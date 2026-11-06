被吃的動物．上｜殺豬的人——有資格談農場動物福利嗎？

從港島野豬被「人道處理」引眾怒，到放寬狗隻進入食肆掀起風波，以及眾多動保持份者呼籲引入寵物照顧者的「謹慎責任」，乃至近期多宗狗隻襲擊事件掀起的流浪狗管理討論——香港對動物關懷、人寵共融的關注和討論不可謂不充足。然而，上水屠房每日屠宰約3,000頭活豬——從「可見的動物」變成「無名的豬肉」，作為每日維持人類蛋白質所需的農場動物，卻在這場看似聲勢浩大的討論中消失得無影無蹤。香港市民是否了解每天餐盤裏的豬肉從何而來，牠們到底遭受着怎樣的痛苦？如果不知道，人們是否有權利甚或有義務去知道？如果知道了，又能改變什麼？



「被吃的動物」系列深度報道之上



消費者不了解一頭豬從出生到送上餐桌到底需要經歷什麼。養殖業更多的就是一個黑箱。（資料圖片）

殺豬的人該不該談農場動物福利？

馮咨翔是一位「豬二代」，在福建省三明市經營一個養豬場。他高中赴美留學，畢業後曾在全球最頂尖的互聯網企業從事公關工作，卻在2022年底回到家鄉「繼承家業」。踏入家族養豬場的第一天，電動拉豬車壞了，他和三位男同事徒手拉走了兩頭死豬。

第二天，他在公司領導同事的注視下，第一次親手摔死了一頭10公斤的小豬。有一個主管在旁邊教學：「你得用力摔死牠，豬不痛苦，也不會流太多血，因為血有傳染性⋯⋯豬輕鬆你也輕鬆⋯⋯」——馮咨翔沒有表情地回憶當時的場景：「我力氣比較大，一下就摔死了，但牠還是有一些掙扎，嘴巴和鼻子都冒血了，四個蹄子短暫地撲騰了幾下」。

「關節炎」是那隻小豬必須死的原因，養豬場治療兩周都未見好轉，被判定為生長潛力過低或無法存活的「弱豬」。而這種驚駭的景象，幾乎每天都在發生——前線工作者不得不用盡全身力氣，摔死剛出生到兩三歲不等的小豬，那些小豬或因得了難以治癒的疾病，或因經過營養干預而體重仍不達標。至於為什麼不能繼續養着，原因只有一個——成本。

馮咨翔解釋，在不考慮虧損的理想狀態下，自然可以有更多解決辦法，例如建更多豬舍容納病弱豬，用加倍的時間和食物培育到適合屠宰的重量，或者用採購氣體麻醉箱給小豬「安樂死」等等。「氣體安樂箱的成本要增加成百上千倍，但消費者並不願意此付出更高的價格」，所以，幾乎沒有任何成本的「徒手摔死」，就成了養豬場最常見的方式。

被殺的豬可否免去不必要的痛苦？

馮咨翔為了科普養殖知識和農場動物福利，在社交媒體開設帳號「豬場嚴選」。然而，徒手摔死小豬的行為，在很多人眼中都是違背動物權益而且殘忍至極的，所以他的帳號經常收到大量網友的謾罵，批評養豬、吃豬且殺豬的人沒有資格談論動物福利。

馮咨翔則認為，正因為從業者是直接受益者，才更有責任和義務去引發社會的關注：「豬對整個人類社會做出了巨大貢獻，我們從業者的所有財富也都建立在豬身上，所以我們才要在能力範圍內盡可能地給牠們提供最好的動物福利。」例如丹麥作為動物福利法規制度非常健全的國家，儘管也會徒手摔死不合格的小豬，但再大一點的則會用氣槍處死。

「如果能夠確保一下就能摔死小豬，其實也是一種蠻有福利的事情。」馮咨翔說道。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院獸醫教師李慧品則補充：「雖然很殘忍，但是你如果要把這個動作做好也不容易。」她的工作之一就是帶領獸醫學生參觀內地養豬場，「學生看到摔小豬的場景，心理壓力也很大。」她希望之後可以製作一個「訓練模型」，讓需要摔小豬的人員可以在模型上反覆練習，避免在實際操作中為小豬帶來更多的痛苦。

任何對農場動物造成的非必要的痛苦都應該被杜絕——這是馮咨翔和李慧品共同堅持的觀點。何謂不必要的痛苦？「即使這隻豬一小時後就要被屠宰，也不能因為牠反正要死了，就打牠、嚇牠。」馮咨翔說，這也會降低肉質品質。在他看來，去除肉品異味的物理閹割、防止互相咬尾的斷尾以及屠宰，在現階段都屬於難以避免的「必要痛苦」；而限位欄飼養母豬、密集籠養雞，也被他列為當前成本及消費環境下農場動物必須承受的痛苦。

但李慧品對此沒有必然定義：「這會隨時代改變而改變。」她從不急於告訴學生「必要」與「非必要」的定義，而更着重訓練學生自行判斷的能力，「如果未來消費者的水平提高了，農場還在使用限位欄和籠養雞的系統，那就是『非必要』了。」

飼養者還能如何改善動物福利？

儘管高呼改善動物福利，但馮咨翔的養豬場並沒有為動物提供高度福利。他坦言，公司曾經為此投資好幾個億，但未能達到預期收益，實在難以為繼。但他強調，自家養豬場已經做了力所能及的事，例如所有新員工必須接受動物福利培訓，趕豬時不得用電棒或踹打。

