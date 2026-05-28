狂攬哈佛牛劍清北Offer　耀中畢業生讚師資卓越：最強升學後盾

在教育全球化的影響下，學子之間的競爭日益激烈，一紙名牌大學的錄取通知書，往往被視為終點。但對於香港耀中國際學校（YCIS）而言，這僅僅是學子開啟人生新章節的起點。2026屆耀中畢業生在今年的升學季中表現亮眼，截至4月16日，耀中耀華教育網絡的學生已累積收穫超過900份，來自全球知名學府的錄取通知書，成績斐然。



耀中耀華教育網絡的學生收到的知名學府的錄取通知書，不僅涵蓋了哈佛大學（環境科學與工程）、史丹福大學（經濟學與環境系統工程）、牛津大學（法律）及劍橋大學（地理）等英美頂尖盟校，更包括了清華大學（航空宇航工程）、北京大學（法律）等國內殿堂級學府，充分展現了學校在培養多元化、具備國際競爭力人才方面的深厚實力。此外，倫敦大學學院、倫敦國王學院、帝國理工學院、加州大學洛杉磯分校、加州大學伯克利分校、羅德島設計學院等院校的錄取，進一步彰顯了耀中所培育出的非凡廣度與成就。

應屆畢業生 Fiona Fan 憑藉對環境行動與綠化專案的熱忱，成功獲得劍橋大學、史丹福大學及加州大學柏克萊分校等多所頂尖學府取錄。

跨學科思維與啟發式教學 構築名校夢基石

耀中學子之所以能在眾多申請者中脫穎而出，關鍵在於學校卓越的師資力量以及對學術嚴謹性的堅持。獲得劍橋大學地理學、斯坦福大學經濟學以及加州大學伯克利分校環境科學專業錄取的Fiona Fan認為，耀中的老師既是知識的傳遞者，亦是她思維上的啟迪者。她指，老師經常鼓勵學生將知識與時事和全球體系緊密聯繫，這種教學模式促使她將求知欲與嚴謹學術指導相結合，讓學習變得有目標、有批判性，而非僅僅流於形式。

Fiona曾在初小時期就讀北京耀中，後來在高小時轉到香港耀中。她長期投入學校的綠化專案和由學生主導的氣候行動，將系統思維應用於應對環境挑戰，這種將科技與數據轉化為探索透鏡的能力，正是頂尖大學最為看重的特質。

從本地高中轉到耀中國際學校的 Hilary Leung，在耀中老師的鼓勵與支援下，成功獲世界頂尖獸醫學府——皇家獸醫學院（RVC）取錄。

同樣的師資優勢亦在其他學生身上得到體現。在本地高中轉到國際學制跑道、獲世界頂尖獸醫學院皇家獸醫學院（RVC）錄取的畢業生Hilary Leung受訪時指，所有學科的老師都營造了一個鼓勵、開放的學習環境，對於在學術要求極高的科學領域探索的學生來說，老師的耐心與友善一直支持著他們追求卓越。

Amos Cheng 利用假期深入雲南山區參與太陽能照明系統安裝，在兩地交流實踐中將工程知識與人道關懷結合；他今年亦成功獲得哈佛、史丹福及帝國理工學院等名校取錄。

從搖籃到畢業的成長型思維 深度實踐全人教育

耀中教育的獨特性之一，在於其提供的連貫性成長路徑。以同時獲得哈佛大學、斯坦福大學、加州大學洛杉磯分校及帝國理工學院錄取的Amos Cheng為例，他的耀中旅程始於六個月大的嬰幼兒學習課程，一直持續到中學十三年級畢業。這段連續、完整而個性化的教育旅程，不但保障了學術上的無縫銜接，更在價值觀層面形成了深刻而一致的烙印，包括成長型思維、協作精神、全球視野與服務意識。

