麥當勞推出「膠囊漢堡」？鬼才設計師概念產品 還有麥樂雞和薯餅
撰文：日式生活美學
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麥當勞是快餐文化的典範，以其標準化的服務為人們提供了高效、美味可口的快餐。那麼麥當勞還可以進一步標準化嗎？
設計師青紅小肥皂設計了一款「麥麥膠囊」，簡單來説，就是把漢堡、薯條、麥樂雞等美食裝到透明膠囊裏面，隨身攜帶……
點圖放大看看青紅小肥皂設計的「麥麥膠囊」產品：
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如果餓了，不用排隊，不用結賬，隨時隨地拿出來，吃上一粒膠囊就可以滿血復活。
除了便攜外，設計師還對麥麥膠囊進行了改進，加入了維他命和礦物質，營養更加均衡。
當然以上這些只是概念設計，如果麥當勞真推出這種膠囊漢堡，你願意吃嗎？
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