為了方便管理，包括按時餵飼、生病治療、減少打架流產，馮咨翔的養豬場與大多數常規養殖場一樣，目前仍在採用「限位欄」的方式飼養母豬——母豬會被固定在狹窄金屬欄內，無法轉身、走動，「牠終生就生活在這樣的欄杆裏。」馮咨翔指出，丹麥豬場早已普遍採用大欄群養，讓多頭母豬在一個大豬圈內群體生活，有較大活動空間，可走動、社交，並鋪設稻草讓母豬築巢、玩耍，但內地因生物安全環境太差，必須進行管控嚴格，消毒麻煩又易藏病毒的稻草根本進不了豬場。「國內的母豬快生的時候，因為無法築巢，就會用頭撞欄杆。」他無奈地表示，「國內大概只有千分之五的養殖場能做到大欄群養。」

李慧品補充，即便改成大欄群養或非籠養，若管理不善，「其實也可以很糟糕。」她舉例，英國有些豬場雖符合最低標準，但骯髒惡臭，豬隻並不幸福。她也見過香港一些家庭式豬場，空氣流通極差，「一進去就全部都是豬在咳嗽，甚至奄奄一息。」

「在消費者沒有能力或意願為高動物福利產品付費的前提下，以降低生產成本為前提提高農場動物福利，就是最高效的方式。」馮咨翔因而與科技公司討論合作推出較低成本的智能飼餵站，「讓牠能夠根據母豬的胎次、日齡、體重、品種，用AI動態營養的方式調整飼料，盡可能地平衡大欄群養的成本」；同時推動免疫去勢，減少物理閹割的痛苦。他指出，還有很多相關措施，「（例如）打疫苗能去除公豬肉質的騷味，但同時保留了公豬的睪丸，儘管疫苗更貴，但公豬得以保留更多雄性激素，長得更快，節省飼料。」

成為了自己最不想成為的人？

動物在養殖場和屠宰廠遭遇着種種不必要的痛苦，一線從業人員也難逃創傷。自從馮咨翔親手摔死第一隻小豬，就被施暴型創傷壓力（PITS）纏上了。「PTSD是被動參與，而PITS則是被迫主動地參與一個不符合你的道德標準的暴力事件裏。」他指出，儘管豬與人的連結比不上寵物，「但無論如何你養了多久，或多或少有情感連結」，而日積月累從事這類工作，大腦組織就會有物理性的改變，例如對情感不敏感甚至麻木，偶爾做惡夢，還需要透過更具刺激性的生活方式緩解心理壓力，「有人酗酒、有人抽煙，而我是暴食。」

「大學二年級參觀農場之前，我一直以為牛奶是從冰箱裏長出來的。」在英國學習獸醫專業的李慧品，回憶起第一次殺雞的情形，當時農場管理人員把殺雞當作極其普遍又日常的事來教導她，她覺得自己成了「殺人犯」，「白天在殺雞，晚上回家哭。」儘管她沒有尋求醫學診斷，但她認為PITS已經成為了身上的一部分，「把上班的自己當成家暴者身份，告訴自己在做一件『正常』的事情，因為獸醫是一定要這麼做的」；也是在當時，她決心做滿一年半後就離職。而在經歷過殺雞、給小羊接生、去屠房參觀後，她開始選擇吃素。

我不想要變成這樣子的人，不想要喪失另一個身份。 城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院獸醫教師李慧品

不少研究顯示，獸醫的自殺風險通常是一般公眾的三至四倍，主要是因為日常工作中需要頻繁進行動物安樂死帶來的心理壓力，養殖業從業者亦然，但社會似乎更容易理解前者而非後者。馮咨翔認為，前線從業人員的心理壓力是一筆被社會忽略的隱形帳，例如全國養豬場工人基本上連續工作三個月才能休息，每天都經歷着身心壓力，仍要背負社會的罵名，「表面上是從業者主動在做，但實際上是社會現狀讓我們被迫做了施暴者和劊子手。」被問及自家豬場是否有為從業人員進行心理疏導，他直言：「連勞動成本、連勞動時間都沒有辦法保證，更不要提心理健康了。」他形容，這種壓力不會消失，只會轉嫁，「比如說我老了以後，我可能就有精神病，我要花醫保，這個醫保就是整個社會的錢。」

馮咨翔曾與內地科技公司高管討論以機器人替代人工摔豬：「既然人要摔豬，那我不如設計一個算法、一個設施，讓這個機器人去替我運行這個摔豬的系統。」他構想的機器人並非人形，而是配備輪式底座、機械臂、攝像頭與內置算法，機械臂可伸長，以液壓力量把豬夾起，確保一擊致命，「豬也不痛苦，也沒有人需要去摔豬了」。他認為，這類設施成本可以接受，機器人還能替代其他人工，但他也坦言距離投產「還需要很遠的距離」，機器人公司距離真正應用場景「還蠻遠」，要替代人工「沒有我們想像的那麼容易」。

當公眾質問吃豬的人是否有資格談動物福利時，或許更值得思考的是：殺豬的人願意發聲，吃肉的人卻未必有機會聽見。這中間隔着的，可能不是意願，而是從日常餐桌到真實的養殖業的距離。