Amos形容這段經歷為「成長導向」的過程。除了嚴謹的學科學習，學校豐富的課外活動如音樂劇，教會了他如何發聲並踐行服務型領導力。這種全人教育的深度，使他在追求工程學夢想的同時，具備了人文關懷的厚度。他在校園內創立了「Eco Humanitarian Advocates」環保組織，更利用假期將工程技術帶到偏遠地區，這種結合科學與服務的熱情，使他在全球升學競爭中展現出獨特的人格魅力。

透過「未來種子計劃」，學生有機會前往蘇州牛津大學高等研究院（OSCAR）等世界級實驗室，與頂尖科學家並肩進行光電子學及再生醫學等前沿研究。

「未來種子計劃」深耕內地網絡 接軌國際尖端科研

除了校內的學術支援，耀中更透過「未來種子計劃」為學生提供與現實世界接軌的廣闊平台。該計劃的一大優勢在於其強大的內地與全球合作網絡，成功與世界500強企業及頂尖大學建立夥伴關係。對於有志於科研的學生而言，這是一扇通往專業研究領域的窗戶。

學生有機會前往牛津大學高等研究院（蘇州）（OSCAR）進行沉浸式研究，這是牛津大學在英國以外設立的首個工程與物理科學研究機構。在蘇州的世界級實驗室中，耀中學子能與頂尖科學家並肩工作，探索如光電子學、機器學習及再生醫學等尖端課題。此外，內地的實踐機會更讓學生學會如何將技術轉化為社會貢獻。Amos Cheng曾深入雲南山區參與太陽能照明系統的安裝工作，這段經歷讓他深刻體會到工程的意義不僅是解決技術問題，更是連接人與人之間的橋樑 。這種結合內地實踐與國際科研網絡的資源，極大地拓闊了學生的國際視野與社會實踐深度。

耀中職業及升學輔導辦公室（CUGO）團隊，成員精通英美及亞洲升學體系，為學生提供從七年級開始的專業導航與一對一精準指導。

CUGO專業團隊精準導航 為學子量身訂造升學策略

在複雜的大學申請過程中，耀中的職業及升學輔導辦公室（CUGO）扮演了不可或缺的「最強支援」角色。CUGO團隊成員不但精通英、美大學體系，對亞洲的大學體制亦有豐富的知識儲備，確保能為學生提供全方位的專業建議。面對全球日益複雜且競爭激烈的招生格局，耀中耀華的CUGO 擁有32位專業升學顧問，師生比例高達1:12（數據截至2019年）。

輔導工作早在學生七年級時便已啟動，並在進入畢業班階段時轉為高強度的一對一指導。升學顧問Grace Poling解釋，團隊會通過長期觀察學生的課堂與活動表現，建立對每位學生獨特特質的深入了解。這種個人化的關注使顧問能撰寫出真實且極具個性化的推薦信，並針對每位學生的志向提供精準的策略指導。Hilary Leung分享道，顧問在審閱個人陳述（Personal Statement）時提供了極具建設性的反饋，這些細節的雕琢對於她最終獲得競爭激烈的英國頂尖獸醫學院錄取至關重要。CUGO團隊的護航，確保了每位學生的夢想都能在專業引導下得到最充分的展現。

以仁愛之心邁向未來 成就青年領袖

耀中2026屆畢業生的超卓成績，是師資力量、輔導支援、內地網絡以及長期全人教育共同作用的成果。無論是獲哈佛、斯坦福錄取的精英，還是立志服務動物醫療的未來專家，他們都在耀中的培育下，發展出明確的人生目標與對社會的關懷。

衡量一所學校成功的標準，最終在於其學生選擇以何種姿態走入社會。耀中不只為學生打開了通往哈佛、牛津、清華等名校的大門，更賦予了他們改變世界的力量。隨着錄取季的持續推進，這群具備全球視野、仁愛之心與卓越實踐力的年輕領袖，正準備以他們的專業知識與熱忱，積極塑造一個更美好的未來。

（資料由客戶提供）