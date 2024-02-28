維他命C｜壓力大6種人易缺乏　營養師推9大生果冠軍維C=奇異果4倍

維他命C是人體不可或缺的重要營養素，不僅有助抗病毒，還能提高自體抗氧化力，一般能從天然蔬果中攝取，不過，台灣營養師李婉萍指出，有「6種人」相對容易缺乏維他命C，需多補充維持身體健康。



依台灣衛福部建議，維他命C攝取量每日為100毫克，根據《ETtoday新聞網》報導，營養師李婉萍指出以下「6種人」容易缺乏維他命C。

5種抗氧化食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 常吃速食與加工食品的人

2. 容易感冒的人

3. 壓力大的人

4. 偏食、挑食的人

5. 減肥的人

6. 容易牙齦流血或皮膚三不五時瘀青者



另外，李婉萍也建議有抽煙、常喝酒、常常激烈運動或是勞力工作的人，皆應多補充維他命C，因這些因子都會加速維他命C的流失，不過，維他命C要買合成保健品或吃蔬果就好？李婉萍表示，更推薦從天然食材中攝取，從食材中攝取，除了維他命C外，還有膳食纖維，其他植化素、多酚、單寧酸等，有益身體健康，也提升維他命C吸收。

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為此，台灣李婉萍營養師也整理了以下富含維他命C的水果給大家參考：

（每100g水果含有的維他命C量）

1. 油甘：300

2. 番石榴：137.9

3. 釋迦：99

4. 奇異果：73

5. 木瓜：58.3

6. 柚子：54.5

7. 香蕉：10.7

8. 紅肉火龍果：6.3

9. 蘋果：2.9



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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