繼父狂摸7歲女敏感部位辯稱「玩打針遊戲」韓國節目這一幕惹公憤

太過分了！韓國一名男子在拍攝節目時公然對繼女疑似做出性騷擾的行為惹公憤。在韓國MBC電視節目《吳恩永的報告-結婚地獄》最新一集中，韓國諮詢專家兼節目主持人吳恩永訪問了一對再婚夫妻，女方在女兒8個月大的時候離婚，如今她與一名貨車司機再婚，女兒也已經7歲。不過，她對於老公固執的態度和對待孩子的方式感到困擾。



她說，老公經常以玩遊戲為理由，做出一些令繼女抗拒的舉動。節目組到女事主的家裡拍攝，可以看見男子躺在地上，把7歲繼女抱過來坐在大腿之間，用手狂摸女孩的屁股和胸口，說是在撓癢癢和打針遊戲。

【圖輯】韓國節目這一幕惹公憤！點圖放大看「繼父公然對7歲女性騷擾」👇👇👇

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期間，女孩多次反抗，並不斷喊著：「叔叔，不要！」、「不要！」，但無奈還是抵不過繼父的力量，被他抱走。雖然妻子曾報警指丈夫「虐待兒童」，並且嘗試勸說，但丈夫稱自己被冤枉，並把這些話當做耳邊風。這樣的情況日復一日，讓妻子難以忍受：「太痛苦了，雖然在被人看來可能是在玩耍，但當孩子叫到媽媽幫幫我時，聽著讓我感到太痛苦了。」

該集節目播出後，有關片段迅速在網路上引發熱議，韓國網友們紛紛表示看了該片段感到心理不適，怒斥該名繼父是在對兒童性騷擾：「直接把這些片段交給警方」、「我不覺得他愛妻子，他只是把女兒當做性玩具」、「那個手的位置真的是...」、「孩子都說不要了，為什麼把她強行夾在腿中間」等等。在引發輿論後，MBC方面已把有關片段下架，但未針對此事作出進一步的回應。

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