用懸吊式電視睇《午夜凶鈴》貞子會跌死嗎？網民鬥畫爆笑解決方案

網友@waziot在發現了一台懸掛得很高的電視後，突然想到了一個問題，那就是如果用它來看《午夜凶鈴》，貞子爬出來的時候會不會摔斷脖子？



沒想到這個問題能引來一羣腦洞誇張的大佬，他們紛紛幫貞子畫出了解決這個問題的方案……

點圖放大看看網民畫出的爆笑解決方法：

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例如貞子發現身處高空後，會選擇拿一個梯子下來；貞子可以用滑翔傘、風之翼這些遊戲道具；還有人覺得貞子本身並不柔弱，切換強者畫風，直接就跳下來了。

她可能下不來，但還是會想辦法幹掉你，比如拿個熱武器什麼的；當然也有網友覺得既然是恐怖片，這種情況或許根本攔不住貞子，她會切換成更恐怖的姿態對你進行攻擊。

現在我很好奇，不知道貞子能不能從手機裏跑出來。

【同場加映】《午夜凶鈴》貞子變網紅 分享井底生活日常 長髮後藏萌爆少女心（點圖放大瀏覽）：

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