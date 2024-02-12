龍年風水開運法　5招將人緣谷到最旺　切忌擺假花及空櫃招爛桃花

龍年新氣象，新的一年利用居家環境的擺設，就可以提升自己的好運，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在每個新的一年注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來，以下就是2024年旺桃花及人際關係佈置方法。



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1.運用「桃花星」

2024年「喜星」、「桃花星」、「官星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，今年在東方「喜星」、「桃花星」、「官星」的位置，擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係。但忌假花、大型空櫃子或大花瓶，以免招爛桃花。

2.客廳要乾淨整齊

隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，有什麼東西壞了要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

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3.客廳光線明亮

地理風水講究「明廳暗房」，客廳的光線充足，空氣流通順暢，使我們的客廳隨時充滿陽性的能量，好運自然就會提升。有些客廳長期無法照射到陽光，可以用燈飾來彌補缺陷，同樣可以達到改善的效果。

4.色調要暖

家用燈具採取柔和且暖色調的燈光，從而增加家人的元氣及和諧。避免刺眼且冷色調的燈光，容易造成家人感情冷淡，相處不和諧，也影響桃花及人際關係。

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5.忌尖宜圓

家具及天花板上的燈具、裝飾等不要有尖銳的形狀，引發是非口角，家人不和睦。圓形有圓滑、圓滿的寓意，能夠讓事業更加和順，家人關係也倍加和睦，也可增強桃花及人際關係。

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