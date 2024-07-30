日本寫真偶像級美女竟是格鬥選手　上擂台秒變霸氣　曾奪三連冠

日本格鬥界有個擁有偶像級顏值的人氣選手，那就是「K-1最可愛選手」菅原美優。



千萬別被她的甜笑所矇騙，一旦惹到她，小心被一秒K.O.。

日本格鬥選手菅原美優（IG@miyuu11224028）

日本格鬥選手菅原美優（IG@miyuu11224028）

點圖放大看更多菅原美優照片：

+ 30

菅原美優身高162厘米、體重45公斤，嬌小的身材搭配超卡哇伊的臉蛋，看起來一點殺傷力都沒有。

但上了擂台，菅原美優秒變身，眼神充滿霸氣，彷彿一拳就要將對手打倒。

菅原美優受到空手道教練父親影響，從小練習空手道，雖然一度當了逃兵，但最後仍難捨對空手道的熱愛，重新回到道場訓練，並在高二開始參加K-1業餘比賽，曾連續3年奪下冠軍。

【同場加映】打到日本格鬥女神岡本璃奈狂噴鼻血 混血美女雙胞胎姐姐一戰成名

【同場加映】打到日本格鬥女神岡本璃奈狂噴鼻血 混血美女雙胞胎姐姐一戰成名

點圖放大瀏覽：

+ 28

但私底下的菅原美優也是個愛美的小網美，在IG時常PO出各種可愛的裝扮，搭配討喜的笑容，讓她瘋狂圈粉，目前IG已有12萬粉絲追蹤。

更特別的是菅原美優還擁有美容師執照，從拳腳相向的格鬥賽場斜槓追求美的事業，這一切巨大反差都成了菅原美優的獨特魅力。

【同場加映】「比堅尼泰拳妹」海灘練拳爆紅 私下Kawaii到暈 反差萌俘虜網民

【同場加映】「比堅尼泰拳妹」海灘練拳爆紅 私下Kawaii到暈 反差萌俘虜網民

點圖放大瀏覽：

+ 38

延伸閱讀：

金恩盃/巴黎奧運練兵！女雙球后謝淑薇坐鎮 中華明首戰強敵大陸

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】