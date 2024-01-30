持續進修基金2024｜$25000可以讀咩運動課程？即睇7大熱門選擇

相信不少人對「持續進修基金（CEF）」都不陌生，但大多數都會將這筆錢用來修讀興趣班、特別是語言班或是學車等，但其實也可以報讀體育課程以考取相關資格，包括健身教練、體適能教練或游泳導師等。



持續進修基金的資助可用於考取健身教練執照。（Getty Images）

持續進修基金介紹

持續進修基金為年滿18歲並符合申請資格的成年人提供持續教育和培訓資助，鼓勵本地居民持續進修。符合資格的申請人在完成修讀基金課程後，可不限次數申領合共最多25000元（港元，下同）資助，亦不設有效年期限制及年齡上限。

持續進修基金申請資格

1）申請人在所選修的基金課程開課時必須年滿18歲。

2）申請者必須屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制、或持單程證從中國大陸來港定居的人士。

3）報讀合資格課程，並已支付全部學費。

4）從未就同一項課程、學習單元或學分獲其他公帑或在其他公帑資助計劃下獲得任何資助。

持續進修基金資助的課程內容還包括單車導師、運動心理教練等。（Getty Images）

持續進修基金資助金額計算

每名符合資格申請人可不限次數申領合共最多25000元的資助。首10,000元資助比率為課程費用的80%，餘下15000元的資助比率則為課程費用的40%；其中原有資助及加額資助，申請人分別需要自行承擔2500元及2200元。

由於計算資助金額需要視乎以前有否申請過、帳戶內有否結餘等多種情況，申請人可利用官網提供的計算器了解。

持續進修基金申請流程

電子申請：

1）申請人可透過網上平台填寫及遞交電子申請表格。

2）於網上成功遞交申請表格及所需文件後，列印申請表格並在丁部聲明書簽署或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格，然後交予就讀的院校／培訓機構蓋印證明申請人已成功修畢有關課程。

3）申請人須於遞交網上申請表格起計一個月內，把已簽署及蓋印的申請表格正本遞交至辦事處。

持續進修基金辦事處地址：新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室

紙本申請：

1）表格可向辦事處或各區民政諮詢中心索取，也可從官網下載。

2）把填妥並已獲院校／培訓機構蓋印的申請表格正本連同所需文件副本郵寄或親身遞交至辦事處。

包括1）香港智能身份證或單程證（如適用）、2）繳付課程費用的證明文件3）成功修畢基金課程的證明文件、4）語文基準試成績單（如適用）、5）繳付語文基準試考試費用的證明文件（如適用）及載有申請人的姓名5）帳戶號碼及銀行名稱／銀行編號的銀行存摺首頁或月結單

3）申請人亦可把表格連同所需文件副本放入收集箱／投遞箱內：

持續進修基金的收集箱／投遞箱地址及開放時間。（持續進修基金官網）

持續進修基金體育相關課程

報讀已登記成為基金課程的持續教育和培訓課程，才符合申請發還課程款項的資格。有關基金課程的名單，請瀏覽官網的「可獲發還款項課程名單」或「培訓機構名單」，亦可致電熱線 3142 2277（由「1823」職員接聽）查詢。

1、健身及體能教練

健身熱潮近年在香港持續不退，若對健身有熱誠及興趣，考取教練執照不失為一種出路，即使無意將其作為職業，亦可當作學習相關知識。

香港浸會大學持續教育學院設有體適能導師證書課程，學費為17380元。由於獲康文署認可，因此畢業後可以申請成為康文署教練，亦可選擇繼續進修高級證書課程，後者獲不少國家認可；亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）亦有高級體適能教練課程，費用為16800元。

健身室現時在香港「成行成市」。（Getty Images）

2、瑜伽導師

學習瑜伽技巧及知識，以及起源及歷史等，從而掌握教授瑜伽課堂的步驟和技巧。完成課程後，符合資格的人士，可以申請註冊成為RYT200瑜伽導師。HKU Space相關課程費用為31000元。

3、遊泳教師

香港游泳教師總會設有相關課程，教導基礎理論及各種泳式教學法。不過申請者需持有有效之拯溺證書（銅章或以上）。

每逢夏天，游泳都會成為港人熱門運動。（Getty Images）

4、潛水

對潛水有興趣及熱誠的話，可以參加潛水歷險會開設的潛水領域或潛水教練培訓課程，前者學費為19000元，後者為26000元。

5、單車導師

單車在香港向來是熱門運動之一，本地舉辦的比賽不少，對單車教學有熱誠的話，可考慮報讀單車技術導師課程，相關單車機構的全期學費為15000元。

單車在香港亦是熱門運動之一，本港每年均會舉辦大小單車節。（Getty Images）

6、運動心理教練

課程教導運動心理基礎，讓學員學習心理及面談技巧。修讀完這項課程後可再進修，成為專業運動心理教練，亦適合現任運動員及教師、教練等進修。目前香港城市大學與亞洲運動心理專業聯會合作舉辦課程，學費為23800元。

7、物理治療

物理治療近年成為香港「神科」之一，坊間相關診所數量愈來愈多，物理治療師對於職業運動員來說亦是必要職位。目前香港青年協會設有物理治療助理課程，學習解剖學前言、物理治療方式、儀器及工具使用及運動治療學等等，學費為6000元。