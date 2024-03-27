仁愛堂中醫中心設備與時並進　七旬中醫不言休豐富經驗傳承新一代

仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心設於仁愛堂屯門總部，最為人所熟知是自1999年成立以來一直是仁愛堂中醫中心的旗艦店，致力於社區推廣中醫「治未病」的理念。

仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心鄰近屯門新墟及面向屯馬線屯門站，每天都有不少街坊前往求診，他們各有不同的醫療需求，有些人會選用針灸治理痛症，有些人則用中醫藥治理慢性病或調理身體等。仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心接受醫療券，而且費用相宜，有助減輕基層長者沉重的醫療負擔，所以一直深受區內的長者歡迎。而隨着市民對中醫藥的信任度提升，中心亦有為數不少的年青人或家長帶幼童求診。



仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心設於仁愛堂屯門總部，其旗艦店地位見證着當區市民與中醫藥全方位接觸，與市民的生活息息相關。（仁愛堂提供）

「咇咇咇、咇咇咇……」中心內候診機的響聲此起彼落，求診者絡繹不絕。前線職員包括中心姑娘、配藥員及醫師們每天都堅守崗位，盡心守護市民健康。仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心在屯門社區扎根多年，前線人員、醫師們與求診者都建立了深厚的情誼，每天在中心內都會出現醫師與求診者互相噓寒問暖，或者中心姑娘「氹」小孩接受針灸等富有人情味的情景。

在這所社區中醫中心有一位對中醫充滿熱誠，年過70不言休的楊琛中醫師，他堅持每天清晨5時半起床，風雨不改乘坐同一班「過海巴士」，早上8時半便回到中心，預備9時應診。楊醫師於2006年加入仁愛堂，一直以敬業精神與仁愛堂中醫中心一同成長，見證着當中的變遷。

楊琛醫師加入仁愛堂已經17年，以敬業精神與本堂中醫中心一同成長。（仁愛堂提供）

中醫師的滿足及使命感

仁愛堂自30年代建立中醫診所贈醫施藥，深得廣大市民歡迎，楊琛醫師亦為自己能夠成為本堂中醫師，為守護市民健康出力深感自豪。「曾有位80多歲患感冒的長者求診，她對處方的中藥反應較強烈，出現了腹瀉情況，其後我盡力幫她調理好身體，改善情況，她及後每當身體有毛病都會特意由荃灣前來找我」。楊醫師很感激病人對他的信任，這亦是他行醫多年，最滿足的地方。

仁愛堂一直致力協助院校為中醫本科生提供臨床見習機會，作為帶教老師之一的楊醫師，樂於把中醫知識及經驗傳承給新一代中醫師。「我總會教導學生要尊重病人，並且要特別留意他們求診時第一句說話， 因為這往往是他們感到最辛苦的身體問題，然後再慢慢就着病情作仔細分析。」培育新生代中醫師讓楊醫師充滿使命感，也推動他不斷進修，提升自己的中醫知識。

仁愛堂中醫中心不斷提升服務水平，以滿足市民日增的中醫需求。 （仁愛堂提供）

見證中醫中心發展

在仁愛堂任職多年，楊醫師見證着中醫中心的發展。「我初加入仁愛堂時中心只有4位中醫師，現時中醫師數目增加了不少，以滿足市民日增的中醫需求。」中醫中心的設施亦與時並進，現時配備了電動升降針灸床、濃縮中藥顆粒、電動配藥機、候診通知機等，楊醫師認為設備的優化，有助改善登記、診症及配藥流程。有見基層人士醫療需求龐大，仁愛堂亦積極推出各種慈善計劃，例如「醫者仁心」贈醫施藥計劃、「Covid-19康復人士免費中醫門診服務」、「長者免費天灸治療計劃」等，楊醫師表示這些計劃幫助基層市民分擔部份醫療開支，廣受社區居民歡迎。為幫助加強市民對中醫的認受性，仁愛堂特別重視中醫師的專業發展，除了定期為中醫師提供培訓，例如「中醫從業員預防感染控制培訓」，亦積極為他們安排不同類型的社區講座及訪問機會。

展望將來，楊琛醫師希望能夠多開展不同的專題服務，例如之前推出的「長者小腿抽筋治療計劃」，以深化本堂的中醫發展。他亦盼望新加入的年輕中醫師都能多加發揮，慢慢累積經驗發展出自己的中醫擅長範疇。