,才可以進入下一步。

- 院校都會要求學生進行UCAT測試,可測試申請人的能力傾向。他指醫學院錄取的國際學生一般取得3150分(滿分是3600分),水平大約是前5%的學生,錄取的本地學生一般取得2850分,水平大約是前10%的學生。

- 基於測試的性質,不建議學生過程操練,透過適量操練找到正確的方法完成測試更為重要。

- 學生於面試時可能會遇到超出自己知識範疇的問題,但該些問題的原意是測試學生遇到未知知識時會如何反應。學生應該坦白自己沒有答案、嘗試以已有知識作答、提出可以找到答案的方法。

- 學生應該多作模擬面試訓練,特別是香港的學生要多嘗試表達自己。他舉例曾經有學生進行多達28次模擬面試,直至有信心表現自己才參加面試,最後成功入讀劍橋大學醫學院。

- UCAS(類似香港的JUPAS聯招系統)的5個選項之中,申請人只可以填寫4個醫學院選項。學生如果想提升入讀醫學院的機會,可以另外報讀不屬UCAS的私立醫學院。