物流公司出錯　新鮮生果竟8日後先送到　開箱已變「恐怖酸臭汁」

撰文：聯合新聞網
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許多大學生離家讀書，家人都會透過物流寄送生活必需品給孩子。

一名女大生分享，家人近日寄送衣服和生活用品給她，媽媽擔心孩子沒有水果吃，特地在包裹中放入水果，並細心打包裝箱。

沒想到物流先是貼錯出貨單，接著又延遲配送，導致這名女大生經過整整8天才收到，打開時水果已經全部爛光，甚至波及到她的衣物。

點圖放大瀏覽原PO分享的照片（慎入）：

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原PO在Dcard發文表示，自己在台中讀大學，哥哥則在新北讀書，家人最近從嘉義用物流寄包裹給他們，沒想到物流將單子貼反，導致兩人隔天分別收到了對方的包裹。

向物流回報錯誤後，他們迅速將包裹收回，並且哥哥也在隔一天收到正確物品，然而原PO卻遲遲等不到。

整整8天後，原PO才終於收到包裹，其間不斷致電、詢問與催促物流，但對方態度卻很不積極，「最不解的是，包裹寄錯是他們自己的疏忽，為什麼態度還這麼不積極？感覺若沒有致電去催，我的包裹就會直接被遺忘在他們新北的倉庫」。

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打開包裹後，「裡面的水果果不其然幾乎都爛光光了」，香蕉全部黑掉、爛掉，火龍果也變成一袋酸臭的火龍果汁，袋子還被撞破，流到原PO的衣服上，還有好幾顆橘子被撞破、出水，讓她感到十分傻眼，「媽媽花了那麼長時間採買、打包、裝箱，也放入了很多防撞墊材，用衣服包裹，還有充氣手套，可是她的愛跟心力通通被糟蹋了」。

貼文一出，引發熱烈討論，「好心痛，媽媽也會幫我寄水果上來，看到這樣真的好難過」、「要求物流賠償，太糟糕了」、「賠償是一定要的吧」、「家人寄的東西被搞到這樣真的會超不爽」。

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不過有網友透露，物流其實有規定食品「保存期限在3天內」都要冷藏寄送，認為原PO家本來就應該選擇低溫宅配，不應該用物流寄水果。

但原PO回應，家人先前寄過很多次都沒問題，且香蕉、橘子和火龍果本來就不用冰，可以常溫放好幾天。

其中，有位在該物流負責貨故理賠的網友提供解決方法，「問題其實是妳媽媽拿到嘉義營業所寄的時候，被站所人員貼錯貼紙，是可以申請理賠的，需要妳媽媽買這些水果的價格證明，若是沒有發票就開一張估價單，請嘉義所人員提供理賠申請書填完後交由站所人員即可」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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