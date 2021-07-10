台灣人妻怨不孕小姑奪8千萬遺產　一怒之下亂掟神主牌下場極恐怖

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 22:30

家中若是有多個兄弟姊妹，遺產如何分配是個大問題，若是不均恐會造成子女反目成仇。台灣知名命理老師廖美然分享遇到的案例，一名媳婦抱怨嫁不出去的小姑，一口氣可以拿到8千多萬（台幣、下同）的遺產和房子，但自己的小孩身為長孫，卻是一毛都分不到，一氣之下怒摔神主牌，結果下場超慘。

人妻不滿拿不到遺產，向子女洗腦「爺爺嫲嫲不愛你」兼亂掟神主牌！下場竟然係…（點圖放大廖美然分享的恐怖故事👇👇👇）

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廖美然日前上節目《新聞挖挖哇》表示，一名長媳非常不滿公婆過世後，嫁出去的小姑可以分到現金八千萬和一棟坪數較大的房子，但自己的孩子身為長孫，卻是什麼都沒拿到，她怪丈夫太軟弱，甚至因此逢年過節都不拜祖先，還要孩子也不用拜，不斷洗腦「爺爺奶奶不愛你」。

廖美然進一步表示，這個家族遺產會這樣分配，是因為父母親生前就已和兩個兒子協議，妹妹有不孕症，若是嫁入別人家會比較辛苦，所以決定留多一點給她，兩個哥哥也因為疼惜妹妹，二話不說就答應，但長媳卻無法理解。

此外，清明節要祭拜祖先時，先生因工作無法前往，因此請老婆幫忙，沒想到這名長媳竟然把祖先牌位拿起來摔，先生得知後非常生氣，夫妻關係因此失和。自此之後，長媳每晚開始做惡夢，夢到公婆打她導致全身痠痛，這下子才後悔了。

只是這樣的悔悟來得太遲，先生已經興起離婚念頭，因此找上廖美然詢問意見，她稱，「我不能告訴你要不要離婚，但是如果老婆計較個性不改，你的人生可能就會一直演變這樣的一個狀態」。事後男方選擇離婚，3年後再娶第2任，全家和樂。

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