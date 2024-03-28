深圳醫病｜港公院需排6年在深可即做手術　買社保剝智慧齒僅14元

來過深圳看病的香港人，在病癒之時，總會輕輕感嘆一句今時不同往日。深圳的醫院多、掛號方便、價格便宜。各方面，都助他們暫時解脫於香港不堪重負的公共醫療系統。



香港的公立醫院基本上免費，因為港府奉行的原則是：不容有市民因經濟困難而得不到適當的醫療服務。但由於在公立醫院就診，需要三級轉診，排隊時間長到超乎想像。香港人李哥罹患疝氣，在公立醫院排隊做手術，排到了6年後。私立醫院收費昂貴，單是掛號費至少500元，沒有買商業保險的香港人，那是萬萬不敢走近一步。

港人北上就醫，帶來的深港融合，是雙向的。為了在深圳就醫省事省錢，香港人甚至買起了深圳社保，調侃一餐錢買上一份保險，性價比超高。口耳相傳中，越來越多的香港人也用了醫保。在這其中，深圳陪診師也乘風而起，他們協助香港人辦理社保卡、幫忙掛專家號、引導就醫，有些已輕鬆實現月入過萬（人民幣，下同）。

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在港手術需排隊6年 來深當天做手術

不病不知道，一病嚇一跳。李哥第一次在香港感受到無助，是因為患了疝氣。由於公立醫院門診需排隊，他先去了香港私立醫院看門診，確診了疝氣。私立醫院告知，疝氣修復手術費均價為6萬-8萬港幣。當時他還沒有買香港的商業保險，想帶病投保，被保險公司拒絕。如果去私立醫院，高昂的手術費無法報銷，他只能在免費的公立醫院排隊，等待手術。「2022年6月私人門診看病，帶著推薦信艱難預約到2023年5月公立的外科門診。終於等到看醫生，被告知手術要排到2029年！」

疝氣一直在折磨他，公立醫院也沒辦法，一切照規定行事，每個病人都要耐心排隊。當時剛好「粵港澳病人先導計畫」剛實施，持有香港永居身分證和香港醫院預約紙的香港人，可以在港大深圳醫院看病，醫療紀錄會自動從香港同步到深圳。每次自費100元，其餘開支香港政府報銷，報銷額度每年2000元。

雖然2000元也遠遠不夠在深圳自費做一次疝氣手術，但他還是決定去了解看看。就是這一次，深圳醫院的診治速度遠遠超出了他的想像。到門診看醫生的當天晚上，他被安排住院，晚上進手術室，術後2天出院，總共收費16000元，醫保報銷了14000元，自費2000元。

李哥的北上就醫不是個案。公立醫院排隊時間長，私立醫院收費價格高，一直是香港人看診的心結。由於醫療資源緊張，有的時候，有些香港人就算發著高燒，也不敢去公立醫院看急診，怕被說是浪費醫療資源。只有買了商業保險的香港人，在生病的時候才會顯得更從容一些。

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阿敏選擇在香港私立醫院看病，主要因為保險足夠覆蓋手術和醫藥費，而且這份商業保險是公司購買的，她不用白不用。當時她膝蓋不舒服，在私家醫院確診了半月板拉傷之後，一邊在公立醫院排隊，被告知手術安排在30個月，也就是兩年半之後，她果斷選擇私立醫院做手術。「如果沒有商業保險，我肯定會到深圳做手術，不然負擔不起。」

在深圳嚐過就醫甜頭的香港人，開始拓寬問診的範圍，把胃腸鏡檢查、牙科、中醫、體檢之類的項目，問成了大熱門。因為，這些項目，就算在深圳的公立醫院自費檢查，價格也遠低於香港的私立醫院。同樣的體檢項目，深圳的收費只有香港的十分之一，有香港朋友後知後覺地吐槽：「疫情期間在香港做了一個核磁共振，花了10000元，後來在深圳做了一次，只需要800元，聽別的朋友說，還有更便宜的，500元也能做。」

價格便宜是一回事，檢查過程快狠準，結果不用等太久，可以在手機上連網查看，更是讓香港人著迷。有一位十年前來過深圳就診的香港人感慨，十年前來過深圳的公立醫院，當時感覺流程不清晰，病也沒治好。「十年後再回深圳看病，感覺變化太大了。現場有條不紊，收費也透明，醫生醫術也很不錯，臨床經驗很豐富，感覺真的比十年前好。」

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深圳社保 香港人的溫柔之鄉

之前，在香港和深圳之間，關於就醫保障的討論，總免不了一些資訊差。內地人羨慕香港醫療免費，香港人覺得內地看病快、便宜。現在，資訊差急速縮小，香港人不僅能享有當地的免費醫療，還能到內地買社保。第一個辦深圳社保的香港人，是怎麼發現深圳社保的好處的呢？這無從考究，只知道後來經過口耳相傳，「一頓飯錢，一月社保，生病無憂」，漸漸在香港圈中傳播開來。

