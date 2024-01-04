AI寫求職信忌照抄　加入個人特色助取面試機會｜附2024年職場趨勢

貿發局早前舉行創業日，其中一場講座「未來職場再想像」分享了疫情後的職場趨勢。講者之一的JobsDB香港區銷售總監劉振宇於接受「01教育」訪問時提到，近年不少人力資源部門（HR）都已經引入人工智能初步篩選求職者，特別是幫助處理申請量較大的職位，他建議求職者想突圍而出，求職信必需具個人特色，亦強調求職者如使用人工智能代筆亦不能照單全收。



他又引用《2024招聘、薪酬及福利調查報告》，指預期2024年香港打工仔平均加薪2.2%，其中建造業的加薪幅度最高，達4.4%。



JobsDB香港區銷售總監劉振宇指出，現時有不少公司的HR部門都已經有使用人工智能技術幫助進行初步篩選。（ 廖雁雄攝）

指定模式篩選履歷節省時間 分析見工短片評定語言能力

常言道「Work Hard不如Work Smart」，HR亦不例外。劉振宇指現時使用人工智能幫助節省工作時間的HR員工愈來愈多。他們主要按特定條件如職位所需的技能及經驗，初步篩選求職者的求職信，特別是某些職位的申請數量可以很大，「我需要每一日去睇10份、20份、30份以上，其實係一個幾漫長嘅時間，呢個都未必係最有效嘅方法」。

他提到現時部份公司會安排求職者拍片回答簡單問題，其實當中也有引入人工智能技術幫助分析，例如評定求職者的語言能力，給予標準化分數幫助篩選。另一方面，HR亦可憑短片觀察求職者的儀態、談吐以至是微表情，安排合適的工作地區，「當我請一啲零售店員，我放喺中環同放喺屯門元朗，可能要求會有少少唔同」。

AI寫求職信切勿搬字過紙 加入個人特色助取得面試機會

現時人工智能大行其道，不少求職者關注使用人工智能撰寫求職信會否被「識穿」。劉振宇直言，人工智能只能生成公式化的求職信，千篇一律難以吸引僱主，建議只用作檢查文法或修訂遣詞用字，「佢（僱主）一Screen（篩選）落去，基本上10份有9份都一樣嘅，你就唔會行到出嚟」。

劉振宇認為求職者可以借助人工智能協助撰寫求職信，但不能直接搬字過紙，「如果係95%參考（人工智能），我覺得你不如都係唔好用」。他強調，求職者要想方法突出自己，表達自己了解應徵公司、勝任招聘職位，所以不應以同一份求職信申請多個職位。他特別提到，求職信不應長篇大論，以300至600字為佳，涵蓋個人工作經驗及技能，特別是具體成功經歷，並且多使用積極主動的字眼，以免申請於求職初期就被篩走，務求取得面試入場券。

JobsDB香港區銷售總監劉振宇說，求職者可以參考人工智能撰寫的求職信，但不能搬字過紙。（ 廖雁雄攝）

料2024年職場趨勢向好 建造、飲食、金融科技業加薪幅度最高

新一年剛開始，職場亦將踏入轉工旺季，不少打工仔都會關注跳槽時的預期薪金應該傾向進取還是保守。劉振宇引用《報告》數字，指建造業加薪幅度屬各行業之冠（4.4％），主要原因是受惠未來多項大型基建，對管理層、工程師以至建築工人等均求才若渴，所以加薪幅度最高，其次為飲食業（4.2%）及金融科技業（3.9%）。

他又提到，2024年首季有三成僱主有意增聘人手，過半企業以薪酬福利吸引人才，其次為推動Work-life balance（工作與生活平衡）（29%）及提供良好工作配套（29%）。另外，78%的企業設有留人政策，分別有四成及三成公司會以加薪及改善福利的方法挽留人才。