返工成日小便被開除！網民呻更誇經歷「屙幾多次、屙幾耐都要計」
撰文：中天新聞網
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台灣一名妹子在飲料店上班1個半月就被開除，理由是「尿尿次數太頻繁」，讓她覺得莫名其妙。有網友表示之前工作的地方上廁所還會計時、被觀察上幾次廁所。
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妹子在Dcard工作板發文「尿尿太多次被飲料店開除」，坦言自己聽到這個理由的時候整個人懵掉了，內心忍不住OS「所以我做的這1個半月來他們都在觀察我尿尿的頻率嗎？」
妹子解釋，為了要增加基礎代謝率，所以每天會喝3000CC的水，沒想到卻因此導致自己被開除，真的讓她見識到了，但其實心裡很無奈，也很想哭，但因為自己只是一個普通小員工，所以也不敢說什麼，只能上網抱怨。
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「我也早就知道他們最近生意不好在砍我時數，從原本的每天8小時，變成都改成6小時，我也都說好，沒有第二句話。然後我一回到家，就看到老闆娘傳這種訊息給我，我真的很傻眼！你可以老實說你不想再多支出我這個人事成本，但你講我上廁所次數太頻繁，我真的聽不下去」。
這篇貼文釣出一名網友回應「我待過工廠，老鳥真的會觀察上廁所幾次，還會計時會不會上很久…事後成為正職後聽到老鳥在說：之前有離職同事會抽菸，常常說以廁所名義去抽菸，所以他們才會這樣觀察」。
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