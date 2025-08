【UCAS Clearing 2025】：放榜後的英國大學最後申請！

A-Level放榜啦!琥珀教育一如既往舉辦英國大學聯招展覽——「英國大學聯招 2025 UCAS Clearing Session 2025」,活動將於 8 月 14 至 15 日,一連兩日舉行,配合英國 A-Level 放榜日及次日,為學生提供一個把握重新規劃升學方向的黃金機會。今屆展覽雲集超過 30 間頂尖英國大學及學院,包括University of Bath、University of Leeds、University of Dundee、University of Southampton等廣受香港學生歡迎的熱門選擇,届時大學代表現場招生錄取,無需等待,有機會當天錄取,秒取offer,立即踏出海外升學第一步!



「英國大學聯招 2025 UCAS Clearing Session 2025」旨在為所有學生提供多一個升學選擇的平台,無論你是因成績未達到原有錄取條件、尚未收到大學 offer、或至今仍未遞交申請,甚至是成績優異、希望挑戰更高排名學府的學生,都可以在 Clearing 展覽中尋找屬於自己的理想學位。Clearing 並非只為失手的學生而設,反而是不少高分學生轉攻頂尖學府的關鍵時機,學生可以因應實際成績調整方向,選擇更為適宜的升學方向。在 Clearing 階段,部分英國大學會適度調整標準,因應實際情況下調部分學科的收生要求,讓學生有機會以更具彈性的成績申請理想課程,踏上夢想學術之路。

值得一提的是,今年UCAS Clearing Session亦特別關注本地香港學生的升學需要,本地大學聯招 (JUPAS) 對很多香港學生而言是一個重要的轉捩點——無論你是因分數不足而無緣獲得心儀課程錄取,還是成功獲得 offer 卻希望進一步拓展視野、比較更多國際升學選項。除此之外,修讀IB和A-level的學生都可以在此展覽取得最新的升學資訊和於現場報讀感興趣的大學。透過 UCAS Clearing Session,學生可以根據最新成績重新規劃升學方向,以更具彈性的成績申請入讀英國知名學府,開展國際化學習旅程,無需為錯失本地學位而停步。琥珀教育的升學專家將於現場提供即時方案,協助學生把握時機,作出明智升學選擇。

作為超過 110 間英國大學的官方代表,琥珀教育將在現場設置專屬平台及申請系統,讓學生可以即時遞交UCAS Clearing申請、查詢最新學位空缺,並由經驗豐富的專業升學顧問團隊提供一對一免費升學建議。現場服務更涵蓋大學選校建議、學位確認、簽證申請、住宿安排及指定特快驗身預約等一站式流程,確保學生在短時間內完成所有報名及入學手續,協助學生趕及2025 年入學。

我們鼓勵學生於展覽當天攜同成績表親臨現場,即場與大學代表會面、查詢及參與面試,把握當場獲得 Offer 的機會。學生及家長亦歡迎提前到場進行諮詢,了解 UCAS Clearing 的運作流程與最新升學策略。立即預先登記參與「英國大學聯招 2025 UCAS Clearing Session 2025」,開啟國際升學新篇章,把握升讀英國名校的黃金機會!不要錯過,立即報名!

「英國大學聯招 2025 UCAS Clearing Session 2025」

日期:2025年8月14-15日(星期四至五)

時間:下午1時至下午7時

地點:旺角康得思酒店7樓(港鐵旺角站C3出口)

查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal:6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7770 (旺角)

英聯教育 Coopers & Coopers (2377 9111)

WhatsApp:9137 4460

(資料及相片由客戶提供)