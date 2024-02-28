維他命C｜壓力大6種人易缺乏 營養師推9大生果冠軍維C=奇異果4倍
撰文：中天新聞網
出版：更新：
維他命C是人體不可或缺的重要營養素，不僅有助抗病毒，還能提高自體抗氧化力，一般能從天然蔬果中攝取，不過，台灣營養師李婉萍指出，有「6種人」相對容易缺乏維他命C，需多補充維持身體健康。
依台灣衛福部建議，維他命C攝取量每日為100毫克，根據《ETtoday新聞網》報導，營養師李婉萍指出以下「6種人」容易缺乏維他命C。
5種抗氧化食物（按圖看清👇👇👇）
+11
相關文章：凍齡飲食｜抗皺去斑吃出凍齡肌5抗氧化食物 1種是維他命C 6千倍
1. 常吃速食與加工食品的人
2. 容易感冒的人
3. 壓力大的人
4. 偏食、挑食的人
5. 減肥的人
6. 容易牙齦流血或皮膚三不五時瘀青者
另外，李婉萍也建議有抽煙、常喝酒、常常激烈運動或是勞力工作的人，皆應多補充維他命C，因這些因子都會加速維他命C的流失，不過，維他命C要買合成保健品或吃蔬果就好？李婉萍表示，更推薦從天然食材中攝取，從食材中攝取，除了維他命C外，還有膳食纖維，其他植化素、多酚、單寧酸等，有益身體健康，也提升維他命C吸收。
相關文章：養生飲食｜水果吃得對改善13種病痛 用腦過度吃蘋果 檸檬可美顏👇👇👇
+9
為此，台灣李婉萍營養師也整理了以下富含維他命C的水果給大家參考：
（每100g水果含有的維他命C量）
1. 油甘：300
2. 番石榴：137.9
3. 釋迦：99
4. 奇異果：73
5. 木瓜：58.3
6. 柚子：54.5
7. 香蕉：10.7
8. 紅肉火龍果：6.3
9. 蘋果：2.9
柿子營養｜降血壓助排便5好處！甜柿維他命C高過奇異果 切忌1食法心臟病預防｜補充4大維他命遠離中風心臟病 維他命C每日宜攝多少番石榴營養｜與奇異果列維他命C之王！餐後吃助攝鈣幾時食助防癌?檸檬、青檸不是以顏色分？哪種維他命C較豐富？營養師列檸檬6好處荔枝營養｜維他命C含量是檸檬1.5倍 錯1步恐患荔枝病頭暈標冷汗苦瓜營養｜維他命C瓜中最高！抗炎降血糖苦瓜4功效簡單1招去苦
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」