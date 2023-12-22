吃完這生果　36周孕婦「當場噴血1000ml」　須即做剖腹產手術保命

杭州一孕婦娜娜（化名）已經懷孕36周，近日只是吃了顆士多啤梨，沒想到卻口噴鮮血，差點母子雙亡。



當時，她吃完一顆士多啤梨，身體立馬起反應，衝進厠所噴出一口鮮血，察覺不對急忙趕往醫院，其間累計噴出近1千毫升的鮮血，場面相當驚悚。

要提早做剖腹產手術保命 醫生解釋吐血原因（點圖了解更多）：

+ 17

據《潮新聞》報導，娜娜自懷孕後，便出現孕吐症狀，這種「孕吐」幾乎每天相伴，偶爾嘔吐物還帶有一絲鮮血，但一想到馬上就要「卸貨」了，她也沒放在心上。

最近剛到士多啤梨上市的季節，老公特意買了又大又紅的士多啤梨帶回家。可能是剛從戶外拿進來的士多啤梨有些冰涼，剛下肚，娜娜就感覺不對，立馬跑進廁所，緊接著噴出一口鮮血。

小倆口急忙打車到醫院，結果剛一進急診室，娜娜又是一口鮮血吐在地上，出血量估計有近1千毫升，接診醫生都嚇壞了，醫生高度懷疑，娜娜可能遇到了兇險的「消化道出血」，之後她被緊急送往杭州市第一人民醫院急診科。

【延伸閱讀】孕婦挺「雙胞胎大肚」搭巴士獲讓關愛座 竟遭野蠻阿婆打罵逼讓座（點圖放大瀏覽）：

+ 21

急診科醫生發現，此時娜娜肚子裡的寶寶也出現胎心不穩，如果不盡快做剖腹產手術，可能大人小孩都保不住。

幸好孩子已接近足月，已發育得差不多，小倆口立即同意接受剖腹產手術。沒想到，孩子出生後既沒有呼吸也沒哭聲，醫生立即為孩子進行插管通氣和胸外按壓，這才轉危為安。

媽媽這邊情況也不樂觀，醫生用胃鏡尋找消化道出血點，內鏡下發現食管下段到賁門有2處長約3公分的撕裂口，深達肌層，伴活動性出血，術中診斷為「食管賁門黏膜撕裂綜合征」。

【延伸閱讀】人妻懷孕到中期 老公竟突然要求佢墮胎 生完先知可怕原因秒離婚（點圖放大瀏覽）：

+ 7

在全體醫護人員的共同努力下，娜娜的血止住了，寶寶也有了呼吸心跳，母子二人目前都已脫離生命危險。

醫生表示，食管賁門黏膜撕裂綜合症，是由於劇烈、頻繁的噁心或嘔吐，導致腹內壓力驟然增加，造成食管遠端或賁門處的黏膜或黏膜下層撕裂，引起上消化道出血：「若產婦在懷孕期間發現有吐血、嘔血或出現血色大便，定要警惕消化道出血，請儘快就診，確保產婦與孩子的安全。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】