日本寫真偶像級美女竟是格鬥選手 上擂台秒變霸氣 曾奪三連冠
撰文：中天新聞網
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日本格鬥界有個擁有偶像級顏值的人氣選手，那就是「K-1最可愛選手」菅原美優。
千萬別被她的甜笑所矇騙，一旦惹到她，小心被一秒K.O.。
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菅原美優身高162厘米、體重45公斤，嬌小的身材搭配超卡哇伊的臉蛋，看起來一點殺傷力都沒有。
但上了擂台，菅原美優秒變身，眼神充滿霸氣，彷彿一拳就要將對手打倒。
菅原美優受到空手道教練父親影響，從小練習空手道，雖然一度當了逃兵，但最後仍難捨對空手道的熱愛，重新回到道場訓練，並在高二開始參加K-1業餘比賽，曾連續3年奪下冠軍。
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但私底下的菅原美優也是個愛美的小網美，在IG時常PO出各種可愛的裝扮，搭配討喜的笑容，讓她瘋狂圈粉，目前IG已有12萬粉絲追蹤。
更特別的是菅原美優還擁有美容師執照，從拳腳相向的格鬥賽場斜槓追求美的事業，這一切巨大反差都成了菅原美優的獨特魅力。
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