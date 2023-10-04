L'Oréal以多元機會吸引年青人入職　MT計劃按興趣及技能度身訂造

近年各行各業招聘年輕人時都遇到困難，需要想辦法吸引人才入行。 香港歐萊雅（L'Oréal Hong Kong）招聘暨人才管理總監呂碧瑩（Jade）接受「01教育」訪問分享公司招聘策略，認為年輕人與一般求職者一樣，見工時都會問公司是否重視工作與生活的平衡、提供彈性工作安排等，但年輕人更關心獲聘後會否有長遠發展、有學習機會、能到外國工作擴闊視野、公司的可持續發展方針等。



香港歐萊雅招聘暨人才管理總監呂碧瑩（Jade）。（廖雁雄攝）

新一代求職者更着重長遠發展 提供多元機會最吸引年青人

呂碧瑩表示，公司一直以不同方法向年輕人介紹美妝業，讓他們知道美妝業不止生產和推出產品，亦包括財務、電子商貿及物流等。另外，公司會為同事提供多元機會，例如年輕同事入職後若對其他部門更感興趣，可獲安排轉部門學習更多技能，希望同事可長遠在公司發展；又或是按同事意願安排他們到外地分部工作，任期後可返港後繼續工作。

現時不少僱主反映大學訓練與職場要求不符，畢業生沒有所需的工作技能。呂碧瑩就指他們招聘時並不著重應徵者的技能，反而重視他們的工作熱情及好奇心、是否願意室入職後繼續學習及成長。另一方面，他們亦對求職者背景持開放態度，不會只聘請商科畢業生，期望員工組成更多元化。

香港歐萊雅招聘暨人才管理總監呂碧瑩（左）介紹公司的管理實習生計劃時提到，人事部門會考慮實習生的強項及與實習生提出的意願，然後為實習生度身訂造其未來一年的工作內容。（廖雁雄攝）

度身訂造管理實習生計劃 申請者趨多元

不少公司均設有管理實習生（Management Trainee）計劃，希望為公司培養和儲備人才。呂碧瑩介紹公司的管理實習生計劃時提到，特色之一是人事部會考慮實習生的強項和意願，為他們度身訂造未來一年的工作內容。

計劃期間，管理實習生會到3至4個部門工作，協助他們尋找志向，認識不同部門運作和同事。呂碧瑩指出，近年管理實習生申請者趨向多元，例如有一半並非主修商科，亦有更多男性，形容是正面趨勢，代表化妝品行業脫離刻板印象。

香港歐萊雅助理客戶關係管理經理吳文迪（Mandie）。（廖雁雄攝）

工程系畢業投身化妝品業 完成管理實習生計劃後投身客戶關係管理

吳文迪（Mandie）是科技大學化學工程學系畢業生，大學時期曾於香港歐萊雅電子商貿部實習，大學畢業後成為管理實習生，曾於客戶關係管理部、市場策劃部及零售分店工作，現時是該公司的助理客戶關係管理經理。

被問及為何加入客戶關係管理部門時，吳文迪解釋香港的化妝品生產或研發工作較少，而且「做一件產品，意義唔只係單單做一件實物」，更需要其他環節配合。例如他負責的其中一個客戶關係管理計劃就像是「做咗一個遊戲或做咗一個不同嘅任務板塊，畀客人去體驗，令購物變得更加有趣」。

他認為管理實習生計劃令他明白每一個部門都有其獨特性，例如零售門市每天都面對不同突發事件，客戶關係管理部門就要處理大數據。另外，計劃除了幫助他認清志向，加入客戶關係管理部之外，期間亦認識了更多公司同事，有需要尋找其他部門合作時亦更加方便。