在深圳的熱門牙科裡，香港人珠珠僅自費了14塊，便拔掉了智慧齒。她在香港諮詢過價格，拔掉一顆智慧齒至少要花費1500港幣。這多虧了深圳社保，統籌帳戶和個人帳戶承包了大部分的費用。她交了一年的深圳社保，可以說是物盡其用。當初，她想要看病時健保能夠涵蓋住大部分的費用，所以買了一檔社保。了解到一檔健保綁定社康後，報銷比例會更高，她找了一間離口岸近的大型社康，將醫保綁定在那裡。現在，她不僅將醫保用在醫院看病，還綁了按摩推拿、中醫館。到專業的醫院，按摩也能報銷，找專業的醫生舒筋活絡，只需要幾十塊。

辦深圳社保，也需要一些門檻。首先要求香港人需要有一張港澳台居住證，原則上要求在內地居住至少半年以上。根據深圳公安的申請居住證要求，申請資料需要以下任一證明：有效期內租期半年及以上的房屋租賃合約、有效的房屋產權證明文件、有效的購房合約、目前租住且滿半年的住宿證明等等。有了居住證之後，便可以到社保局辦理彈性就業社保，選擇最低檔繳納，或選擇只繳交健保。香港人阿程認為，繳納社保會比只繳納醫保划算，原因是只需要交滿15年，他退休後能夠拿到一定的退休金，可以在香港和內地實現雙重養老。

然而，有些香港人則認為全額繳納性價比不高，因為近年來社保最低繳納金額一直在上漲。現在，他們只繳一檔醫保，用於看病報銷，彈性就業社保中的其他項目均不繳費。他們不指望退休後能拿到1500元的退休金，只想在有限的生命裡，享受大陸的醫療保障。

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月入過萬的陪診師 看到了香港人的改觀

縱使深圳醫院的流程已簡化，檢查程序也連網，看病不再是一件難事。但由於香港人的湧入，陪診師的需求仍在擴大。坤哥是一位兼職陪診師，在他兼職的這三年裡，就接待過100多位香港的病人，當起他們陌生的朋友，協助掛號、陪伴就診。備受香港人青睞的陪診師，一般需精通粵語、會基本的英語交流，在他們無法向醫生闡述具體病情的時候，加以溝通協調。

坤哥的主業是一名執業醫生，在深圳醫院上班，閒暇時接幾單陪診，也能做到月入過萬。根據他的陪診經驗，香港人來深圳看病，更傾向深圳市第二人民醫院、北京大學深圳醫院、港大深圳醫院這些知名的三甲醫院。這些醫院，有些醫生是出了名的難掛號，一放號即秒空，病人想排隊都沒機會。但坤哥有專業背景，他能相對輕易地幫客戶解決掛號難的問題。「醫師願意給陪診師加號，因為有專業醫護背景的陪診師，闡述病情一句話，2​​分鐘開好單了，加個號不太耽誤醫師工作時間，別人也願意。」

陪診師不僅幫忙掛號，有時還協助客戶辦理深圳醫保、甚至代語音問診、鑑別藥品、拿藥郵寄過海關等等。大部分時候，他也扮演一個解釋深港醫療環境差異的角色。「深圳三甲醫院，醫師看診量較多，平均下來5分鐘一個病人，小問題的病人很快就解決。香港醫院醫師查得比較系統，問診時間很長，一個病人30分鐘，詳細了解發病的起因、經過、結果。」

不適應深圳速度的香港人，會覺得深圳的就醫體驗感一般，給予負評。坤哥就會耐心地向他們解釋：「國內醫療環境人滿為患，決定了每位醫師看診時間只能無限壓低，看診時間越短說明疾病不嚴重，醫師很有經驗，有成熟的診療方案，更加不用擔心。病人大部分能理解，也有一些不理解，可以掛特需號，貴一些罷了。」

香港人覺得，在深圳的醫院，感受到了更多的人情味。醫病關係空前融洽，也是他們沒想到的。坤哥記得很清楚，有一次一個香港病人帶女兒來深圳市第二人民醫院治療白斑症。當時他們沒趕上預約的時間，醫生已經下班了。坤哥帶著他們向醫生求情，醫生最後請他們等一會兒，他去打個飯就回來加班幫她們看診。「她們感動壞了，連忙感謝醫生。後來還和我說，香港那邊從來就是到點下班，沒有說加班的，還是我們內地的盡職盡責。」

還有一次，一個香港父親帶了疑似罹患僵直性脊椎炎的小孩來深圳看病，當時醫院已經沒有了床位。坤哥帶著他們向醫院協調，看在小孩那麼小的份上，醫院最後協調了加床在其他科的走廊上，由醫護進行照顧。「深圳醫療環境還是有人情味的，香港客戶那邊都說了，在香港醫管局，有多少張床只能收那麼多人，加床超出制度外那是不可能的。」

雖說如此，坤哥建議香港人在深圳找陪診師的時候，還是要擦亮眼睛。「太多濫竽充數的人進入這個行業，啥都不會，沒有專業醫護背景就入行。門檻很低，有些亂象發生。另外，內地的醫療體系和香港的醫療體系不同，希望能相互理解。內地還是人滿為患的，排隊等候的時候能多些耐心。」

備註：文中人物為化名。

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